Abusos del ICE alcanzan a nativos americanos: tribus denuncian detenciones racistas

Nora Gaspar Reséndiz

17/01/2026 - 4:35 pm

Artículos relacionados

Durante las redadas en Minneapolis, Minnesota, agentes de migración detuvieron a cuatro hombres miembros de la tribu Oglala Sioux y los trasladaron a un centro de reclusión en Fort Snelling.

Ciudad de México, 17 de enero (SinEmbargo).- Nativos americanos están denunciando que las autoridades migratorias de Estados Unidos los están deteniendo arbitrariamente durante las redadas contra migrantes en ese país, las cuales se están volviendo cada vez más violentas y racistas, ya que los agentes encargados de los operativos están ejecutando arrestos sólo con base en el color de piel de las personas, denunciaron miembros de las tribus estadounidenses.

“Por ser nuestra gente de piel morena, se les cuestiona, y sin duda es racismo”, dijo Sam Strong, secretario de la Nación Red Lake, en declaraciones consignadas por Minnesota Star Tribune, en donde destacó que en Minnesota están siendo detenidas personas sólo por su fisonomía y su color de piel. “Es totalmente inaceptable”, enfatizó. Mientras que Peggy Flanagan, vicegobernadora de Minnesota y miembro de la Banda Tierra Blanca de Ojibwe, subrayó que están frente a "una evidente discriminación racial".

“Me rompe el corazón saber lo que está pasando y me indigna”, dijo Flanagan en un comunicado citado por Minnesota Star Tribune, en el que reflexionó sobre los operativos antimigrantes que encabeza el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Minneapolis desde finales de diciembre. “A la Patria Indígena: cuídense, protéjanse y sigan apoyándose mutuamente. Estoy con ustedes. No será la última vez que escuchen de mí sobre esto”, expresó la funcionaria estadounidense.

De acuerdo con lo reportado por la prensa norteamericana, la semana pasada, durante las redadas en Minneapolis, Minnesota, agentes del ICE detuvieron a cuatro hombres miembros de la tribu Oglala Sioux, quienes acampaban debajo de un puente de esa ciudad, para después trasladarlos a Fort Snelling, en donde se encuentra una instalación de ICE, así lo denunció Frank Star Comes Out, presidente de la tribu.

A través de un comunicado, en el que exigió la liberación de los ciudadanos tribales, ya que, enfatizó, son ciudadanos estadounidenses de nacimiento, no migrantes, por lo que su estatus los deja “fuera de la jurisdicción migratoria”.

“Los miembros tribales inscritos son ciudadanos de los Estados Unidos por ley y ciudadanos de la Nación Sioux Oglala por tratado”, enfatizó en el comunicado.

"Esto es una violación del tratado. Los tratados no son opcionales. La soberanía no es condicional. Nuestros ciudadanos no son negociables”, expresó Star Comes Out y aclaró que, hasta el 13 de enero, uno de los detenidos ya había sido liberado, pero los otros tres nativos aún estaban bajo custodia del ICE. Además, en el mismo documento, exhortó a una reunión entre la tribu y el Gobierno que encabeza Donald Trump, quien desde el inicio de su segundo mandato emprendió fuertes políticas antimigrantes.

Este caso se suma al de José Roberto Ramírez, también conocido como “Beto”, quien fue sacado por la fuerza del automóvil de su tía, en donde iba de copiloto, y detenido por oficiales federales de inmigración, en Robbinsdale, Minnesota, pese a que la mujer les señaló que su sobrino es nativo y ciudadano estadounidense, según dio a conocer el medio de comunicación The Washington Post.

En redes sociales se viralizó el video del arresto del jóven de 20 años de edad, en el que se puede observar el momento en que los agentes del ICE bajan por la fuerza a “Beto”, lo arrojan contra el cofre de otro vehículo, lo esposan y se lo llevan. Lo que fue del conocimiento de Raelyn Duffy, madre de “Beto”, se comunicó con el ICE para demostrar que su hijo es descendiente de la Nación Red Lake, una tribu ojibwa, ubicada al norte de Minnesota.

Duffy detalló que su hijo estuvo detenido alrededor de 10 horas, en el Edificio Whipple, en donde fue despojado de sus pertenencias, las cuales recuperó sólo hasta que quedó en libertad, cuando se pudo comunicar con sus familiares. Además, el joven habría sido golpeado. “Se le veía toda la parte superior de la espalda y la nuca: arañazos o marcas de golpes”, dijo Duffy. “Estaba todo marcado, tenía las manos cortadas por las esposas”, añadió la mujer, quien sostuvo que se trata de “discriminación racial, es una locura”.

Otro hecho similar ocurrió en noviembre de 2025, cuando una mujer nativa estadounidense, identificada como Leticia Jacobo, integrante de la comunidad indígena Salt River Pima-Maricopa de Arizona, fue detenida por agentes del ICE, quienes estuvieron a punto de deportarla sólo por considerara que su apariencia correspondía a la de los migrantes que persiguen. Las autoridades de la Unión Americana se justificaron diciendo que se trató de una confusión administrativa

La mujer, de 24 años de edad, fue detenida en una cárcel en el condado de Polk en Des Moines, en el estado de Iowa, por conducir con la licencia suspendida, según dio a conocer el diario estadounidense The Mirror, por lo que su liberación estaba programada para el 11 de noviembre. Sin embargo, cuando la madre de Jacobo acudió a recoger a ésta, las autoridades estadounidenses le informaron que Leticia sería entregada a los agentes de migración para que fuera deportada.

En entrevista para el Des Moines Register, María Núñez, tía de Leticia, relató que los agentes ignoraron los alegatos de la familia en defensa de la joven. "Mi hermana dijo: '¿Cómo la van a deportar si es nativa americana? Tenemos pruebas'", dijo Núñez. "Dijeron: 'Bueno, no lo sabemos porque no somos de inmigración y no podemos responder a esas preguntas. Sólo la tenemos retenida. Así que, cuando la recojan esta noche, la deportarán a donde sea que la lleven, pero no tenemos información al respecto'", agregó.

Por lo que la familia reunió todos los documentos para demostrar que Jacobo era ciudadana estadounidense. Sin embargo, Núñez acusó que el hecho evidenciaba un caso de discriminación. "Quiero señalar que se trata de discriminación racial porque ella ya ha estado allí antes, tienen antecedentes penales sobre ella; ¿por qué cometerían un error con alguien que viene constantemente?", comentó Núñez al Arizona Mirror.

También en noviembre de 2025, Elaine Miles, una actriz nativa americana, denunció que fue detenida por agentes del ICE, mientras caminaba hacia una parada de autobuses en Seattle, Washington, y pese a que les mostró su identificación en la que se demuestra que es ciudadana estadounidense, los cuatro oficiales afirmaron que se trataba de un documento falso y la arrestaron.

La actriz detalló que, incluso, exhortó a los agentes del ICE para que se comunicaran con la oficina de la Reserva Indígena Umatilla en Oregón, para comprobar que estaba diciendo verdad, pero que los oficiales se negaron. "Les insistí que era de una tribu reconocida a nivel federal en el este de Oregón. Es una identificación federal, y sólo los miembros inscritos pueden obtenerla, porque insistían en que cualquiera podía fabricarla", dijo.

Miles comentó que no es la única situación similar que se ha presentado en su círculo familiar cercano, ya que en meses pasados su hijo y a su tío fueron víctimas de un hecho parecido, por lo que se encuentran temerosos de salir. “Es profundamente preocupante que en 2025, los primeros habitantes de este país tengan que mirar por encima del hombro”, afirmó la actriz, quien ha participado en producciones como "Northern Exposure", "The Last of Us" y "Smoke Signals".

Nora Gaspar Reséndiz

Nora Gaspar Reséndiz

Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.

+ Sección

