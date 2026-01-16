Mujer que insultó a policía en CdMx deberá pagar multa de 20 mil pesos y disculparse

La implicada fue vinculada a proceso por discriminación, y deberá tomar programas especializados en adicciones y terapia psicológica.

Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).- Jessica Fernanda “N”, conocida en redes sociales como “Lady Cerda”, fue vinculada a proceso por los delitos de discriminación y agresiones contra una policía capitalina, luego de los hechos ocurridos durante un operativo del alcoholímetro en la colonia Doctores, de la Ciudad de México, el pasado 31 de agosto de 2025.

La mujer fue detenida por conducir en presunto estado de ebriedad y su caso se viralizó tras la difusión de un video en redes sociales, principalmente en TikTok, donde se le observa insultando de manera reiterada a una agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), además de arrojarle billetes mientras la grababa con su teléfono celular.

Fernanda “N” compareció ante un Juez el pasado 14 de enero, durante la audiencia, la autoridad judicial determinó imponerle diversas medidas cautelares, además de una sanción económica como reparación del daño a la oficial afectada.

"$500 ES lo QUE GANA a LA SEMANA la CERDA”

Es la tipa q insultó y ofendió a una mujer policía en un punto del alcoholímetro.

Así se la pasó insultado a todos, mientras su amiga ebria era remitida por agentes de @SSC_CDMX

Ya la van a denunciar.

Ayudemos a identificarla! pic.twitter.com/iRy7a79fyh — Carlos Jiménez (@c4jimenez) August 31, 2025

Lady Cerda deberá ofrecer una disculpa y pagar un multa

Entre las medidas dictadas se encuentran la obligación de ofrecer una disculpa pública a través de redes sociales, la prohibición de acercarse tanto a la agente como al lugar donde ocurrieron los hechos, así como la asistencia obligatoria a programas especializados en adicciones y terapia psicológica. Asimismo, deberá presentarse periódicamente ante las autoridades para firmar cada seis meses.

Como parte de la resolución, la imputada deberá pagar una multa de 20 mil 100 pesos, monto que será entregado directamente a la policía que fue víctima de los insultos. Además, fue vinculada a proceso por el delito de discriminación, el cual no amerita prisión preventiva, siempre y cuando permanezca en la Ciudad de México y cumpla con las condiciones impuestas por el Juez.

“CUÁL es TU NÚMERO de PLACA CERDA…”

Así se puso esta mujer a insultar y ofender a una agente de @SSC_CDMX

Estaban en un punto de alcoholímetro y ella iba como acompañante de la conductora ebria.

La llamó cerda, puerca, perra…

La reconoce?? pic.twitter.com/TTgjCNM2fn — Carlos Jiménez (@c4jimenez) August 31, 2025

En las imágenes, de menos de un minuto de duración, Jessica aparece recargada en su vehículo mientras lanza expresiones ofensivas contra la uniformada, a quien se dirige con frases como “¿Cuál es tu número de placa, cerda?”.

Al mismo tiempo, conversa por teléfono con otra persona, a quien le asegura que lleva horas grabando a la agente y afirma, de manera errónea, que puede demandarla por “uso de datos personales”.