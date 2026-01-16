VIDEOS ¬ Comediantes de EU se burlan de que Corina entregara su premio Nobel a Trump

Kimmel y Fallon hicieron mofa de que el republicano por fin recibió el galardón que tanto había perseguido, incluso le ofrecieron los suyos.

Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).– Los comediantes de la barra nocturna de la televisión de Estados Unidos (EU) no han dejado pasar la oportunidad de burlarse del Presidente Donald Trump luego de que el mandatario recibiera de regalo el Premio Nobel de la Paz de manos de la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, aunque el premio, había aclarado el Instituto que lo otorga, sea "intransferible".

El primero fue el comediante Jimmy Kimmel. Durante su monólogo de apertura de la noche del jueves, en su programa Jimmy Kimmel Live!, el comediante dijo: "¿Alguna vez han visto a alguien más feliz que él por ganar este premio que ni siquiera ganó?".

"Miren qué feliz está", dijo Kimmel mostrando la fotografía de Trump recibiendo el Nobel de manos de Machado. "Pero la venezolana no se fue con las manos vacías", destacó el comediante. "Se le vio salir de la Casa Blanca con una bolsa de regalo. 'Gracias por el Premio Nobel. Aquí tiene una taza de Make America Great Again. Agradecemos su visita'”, se mofó.

🇺🇸 | Jimmy Kimmel ofreció darle a Donald Trump uno de sus premios si el presidente aceptaba expulsar a ICE de Minnesota.

pic.twitter.com/PWjaC9gr1l — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 16, 2026

Para el presentador, a Trump sólo se le puede convencer de una manera: dándole regalos. Por ello, luego de mofarse de Trump, Kimmel le ofreció sus propios premios para que el mandatario retire al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) del estado de Minnesota, donde las redadas se han intensificado en violencia y alcances, y donde un agente de "la migra" mató a una madre de familia.

"Señor presidente, tengo una oferta que creo que le resultará difícil rechazar. Si, y sólo si, acepta retirar al ICE de Minneapolis y devolverlo a las fronteras, donde corresponde, estoy dispuesto a ofrecerle uno de los siguientes trofeos con los que he sido galardonado a lo largo de los años", dijo Kimmel, mostrando sus premios más destacados.

El comediante le ofreció a Trump su Emmy de 1999 al Mejor Presentador de un Programa de Concursos y se volvió a burlar con un premio falso: el Premio Soul Train de 2015 a la “Persona Blanca del Año”.

"La decisión es suya", señaló el presentador a Trump, dirigiéndose a la cámara. "Le entregaré personalmente cualquiera o incluso todos estos galardones en el Despacho Oval a cambio de dejar en paz a la gente de Minneapolis".

Fallon imita a Trump: "Dame el premio, dámelo"

Jimmy got his hands on audio from Trump's meeting with Venezuelan opposition leader, María Corina Machado, who said she's willing to give Trump her Nobel Peace Prize 🤣 #FallonTonight

Por su parte, el comediante Jimmy Fallon le dedicó un momento de su monólogo en su programa The Tonight Show del jueves para mostrar una "exclusiva": el supuesto audio de la reunión de Trump con Machado en la Casa Blanca.

La grabación es, evidentemente, una burla: se trata de Fallon imitando la voz de Trump. "Está bien, Machado, dame el Premio Nobel de la Paz", dice el Presidente ficticio. "Primero, me gustaría discutir las ramificaciones…", dice la imitadora de la voz de Machado, en tono serio.

—Dámelo—contesta Fallon, imitando a Trump.

—Primero…

—Dame, dámelo.

—Mío.

—Señor…

—Yo quererlo. Premiecito en mi manita.

—Señor, yo…

—Entrégalo, "Tü tienes lo que yo quiero", "Dame, dame, dámelo de tu bolsa"—contesta el imitador de Trump en el audio, cantando dos canciones.

En el final del audio, Machado acaba por cansarse y, al ver que no puede discutir con Trump ningún tema salvo el de entregarle el Nobel de la Paz, se lo da, ante un exultante Presidente.

File under unexpected: Jimmy Fallon just called Trump a dictator.

Comediantes vs Trump

Fallon, Kimmel y los comediantes de la barra nocturna se han enfrascado en polémicas con Trump que han llevado incluso a la censura de programas desde el retorno del republicano a la Casa Blanca.

En septiembre, el programa de Jimmy Kimmel fue suspendido unos días y luego retornó a la cadena ABC, después de una oleada de críticas contra la Casa Blanca y contra Donald Trump en particular.

“Tomamos la decisión de suspender la producción del programa para evitar agravar aún más una situación tensa en un momento emotivo para nuestro país”, dijo Walt Disney Company, empresa matriz de ABC, en un comunicado en ese momento. “Tomamos esta decisión porque consideramos que algunos comentarios fueron inoportunos y, por lo tanto, insensibles”, decía el comunicado. “Hemos pasado los últimos días conversando a fondo con Jimmy, y tras ello, decidimos reanudar el programa”.

La cadena había eliminado a Kimmel “indefinidamente” una semana antes después de que un alto regulador de Trump y muchos conservadores dijeran que describió incorrectamente la política del hombre acusado de disparar a Charlie Kirk, un activista de ultraderecha.

La reunión que detonó la burla de los comediantes contra Trump

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este jueves que la opositora venezolana María Corina Machado le entregó la medalla del Premio Nobel de la Paz, durante su visita a la Casa Blanca.

"Fue un gran honor conocer hoy a María Corina Machado, de Venezuela. Es una mujer maravillosa que ha pasado por mucho. María me entregó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado. Un gesto tan hermoso de respeto mutuo. ¡Gracias, María!", escribió Trump en su red social.

Por su parte, la dirigente explicó que el gesto buscó reconocer el compromiso del mandatario estadounidense con la libertad de los venezolanos y con la defensa de los derechos democráticos. Aunque no aclaró si Trump recibió la insignia.

"La reunión fue excelente. Pudimos hablar con calma sobre el momento tan difícil que atraviesa el país, pero que atravesamos con esperanza", declaró Corina Machado ante una multitud reunida afuera del Capitolio, en referencia a su cita con el republicano, tras la cual también asistió a un encuentro con un grupo bipartidista de senadores.