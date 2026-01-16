Trump amenaza con aranceles a países que no apoyen sus planes de anexarse Groenlandia

En medio de la tensión diplomática, el magnate republicano ha insistido en que necesita a la isla ártica por "razones de seguridad nacional"

Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que podría imponer aranceles a los países que no respalden su propuesta para asumir el control de Groenlandia, al considerar que la isla es clave para la seguridad nacional estadounidense. A la par, sostuvo que las alternativas planteadas por Europa no satisfacen los intereses estratégicos de su Gobierno.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el republicano afirmó que Washington necesita Groenlandia por razones de defensa y dejó abierta la posibilidad de aplicar medidas comerciales contra los países que se opongan a su planteamiento.

"Podría imponer aranceles a los países que no estén de acuerdo con lo de Groenlandia. Necesitamos Groenlandia para la seguridad nacional", aseguró este viernes.

En respuesta, la Unión Europea expresó su disposición a atender las preocupaciones de seguridad de Estados Unidos mediante una mayor implicación en la defensa de la isla, sin alterar la soberanía de Dinamarca. La propuesta contempla un refuerzo de la cooperación militar y una presencia más activa de países europeos en la región.

Como parte de esta iniciativa, Alemania anunció el envío de un equipo de reconocimiento integrado por 15 soldados a Groenlandia. Además, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Noruega, Suecia y Finlandia confirmaron su participación, aunque Italia criticó el plan y lo calificó públicamente como una “broma”.