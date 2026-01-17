Maestro colombiano fue hallado en centro de rehabilitación: estaba "desorientado"

Redacción/SinEmbargo

17/01/2026 - 2:01 pm

Leonardo Ariel Escobar, un académico colombiano de 42 años de la Universidad Iberoamericana de Puebla, desapareció el pasado 2 de enero en las inmediaciones del Aeropuerto de Monterrey, en el municipio de Apodaca.

El encargado de la clínica reveló que auxilió al profesor cuando se percató de que no hablaba ni recordaba quien era, por lo que le ofreció alojamiento y comida. 

Ciudad de México, 17 de enero (SinEmbargo).— Leonardo Ariel Escobar Barrios, académico colombiano de 42 años y profesor de la Universidad Iberoamericana Puebla fue hallado con vida la tarde de ayer en un centro de rehabilitación ubicado en el municipio de Juárez, Nuevo León, después de permanecer desaparecido desde el pasado 2 de enero tras un altercado con elementos de la Guardia Nacional en el aeropuerto de Monterrey.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la Fiscalía de Nuevo León confirmó el hallazgo con vida de Leonardo Ariel Escobar, pero fue el titular de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, Raúl Sepúlveda, quien reveló que el académico fue localizado alrededor de las 17:00 horas gracias a la coordinación de los tres órdenes de Gobierno y al reporte de los mismos internos del anexo en el que se encontraba el docente.

"El personal de ese centro se dio cuenta que estábamos haciendo ese operativo y revisaron que se trataba de la misma persona, se contactan con nosotros y es la forma en que logramos la localización”, informó el funcionario.

Tras un operativo en el Aeropuerto de la entidad, el personal se dio cuenta de que la persona que buscaban las autoridades era a quien habían encontrado deambulando por las calles y llevado al centro desde el pasado 5 de enero. Felipe Rangel, director de la clínica detalló en entrevista con Milenio que al momento de su hallazgo Escobar Barrios se encontraba desorientado y fue hasta el jueves 15 de enero cuando comenzó a recuperar la lucidez.

"Al tener el primer contacto con él, me doy cuenta de la condición en la que se encontraba, estaba en una situación de inconsciencia, presentaba miedo porque él, en su paranoia, reflejaba como si se estuviera escondiendo. Él tardó alrededor de ocho días desvariando", explicó.

Por su parte, la Universidad Iberoamericana Puebla celebró la aparición con vida de Leonardo Ariel y agradeció a la comunidad, universitaria, sociedad civil, medios de comunicación y autoridades por su compromiso social.

“Estamos a la espera de recibir más información para conocer su estado de salud y las condiciones en las que fue localizado así como el desarrollo de las investigaciones para poder brindar más información”, dijo la Universidad en un comunicado.

Leonardo Ariel Escobar Barrios se encontraba desaparecido desde el pasado 2 de enero, luego de haber sido detenido durante dos días a su llegada al Aeropuerto Internacional de Monterrey, en el municipio de Apodaca, Nuevo León. Su ausencia generó reclamos por parte de las autoridades universitarias, sobre todo porque el docente fue detenido por el Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional, así como de la Policía Municipal de Apodaca instantes antes de desaparecer.

De acuerdo con el testimonio de su pareja, Jorge Landa, el último contacto con Escobar ocurrió la mañana de ese 2 de enero. En esa llamada telefónica, el investigador le informó que acababa de ser liberado tras haber permanecido detenido por la Guardia Nacional desde el 31 de diciembre, cuando arribó a Monterrey procedente de Bogotá, Colombia, donde pasó las fiestas decembrinas con su familia.

Leonardo Escobar es originario de Barranquilla. Llegó a México hace más de diez años. Estudió una maestría en Estudios de Arte y Literatura y un doctorado en Humanidades en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Residió durante un periodo en Baja California y, a mediados del año anterior, obtuvo una plaza de tiempo completo en la Universidad Iberoamerican.

Leonardo tenía previsto trasladarse a la Ciudad de México y posteriormente a Puebla para reincorporarse a sus actividades docentes el 6 de enero. Sin embargo, tras colgar esa llamada, se perdió toda comunicación y desde entonces se desconocía su paradero.

La Comisión Nacional de Búsqueda emitió una ficha de localización en la que solicitó apoyo para encontrar a Leonardo Ariel Escobar Barrios.

Respuesta tardía de autoridades

Aunque el rastro del académico se perdió desde los primeros días de enero, no fue sino hasta el miércoles 14 cuando el Fiscal General de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, confirmó públicamente que Escobar estuvo bajo custodia de las autoridades. Según la versión oficial, el investigador fue puesto a disposición de la Policía Municipal de Apodaca por presuntas “faltas administrativas”, sin que se precisara su naturaleza.

El Fiscal señaló que Escobar fue liberado alrededor de las 07:30 horas del 2 de enero y que, tras salir de las instalaciones policiales, regresó al aeropuerto, donde incluso se cambió de ropa, antes de que se interrumpiera definitivamente su comunicación.

Elvira Romero Escobar, prima de Leonardo, dijo en entrevista con N+ que tras ser liberado, el académico le marcó por teléfono a Colombia, pero ella no pudo contestar.

“Él sí me deja un audio pidiendo que por favor le atienda la llamada, yo al momento no tenía el teléfono a la mano, me encontraba haciendo algunas labores en la casa”.

Elvira contó que intentó devolverle la llamada pero ya no obtuvo respuesta.

“Realmente no entendemos por qué se presentó esta situación porque cómo te digo, Leonardo tiene 10 años allá, vivió en Ciudad de México, vivió en Cuernavaca, posteriormente estuvo viviendo en Baja California, entonces es muy extraño realmente lo qué pasó y sí exigimos a las autoridades que nos den respuesta”.

Ante la presión social y el pronunciamiento de la Universidad Iberoamericana, las autoridades de Nuevo León desplegaron un operativo interinstitucional de búsqueda. Las labores se concentraron en una zona despoblada cercana a la autopista al Aeropuerto de Monterrey, en el cuadrante delimitado por la carretera Huinalá–Dulces Nombres y el Periférico. No obstante, la Ibero insistió en que estos esfuerzos debían complementarse con la entrega de material audiovisual.

A través de un video difundido en redes sociales, la Ibero Puebla exigió a las autoridades la aparición con vida de Ariel Escobar y el pronto esclarecimiento del caso.

“Leonardo Escobar. Exigimos a las autoridades federales, estatales y municipales su presentación con vida. Leonardo Escobar. Cada hora cuenta. Leonardo Escobar. Nadie merece desaparecer. Leonardo Escobar. Nadie merece vivir con miedo”.

Alejandro Guevara, Rector de la Ibero Puebla, afirmó que era indispensable que las autoridades liberen las imágenes captadas dentro y en los alrededores del aeropuerto para que la comunidad académica y la sociedad puedan coadyuvar en la localización del investigador

Apuntan a autoridades

En un pronunciamiento conjunto, el Sistema Universitario Jesuita (SUJ) exigió respuestas claras y oportunas a las autoridades federales y estatales, y advirtió que existen indicios de la posible participación de la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Policía Municipal de Apodaca en los hechos.

"Hay indicios de la participación de autoridades federales, del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional, así como de la Policía Municipal de Apodaca. No obstante, no se cuenta con ningún reporte en el Registro Nacional de Detenciones en el que consten su detención o su liberación. Leonardo dejó de tener comunicación con su familia el 2 de enero por la mañana", denunció el Sistema.

Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez, informó que la dependencia mantenía comunicación con la familia de Escobar y colabora con autoridades de otras entidades para esclarecer el caso.

“Tenemos la mayor información del último punto donde fue visto y quién fue la última autoridad con la que tuvo contacto”, indicó.

Leonardo Ariel Escobar reside en México desde hace más de una década y cuenta con una sólida trayectoria académica. Es maestro en Estudios de Arte y Literatura y doctor en Humanidades por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Tras vivir en Baja California, se mudó a Puebla a mediados del año pasado para integrarse como profesor de tiempo completo a la Universidad Iberoamericana. La investigación continúa en curso, bajo el compromiso de las autoridades de informar cualquier avance que permita dar con su paradero.

