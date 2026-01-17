CURP Biométrica en Querétaro 2026: Dónde y cómo tramitarla

La ciudad de Querétaro fue una de las primeras capitales que implementaron el registro de datos biométricos desde 2025.

Ciudad de México, 17 de enero (SinEmbargo).- En la ciudad de Querétaro se siguen capacitando oficinas de registro de CURP Biométrica para mejorar la seguridad de los datos personales de sus habitantes este 2026. Mediante el registro de rasgos únicos como la firma digital, el iris, el rostro y las huellas dactilares, se establecerá un historial blindado que garantiza la autenticidad del usuario, eliminando el riesgo de robo de identidad en cualquier trámite oficial o legal dentro de la capital queretana.

Para registrar tus datos en la CURP biométrica es necesario acudir de forma presencial a un módulo, en este caso del Registro Nacional de Población (Renapo). En 2025 se seleccionó a Santiago de Querétaro como una de las ciudades piloto para este trámite que ya se expande por todo el país.

“La CURP es la fuente única de identidad que incluye tus huellas dactilares y fotografía, la cual es una identificación oficial que puedes usar como comprobante de identidad en tus trámites oficiales o acceder a diferentes servicios”, señala la página oficial del Renapo.

Las oficinas del Renapo y Registro Civil que permiten el trámite en el Estado de México brindan atención de lunes a viernes en un horario de las 8:00 a las 15:00 hora local. Debido a que aún no se habilitan las citas por internet se recomienda acudir temprano y registrar tus datos lo antes posible.

Módulos disponibles para registrarte en CURP biométrica en Querétaro

El trámite es completamente gratuito en los módulos del Renapo. Cuartoscuro/Rogelio Morales

En la capital queretana puedes acudir a los siguientes módulo para el registro o actualización de tus datos:

  • Oficialía 01, Calle Madero Núm. 81 Poniente , Col. Centro, C.P. 76000. Número de atención: 44-2212-5500 EXT. 4040. Con correo [email protected]
  • Oficialía 02, Calz. Guadalupe Victoria Núm. 103, Col. Felipe Carrillo Puerto , C.P. 76138. Número de atención: 44-2210-1084 EXT. 109. Con correo [email protected]
  • Oficialía 04, Calle Agapito Corzo S/N, Entre Independencia Y M. Hidalgo, Col. Santa Rosa Jauregui, C.P. 76220.  Número de atención: 44-2291-0019 EXT. 112. Con correo [email protected]
  • Oficialía 05, Calle 21 Núm. 1000, Col. Lomas De Casa Blanca, C.P. 76080. Número de atención: 44 2222 1510. Con correo [email protected]

Cuáles son los documentos necesarios para el trámite

El registro de datos biométricos debe hacerse de forma presencial en los módulos autorizados. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro

Para acudir a tu cita en cualquiera de los módulos de atención debes presentar los siguientes documentos en original:

  • Identificación oficial vigente (INE o Pasaporte).
  • Acta de nacimiento certificada (reciente).
  • CURP actual (impresa, verificada por RENAPO).
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses).
  • Correo electrónico activo.
  • Los menores de edad sí pueden tramitar su CURP biométrica pero deben ir acompañados por su padre, madre o tutor, quien también debe presentar su identificación y el acta de nacimiento del menor para acreditar el parentesco.

Aunque el gobierno ha indicado que es voluntaria inicialmente, al momento no se descarta por ninguna vía oficial que sea indispensable para trámites bancarios, servicios de salud y programas sociales conforme avance el año 2026 o en años posteriores.

Resultados del programa piloto de la CURP biométrica 

Un comunicado dentro del Diario Oficial de la Federación publicado el 16 de julio de 2025, aseguró que Santiago de Querétaro había sido seleccionada como una localidad piloto para comenzar el registro de datos biométricos en la CURP con dos módulos de atención en ese momento.  

“La Dirección Estatal del Registro Civil ha instalado diversos módulos en diferentes puntos de la entidad, en donde ya se realizan capturas de datos para incorporarlos a la base de datos de la CURP. Hasta diciembre de 2024, se acumulan 6 mil 410 registros de datos biométricos en la entidad”, se lee en el comunicado. 

Luego del éxito de los programas piloto el 22 de agosto de 2025, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum informó que para el 2026 comenzaría el registro de la CURP Biométrica a nivel nacional.

