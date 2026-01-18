Dónde y cómo tramitar la CURP Biométrica en Yucatán este 2026

Omar López

18/01/2026

¿Tu CURP biométrica? Aquí te decimos cómo puedes actualizarla con este formato

El registro civil de Yucatán habilitará siete módulos en Mérida para registrar tus datos biométricos a la CURP.

Ciudad de México, 18 de enero (SinEmbargo).- Durante enero de 2026 ya puedes hacer el trámite para integrar datos biométricos a tu Clave Única de Registro de Población (CURP) en Yucatán. Esta nueva identificación incluye una fotografía digital del rostro, huellas dactilares de ambas manos, escaneo de iris y una firma digital que permite garantizar tu identidad.

Similar a otros trámites de registro de identificaciones personales, para obtener la CURP Biométrica debes acudir  personalmente a un módulo habilitado por el Registro Nacional de Población (Renapo). Para realizar este trámite en la entidad no es necesario registrarte en una cita virtual, basta con acudir y esperar turno en el centro de atención 

“La CURP es la fuente única de identidad que incluye tus huellas dactilares y fotografía, la cual es una identificación oficial que puedes usar como comprobante de identidad en tus trámites oficiales o acceder a diferentes servicios”, se lee en la página oficial del Renapo.

Las oficinas del Renapo y Registro Civil que permiten el trámite en el estado de Yucatán brindan atención de lunes a viernes en un horario de las 8:00 a las 15:00 hora local. Debido a la alta demanda se recomienda acudir temprano y con disponibilidad de tiempo para evitar contratiempos.

Los siete módulos disponibles para realizar el trámite 

CURP 2026
Yucatán fue de las primeras ciudades en implementar la CURP Biométrica. Foto: Cuartoscuro.

De acuerdo con la información proporcionada por canales oficiales, al momento solo existe una oficina en la que puedes realizar el trámite en Yucatán, la cuál se encuentra dentro de la Dirección del Registro Civil ubicada en la Calle 65, No. 520, por 64 y 66 Centro, Mérida, C.P. 97000 con número de atención al 99 9930 3150 ext. 44530.

Sin embargo, debido a la alta demanda de usuarios que buscan registrar sus datos biométricos en la CURP, el director del registro civil en Yucatán, Jorge Rámirez, confirmó que a partir del lunes 2 de febrero se habilitarán siete nuevos módulos de registro en el centro de Mérida para facilitar el acceso de los usuarios al trámite.

De acuerdo con los lineamientos federales vigentes del Renapo, el registro de la CURP Biométrica es voluntario, no requiere cita previa, se realiza de manera presencial y el trámite no tiene costo.

Actualmente, no existe una fecha obligatoria para que la ciudadanía cuente con la CURP Biométrica, pues su implementación será gradual, conforme al despliegue nacional del programa federal.

Cabe señalar que la CURP Biométrica no sustituye a la credencial para votar (INE) ni condiciona el acceso a programas sociales, pensiones o becas.

Cuáles son los documentos necesarios para el trámite de la CURP biométrica

Cómo sacar tu CURP Biométrica.
Puedes tramitar tu CURP con estos sencillos pasos. Infografía: SinEmbargo.

Para acudir a tu cita en cualquiera de los módulos de atención debes presentar los siguientes documentos en original:

  • Identificación oficial vigente (INE o Pasaporte).
  • Acta de nacimiento certificada (reciente).
  • CURP actual (impresa, verificada por RENAPO).
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses).
  • Correo electrónico activo.

Los menores de edad sí pueden tramitar su CURP biométrica pero deben ir acompañados por su padre, madre o tutor, quien también debe presentar su identificación y el acta de nacimiento del menor para acreditar el parentesco.

Aunque el gobierno ha indicado que es voluntaria inicialmente, al momento no se descarta por ninguna vía oficial que sea indispensable para trámites bancarios, servicios de salud y programas sociales conforme avance el año 2026 o en años posteriores.

