¿Prebióticos o posbióticos? La ciencia explica sus diferencias y beneficios

Omar López

17/01/2026 - 8:00 am

Prébioticos y Posbióticos.

Los productos enfocados en la salud metabólica han ganado popularidad en los últimos años como parte de los suplementos alimenticios. 

Existen diferentes tipos de suplementos alimenticios que puedes consumir para mejorar tu salud intestinal y metabolismo, entre los más populares se encuentran los probióticos, organismos vivos adicionados que permanecen activos y favorecen la salud intestinal y suelen encontrarse en productos lácteos.

Además, los avances en la ciencia de la microbiota de las últimas décadas trajeron conceptos a la conversación como prebióticos y posbióticos, que ya comienzan a comercializarse en algunos suplementos alimenticios prometiendo grandes beneficios para el aparato digestivo. 

Sin embargo, aún existen muchas dudas entre la población sobre su origen, propiedades o beneficios y la Asociación Científica Internacional de Probióticos y Prebióticos (ISAPP, por sus siglas en inglés) explica en dos artículos las claves para comprender lo más importante de estos conceptos.

Prebióticos: el combustible de las bacterias 

Prebióticos en microbiota.
Los prebióticos cumplen una función crucial en el desarrollo de los probióticos. Foto: Efeagro, CSIC

De acuerdo con la ISAPP, una forma simple de comprender la función de los probióticos es cómo un ejército de bacterias aliadas que colonizan nuestro intestino y para que esa función se cumpla los prebióticos son indispensables ya que sirven de alimento para ese ejército que necesita prosperar.

“Los prebióticos son sustancias que actúan como alimento para los microorganismos presentes en tu cuerpo. Se definen científicamente como sustratos que los microorganismos huéspedes utilizan selectivamente, lo que les confiere un beneficio para la salud", se publica en el artículo “Qué es un prebiótico” de la ISAPP.

La publicación agrega que algunos prebióticos mejoran la función digestiva, refuerzan las defensas naturales del organismo, mejoran la absorción de minerales o ayudan a regular la saciedad y el equilibrio energético.

De forma natural se identificó la presencia de prebióticos en los siguientes alimentos:

  • Raíz de achicoria: Rica en inulina, uno de los prebióticos más estudiados.
  • Ajo y cebollas: Contienen fructooligosacáridos (FOS).
  • Plátanos poco maduros: Poseen almidón resistente.
  • Legumbres: Lentejas y garbanzos son excelentes fuentes de fibra fermentable.

Un consumo adecuado de prebióticos mejora la absorción de calcio, acelera el tránsito intestinal y fortalece la barrera contra patógenos externos. Aunque el artículo de la ISAPP hace hincapié en que no todas las fibras dietéticas son prebióticas y diferentes fibras pueden o no cumplir con los criterios prebióticos de ser utilizadas por los microbios intestinales para proporcionar beneficios específicos en la salud.  

Posbióticos: la combinación metabólica ideal 

Posbióticos
Imagen ilustrativa de bacterias digestivas. Foto: USA Agricultural Research Service

Si los prebióticos son el alimento, los posbióticos son el resultado final del proceso. El artículo de la ISAPP menciona que anteriormente se pensaba que las bacterias eran beneficiosas solo por estar vivas, pero los avances en estudios metabólicos determinaron que muchas de sus ventajas provienen de los "desechos" de las bacterias.

“Los microbios no necesitan estar vivos para ser beneficiosos para la salud. Un posbiótico es una preparación de microorganismos inanimados y/o sus componentes que confiere un beneficio para la salud del huésped; en otras palabras, microbios inertes, completos o parciales, que pueden consumirse por su contribución a nuestra salud”, señala el artículo “Un postbiótico no es simplemente un probiótico muerto” publicado por la misma organización.

Es por ello, que, a diferencia de los probióticos (que pueden morir con el calor o el ácido estomacal), los posbióticos son moléculas estables con grandes beneficios como:

  • Acción Antiinflamatoria: Ayudan a sellar las uniones de la pared intestinal, evitando el "intestino permeado".
  • Modulación Inmune: Envían señales al sistema inmunitario para reducir respuestas alérgicas o inflamatorias crónicas.
  • Comunicación Intestino-Cerebro: Algunos posbióticos actúan como neurotransmisores o precursores de estos, influyendo en la salud mental.

Aunque los posbióticos se generan naturalmente en nuestro interior cuando llevamos una dieta alta en fibra. La industria alimentaria está empezando a incorporarlos en alimentos funcionales y suplementos para personas que tienen dificultades para mantener una microbiota viva estable.

Salud

Omar López

Lo dice el reportero

Galileo

¿Prebióticos o posbióticos? La ciencia explica sus diferencias y beneficios

