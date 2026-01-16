Canadá rompe con EU en autos eléctricos y firma con China, en abierto desafío a Trump

Redacción/SinEmbargo

16/01/2026 - 12:18 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

China se burla de Trump: su superávit 2025 alcanza niveles históricos y el de EU cae

Trump ataca el T-MEC y a Canadá, mientras Carney se lanza a Pekín para verse con Xi

Académicos en Canadá analizan escenarios bélicos ante posible “anexión forzada” de EU

El acercamiento entre ambas naciones se da en medio de las renegociaciones del T-MEC y plantea un alejamiento comercial de la Unión Americana.

–Con información de agencias

Ottawa/Washington/Ciudad de México/Beijing, 16 de enero (SinEmbargo).– “Creo que el progreso que hemos tenido en nuestra vinculación nos prepara bien para el nuevo orden mundial”, dijo Mark Carney, el Primer Ministro de Canadá, sentado frente al Presidente chino, Xi Jinping, con quien se reunió este viernes.

El acercamiento con China ha caminado más allá de lo comercial. Plantea un alejamiento con Estados Unidos, el más grande socio comercial de Canadá y de México, mientras se negocia el destino del T-MEC.

El Presidente Xi contó que su reunión con Carney en octubre del año pasado, en Gyeongju, República de Corea, abrió una nueva etapa de desarrollo positivo en las relaciones entre China y Canadá. Y que ambas partes mantuvieron conversaciones a fondo sobre el restablecimiento y la reanudación de la cooperación en diversos ámbitos, y lograron resultados positivos. “El desarrollo sano y estable de las relaciones entre China y Canadá redunda en beneficio de ambos países y también favorece la paz, la estabilidad, el desarrollo y la prosperidad mundiales”, añadió.

Carney desafía a Trump

Carney dijo que había llegado a un acuerdo para permitir el ingreso de casi 50 mil vehículos eléctricos fabricados en China, con impuestos bajos, a cambio de grandes reducciones en las tarifas que imponía Beijing a las semillas de canola y la prometida eliminación de sus aranceles sobre una serie de otros productos. El anuncio significa que Canadá rompe y desafía a Estados Unidos con un trato preferente para los vehículos eléctricos chinos, al eliminar un arancel que ambos países promulgaron en 2024. Justo rompe ahora, a una semana de que inicien las negociaciones para el T-MEC que une hasta ahora a Estados Unidos, México y Canadá.

El Presidente chino ve con Canadá algo más que cerrar el capítulo donde China y Canadá actúan como enemigos. Este viernes planteó relaciones estables, fomentar intercambios y cooperación en áreas tan concretas como la educación, cultura, turismo o los deportes.

Son días complicados. El Presidente Donald Trump atacó el T-MEC en Detroit, corazón industrial de Estados Unidos, desde las instalaciones de Ford. “No hay ninguna ventaja real” para nosotros, dijo. Justo cuando viene un Mundial de futbol que une a las tres naciones; justo cuando se negocia el gran acuerdo comercial trinacional.

Luego, Trump volteó hacia Europa y amenazó con ocupar militarmente Groenlandia. Y después de que él personalmente habló con la Presidenta Claudia Sheinbaum, su gobierno volteó a México. Ayer se conoció que el Secretario de Estado, Marco Rubio, exigió “resultados significativos” en el combate a los cárteles del narcotráfico al Secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, durante la llamada.

“Estados Unidos dejó claro que el progreso gradual para afrontar los desafíos de seguridad fronteriza es inaceptable. Los próximos compromisos bilaterales con México requerirán resultados concretos y verificables para desmantelar las redes narcoterroristas y lograr una reducción real del tráfico de fentanilo para proteger a las comunidades en ambos lados de la frontera”, aseveró, en un mensaje de X, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.

Apenas el pasado lunes habían hablado Sheinbaum y Trump. Y era una llamada producto de una serie de amenazas lanzadas por el mandatario estadounidense contra México, después de haber secuestrado a Nicolás Maduro en Venezuela.

El acuerdo de Beijing

Ayer, Xi Jinping y Mark Carney llegaron a algo más que una tregua en la larga guerra comercial entre Ottawa y Beijing. Canadá busca mercados de exportación más grandes en el exterior y nuevas inversiones extranjeras para compensar el daño económico causado por los aranceles proteccionistas de Trump, pero también necesita conjurar su dependencia a Estados Unidos.

Carney anunció el acuerdo el viernes tras varias horas de reuniones con el Presidente Xi. Ottawa impuso aranceles del 100 por ciento a los vehículos eléctricos fabricados en China en 2024, y Pekín respondió posteriormente con gravámenes de represalia sobre productos del mar y agrícolas.

Xi, dice la agencia oficial china Xinhua, instó a China y Canadá a impulsar la construcción de una nueva asociación estratégica con un sentido de responsabilidad hacia la historia, los pueblos y el mundo. No es sólo el comercio. “Ambas partes deben promover las relaciones entre China y Canadá por un camino de desarrollo sano, estable y sostenible para beneficiar mejor a los pueblos de ambos países”, afirmó el Jefe de Estado.

Xi presentó cuatro propuestas

En primer lugar, ambos países deben ser socios de respeto mutuo. Durante los últimos 55 años, desde el establecimiento de relaciones diplomáticas, los lazos bilaterales han experimentado altibajos, aportando valiosas experiencias históricas y perspectivas prácticas. Xi manifestó que, a pesar de las diferentes condiciones nacionales, ambos países deben respetar la soberanía e integridad territorial del otro, respetar los sistemas políticos y las vías de desarrollo que han elegido, y adherirse a la forma correcta de convivencia.

En segundo lugar, agrega Xinhua, China y Canadá deben ser socios en el desarrollo común. La esencia de las relaciones económicas y comerciales entre ambos países es el beneficio mutuo y la cooperación mutuamente beneficiosa, a través de la cual ambas partes salen favorecidas. El desarrollo de alta calidad y la apertura de alto nivel de China seguirán brindando nuevas oportunidades y ampliando nuevos espacios para la cooperación entre ambos lados. Xi llamó a ambas partes a intensificar los esfuerzos para promover la cooperación y reducir la lista negativa, fortaleciendo así los vínculos de intereses compartidos mediante una cooperación más profunda y amplia.

En tercer lugar, ambos países deben ser socios de confianza mutua. Tras señalar que la conectividad entre pueblos es la forma más fundamental, sólida y duradera de interconexión, Xi exhortó a ambas partes a fomentar los intercambios y la cooperación en educación, cultura, turismo, deportes y ámbitos subnacionales, facilitar los intercambios entre personas y consolidar la base de la voluntad popular.

En cuarto lugar, China y Canadá deben ser socios en la colaboración. Un mundo dividido no puede abordar los desafíos comunes que enfrenta la humanidad. La solución reside en defender y practicar el verdadero multilateralismo y promover la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad.

China está dispuesta a fortalecer la comunicación y la coordinación con Canadá en el marco de las Naciones Unidas, el G20 y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en aras de abordar conjuntamente los desafíos globales, dijo Xi.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Trump a la puerta: ¿ya nos cayó el chahuistle?

“Resulta perturbadora la presión que WSJ ha revelado: la exigencia de que Sheinbaum entregue a figuras de...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

La agenda de los políticos y la agenda política

"La diferencia entre atender la agenda y marcar la agenda es lo que hace trascender a un...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

¿Serán los derechos de las audiencias el nuevo mecanismo de censura?

"La pregunta de fondo no es si los derechos de las audiencias deben existir, sino quién los invoca,...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

La cacica contra el Rector

"Lo de la detención de Abud representa un tranco descomunal en la reconstrucción autocrática que vivimos en...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”
Por Héctor Alejandro Quintanar

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro
Por Pedro Mellado Rodríguez

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro

Clara Brugada: más allá de los perritos
Por Fabrizio Mejía Madrid

Clara Brugada: más allá de los perritos

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución
Por Juan Carlos Monedero

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe
Por Mario Campa

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe

El currículum amoroso
Por Óscar de la Borbolla

El currículum amoroso

Extorsiones trumpianas
Por Ana Lilia Pérez

Extorsiones trumpianas

Contra la censura
Por Álvaro Delgado Gómez

Contra la censura

Qué debilita a la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Qué debilita a la Presidenta. Notas.

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump
Por Jorge Zepeda Patterson

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump

+ Sección

Galileo

Los efectos del parto por cesárea pueden persistir durante meses y afectar la salud mental materna

Investigadores revelan que los partos por cesárea pueden generar estrés psicológico

Estudios revelan que un poco más actividad física se asocia a una menor mortalidad, especialmente en las personas con menores hábitos saludables.

Sólo 5 minutos más de ejercicio ayudan a vivir más tiempo, revelan nuevos estudios

Hay una herramienta clave para proteger la visión que muchas veces pasa desapercibida: la alimentación. Qué comemos y cómo lo hacemos puede hacer la diferencia.

¿Qué alimentos ayudan a proteger tu visión? Un oftalmólogo enlista algunos ejemplos

La Universidad Médica de Carolina del Sur concluyó que existe un medicamento que ayuda a dejar de fumar tabaco y también podría ser eficaz para la cannabis.

Hay un medicamento para dejar de fumar tabaco e incluso cannabis, según expertos

La NASA ofrece pasantías con gran valor curricular.

¿Quieres entrar a una pasantía en la NASA? La agencia comparte 5 consejos importantes

Un estudio demostró que combinar una vacuna con un tratamiento que reactiva el sistema inmunitario potencia la respuesta de células encargadas de eliminar VIH.

Fármaco del sistema inmunitario potencia efecto de vacuna contra VIH, revela estudio

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha instado a los gobiernos a fortalecer significativamente los impuestos sobre las bebidas azucaradas y alcohólicas.

La OMS pide a los gobiernos aumentar los impuestos a bebidas azucaradas y alcohólicas

Científicos de la UNAM descubren nueva especie de árbol productor de ámbar en Chiapas

Los investigadores encontraron pistas que sugieren que la lactancia materna puede tener efectos positivos duraderos en la salud mental de las mujeres.

La lactancia materna protege la salud mental de madres hasta 10 años después: estudio

La psicóloga del hospital Hospiten Roca, Silvia Morales, explica que la diferencia entre el "burnout" y el estrés es que este último no es un trastorno.

El "burnout" no es igual que el estrés; "es más problemático", explica una psicóloga

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Las empresas del magnate podrían beneficiarse de un descuento de hasta 39 por ciento y optar por facilidades de pago para liquidar su deuda.
1

El SAT ya notificó a Salinas Pliego que debe 51 mil millones. No es persecución: CSP

Caso Carlos Manzo: ligan a "Los Erres" con el asesinato y vinculan a proceso a "El Pelón"
2

ENTREVISTA ¬ Coronel confió a Juan Manzo que supo un mes antes que matarían a Carlos

Gobierno anuncia registro voluntario de CURP; será oficial para instituciones
3

CURP biométrica 2026 en la ZMG: Dónde y cómo tramitarla

Hoy No Circula
4

Hoy No Circula de este viernes 16 de enero: evita las nuevas multas y el corralón

La Clave Única de Registro de Población (CURP) es un documento indispensable para realizar la mayoría de trámites en México. Foto GobMex.
5

CURP biométrica en Baja California: Dónde y cómo tramitarla sin cita

6

Dinamarca niega haber pactado compra de Groenlandia con EU y anuncia fin de reuniones

7

Periodistas de SinEmbargo son golpeadxs durante cobertura en Mercado Mixhuca de CdMx

Canadá podría aumentar las exportaciones de petróleo, gas natural y uranio a China según los acuerdos alcanzados en la visita del Primer Ministro a Beijing.
8

Canadá cierra los primeros acuerdos con China y... ¿se acelera la ruptura del T-MEC?

La CURP biométrica ya esta disponible
9

CURP Biométrica en CdMx: estos son los 8 módulos donde puedes tramitarla

10

Canadá rompe con EU en autos eléctricos y firma con China, en abierto desafío a Trump

Sheinbaum
11

Acá no dormimos, EU debe hacer su parte allá con armas y consumo, responde Sheinbaum

Tras varias declaraciones y especulación, María Corina Machado asistió a la Casa Blanca para sostener un encuentro a puerta cerrada con Donald Trump.
12

Corina entrega a Trump su medalla del Nobel, pero él no la considera para Venezuela

Salvatierra, Guanajuato: Supuesto hallazgo de fosas clandestinas. Foto: Diego Costa, Cuartoscuro
13

DATOS ¬ El “trofeo” del panismo en Guanajuato: 30 mil asesinatos en la última década

Trump Hitler
14

Trump a la puerta: ¿ya nos cayó el chahuistle?

Fuerzas Armadas capturan a Uber "N" y tres más del CJNG en Jalisco y Nayarit.
15

Autoridades detienen a operador financiero de "El Mencho" y tres integrantes del CJNG

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El Gobernador de Minnesota, Tim Walz, denunció a la "máquina de propaganda" de Trump y emitió una "orden de advertencia" para preparar a la Guardia Nacional.
1

La SRE investiga el caso número 11 de un mexicano muerto bajo custodia del ICE

2

Canadá rompe con EU en autos eléctricos y firma con China, en abierto desafío a Trump

X red social caída.
3

La red social X, de Elon Musk, sufre una segunda caída a nivel global en tres días

Las empresas del magnate podrían beneficiarse de un descuento de hasta 39 por ciento y optar por facilidades de pago para liquidar su deuda.
4

El SAT ya notificó a Salinas Pliego que debe 51 mil millones. No es persecución: CSP

5

Dinamarca niega haber pactado compra de Groenlandia con EU y anuncia fin de reuniones

Sheinbaum
6

Acá no dormimos, EU debe hacer su parte allá con armas y consumo, responde Sheinbaum

7

Julio Iglesias niega acusaciones de agresión sexual y maltrato a sus extrabajadoras

Actividades del fin de semana
8

Conciertos, teatro y música a la luz de las velas para pasar un gran fin de semana

9

La SSC-CdMx detiene a 6 presuntos miembros de "La Unión Tepito" ligados con "El Daza"

El menor que recibió un impacto de bala en Puebla se encuentra hospitalizado
10

Niño recibe impacto de bala en el Periférico Ecológico de Puebla; está hospitalizado

Sismo de 5.2 se registra en San Marcos, Guerrero
11

Un sismo de magnitud 5.3 con origen en San Marcos, Guerrero, activa alertas en CdMx

Salvatierra, Guanajuato: Supuesto hallazgo de fosas clandestinas. Foto: Diego Costa, Cuartoscuro
12

DATOS ¬ El “trofeo” del panismo en Guanajuato: 30 mil asesinatos en la última década