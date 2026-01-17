Otmane Khalladi, fugitivo en EU por fraude y blanqueo, es atrapado en Quintana Roo

Redacción/SinEmbargo

16/01/2026 - 6:43 pm

Otmane Khallad, fugivito en EU por fraude electrónico y blanqueo de capitales, es detenido en QRoo.

Harfuch detalló que Otmane Khalladi entró al país con una identidad falsa, pero labores de inteligencia donde participó el FBI y dependencias federales y locales mexicanas dieron con el fugitivo en Playa del Carmen.

Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).– El Secretario de Seguridad Ciudadana federal, Omar García Harfuch, informó este viernes que Otmane Khalladi, un hombre fugitivo buscado en Estados Unidos (EU) por fraude electrónico y otros delitos, fue capturado en Playa del Carmen, Quintana Roo.

"Derivado del intercambio de información con el FBI [Buró Federal de Investigaciones de EU] fue detenido en Playa del Carmen, Q. Roo, Otmane Khalladi, fugitivo buscado en EEU por fraude electrónico, blanqueo de capitales", señaló el funcionario en redes sociales.

"Tras ingresar al país utilizó una identidad falsa para evadir a las autoridades; sin embargo, mediante labores de inteligencia e investigación fue localizado", añadió.

La captura de Otmane Khalladi, detalló Harfuch, fue una acción de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Agencia de Investigación Criminal-Interpol, y las secretarías de Marina (Semar), Defensa (Sedena), y de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo.

¿Por qué buscan a Otmane Khalladi?

En marzo del año pasado, la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Vermont anunció que el 20 de febrero de 2025, un gran jurado federal presentó una acusación formal contra 25 ciudadanos canadienses por participar en una "estafa de abuelos" que defraudó a personas mayores en Vermont y otros más de 40 estados.

Otras nueve personas fueron acusadas previamente en el Distrito de Vermont en relación con esta estafa de los abuelos, entre ellas Otmane Khalladi, que las autoridades estadounidenses señalan tiene 32 años y es originario de Miami, Florida.

Según la acusación formal, desclasificada el 4 de marzo de 2025, entre el verano de 2021 y el 4 de junio de 2024, los acusados ​​participaron en una "estafa de abuelos" mediante llamadas telefónicas realizadas desde centros de llamadas en Montreal, Quebec y sus alrededores.

Otmane Khalladi es buscado en EU por una trama que estafaba a adultos mayores en varias entidades de EU.
Otmane Khalladi es buscado en EU por una trama que estafaba a adultos mayores en varias entidades de EU. Foto: District of Vermont

Durante estas llamadas, los acusados ​​se hicieron pasar falsamente por familiares de una víctima mayor, generalmente un nieto, que había sido arrestado tras un accidente automovilístico y necesitaba dinero para la "fianza". Otros acusados ​​se hicieron pasar por "abogados" que representaban a familiares de la víctima mayor. A las víctimas mayores se les decía con frecuencia que existía una "orden de censura" para impedir que informaran a nadie sobre el supuesto arresto de su familiar.

Se las convencía de pagar la fianza a un individuo que se hacía pasar falsamente por un fiador, quien se presentaba en su domicilio para cobrarla. Este dinero se transfirió posteriormente a Canadá mediante entregas de efectivo y transacciones financieras, en ocasiones con criptomonedas, lo que, según la acusación, ocultó el origen del dinero y la identidad de los acusados.

