Marina anuncia reestructuración operativa: tendrá nuevos mandos y nueva subsecretaría

El titular de la Marina mexicana aseguró que la reestructuración responde a la necesidad de adaptarse a nuevos desafíos, como la ciberseguridad y la lucha contra el crimen organizado.

Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).– La Secretaría de Marina (Semar) dio a conocer este viernes una histórica reestructura operativa al interior de la dependencia, que incluye nuevos altos mandos, una nueva Subsecretaría y una jefatura de operaciones, además del rotación de personal, para "enfrentar los retos y cumplir la misión de servir a México".

Uno de los cambios anunciados fue que el Estado Mayor General de la Armada se sustituye por la Jefatura de Operaciones Navales, en el ámbito operativo, "lo cual representa una evolución natural y necesaria de la estructura de Mando de la Secretaría de Marina-Armada de México".

Esta Jefatura, estará al mando del Almirante José Manuel Salinas Pérez, como un Mando Superior en Jefe Estratégico, integrada por tres Subjefaturas, cuatro Coordinadoras, 11 Secciones, órganos administrativos y operativos, 11 Mandos Superiores en Jefe Operacionales, y subordinada directamente al Alto Mando; concentra la preparación, planeación, coordinación, adiestramiento, ejecución y supervisión de las operaciones navales a nivel estratégico.

El establecimiento de la Jefatura de Operaciones Navales, así como la creación de la Subsecretaría de Asuntos Marítimos y Portuarios constituye el cambio estructural más relevante en la historia reciente de la @SEMAR_mx. Un momento que redefine la forma en que ejercemos el Poder… pic.twitter.com/2WJMY4cMl8 — Raymundo Pedro Morales Ángeles (@AlmiranteSrio) January 16, 2026

Su función, como parte fundamental de los órganos asesores del Alto Mando, hoy más que nunca, fortalece la toma de decisiones, dota de coherencia operativa a la Institución y permite una mejor articulación entre el mando estratégico y las fuerzas navales en mar, aire y tierra.

La Marina crea nueva Subsecretaría

Dentro del nuevo reacomodo, el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Semar, informó que se crea la Subsecretaría de Asuntos Marítimos y Portuarios, publicada en el Reglamento Interior de la Secretaría de Marina el 11 de diciembre de 2025, "que representa una transformación profunda en la gobernanza marítima y portuaria de México".

Esta Subsecretaría, que estará a cargo del Almirante Gerardo de Jesús Toledo Guzmán, agrupa y potencia, bajo una sola línea de Mando, "la conducción estratégica del sector marítimo-portuario nacional".

Y es que integra la Autoridad Marítima Nacional y la política portuaria, la Secretaría de Marina asume plenamente su papel como órgano rector del Sistema Marítimo Mexicano, fortaleciendo la seguridad marítima, la protección y el desarrollo portuario, y la Marina Mercante.

La Subsecretaría de Asuntos Marítimos y Portuarios se apoya en dos unidades clave: La Unidad de la Autoridad Marítima Nacional, como brazo operativo; y la Unidad de Puertos y Marina Mercante, como instancia normativa y de política pública.

En su intervención, el titular de la Marina aseguró que “esta reestructuración, aprobada en la nueva Ley Orgánica de la Armada de México, responde a la necesidad de adaptarnos a los nuevos desafíos, como la ciberseguridad y la lucha contra el crimen organizado; nos permitirá no sólo mantener la seguridad marítima, sino también responder de manera más eficaz y coordinada”.

“La armonización legal que implica esta reestructuración también asegura que la Armada de México esté alineada con las normativas más actuales, fortaleciendo así la seguridad en nuestras costas y combatiendo de manera más efectiva las actividades ilícitas”, agregó Morales Ángeles.

De igual manera, destacó que la existencia de dos Subsecretarías fortalece a esta Institución; por un lado la Subsecretaría de Marina consolida funciones esenciales relacionadas con infraestructura naval, desarrollo tecnológico, investigación oceanográfica, protección ambiental, ingeniería portuaria, sistemas de alerta, vertimientos, normatividad y representación institucional.

Por otro, la Subsecretaría de Asuntos Marítimos y Portuarios tendrá un impacto directo en el desarrollo nacional al fortalecer la seguridad interior y exterior, impulsar la competitividad portuaria, favorecer el comercio exterior, promover la sostenibilidad ambiental y consolidar a México como un actor marítimo confiable y responsable.

“Con ello será posible alcanzar los objetivos planteados en el Programa Sectorial de Marina 2025-2030, el cual está ligado a las políticas establecidas por el Ejecutivo Federal, tal como la Política Nacional Marítima, o el Plan Nacional de Desarrollo. Nuestra Institución responde con mayor rapidez, claridad y eficacia ante los desafíos del siglo XXI”, afirmó Morales Ángeles.

Cambios en la Contraloría

Se realizó también este viernes la Entrega-Recepción de la Inspección y Contraloría General de la Secretaría de Marina, que entregó el Almirante Gerardo de Jesús Toledo Guzmán al Almirante Carlos Eduardo L’Eglise Escamilla.

De esta manera, el Almirante L’Eglise Escamilla tomó protesta como Inspector y Contralor General de la Secretaría de Marina, con la intervención por parte de la H. Superioridad del Almirante Francisco Guillermo Escamilla Cázares, Oficial Mayor de la Secretaría de Marina. "Asimismo, se hizo entrega de una insignia al Inspector saliente, por su destacado desempeño mostrado en ese cargo", señaló la dependencia en un comunicado.

"Con esta reestructuración, la Secretaría de Marina Armada de México reafirma su vocación histórica de servir a la nación y proteger los intereses marítimos del país con visión de Estado, y compromiso institucional", añadió.