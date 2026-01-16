La red social X, de Elon Musk, sufre una segunda caída a nivel global en tres días

La versión web y móvil de la plataforma no cargaban correctamente y mostraban el mensaje: “Esta página está caída”.

Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).- La red social X, propiedad del empresario Elon Musk y conocida anteriormente como Twitter, registró este jueves una caída generalizada de sus servicios que afectó a miles de usuarios, principalmente en España, aunque también se extendió a Japón, Canadá, Chile, Argentina y México, entre otros. Se trata de la segunda caída global en tres días.

Los internautas reportaron dificultades para acceder a la plataforma y visualizar publicaciones tanto en la aplicación móvil como en la versión de escritorio.

De acuerdo con testimonios de usuarios, la versión web de X no cargaba correctamente y mostraba el mensaje “Esta página está caída”, lo que impedía la navegación normal y la visualización de publicaciones.

La falla también alcanzó a Grok, la herramienta de Inteligencia Artificial (IA) integrada en la plataforma.

El sitio especializado Downdetector informó que los primeros reportes comenzaron alrededor de las 08:49 horas, con un incremento notable de quejas relacionadas con problemas de acceso y funcionamiento.

Posteriormente, hacia las 09:49 horas, los reportes se intensificaron, principalmente por fallas en la versión de escritorio, aunque la aplicación móvil también presentó errores.

Esta es la segunda caída que enfrenta la plataforma en la misma semana. La interrupción anterior se registró el pasado martes y tuvo una duración aproximada de 30 minutos.

Hasta ahora, la empresa no ha emitido un comunicado oficial para explicar las causas del fallo.