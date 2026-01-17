Sheinbaum llama a defender a la 4T para evitar "gobernantes que regresen al pasado"

La Presidenta recordó que la 4T inició en el 2018, año en el que AMLO asumió la presidencia tras ganar las elecciones.

Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).- Claudia Sheinbaum Pardo pidió este viernes a las mexicanas y los mexicanos que defiendan a la Cuarta Transformación (4T) para evitar que el poder vuelva quedar en manos de gobernantes "que regresen al pasado".

Durante un evento celebrado en el municipio de Ecatepec, Estado de México (Edomex), la Presidenta recordó que la llamada 4T inició en el 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llegó a la Presidencia tras ganar las elecciones.

"Nosotros decimos que, a partir del 2018, inició la Cuarta Transformación. Nada más que esta es muy buena, ¿saben por qué? Porque no hubo guerra. Fue pacífica, fue por el voto de las y los mexicanos que decidieron cambiar México", recalcó.

Sheinbaum aseveró que es necesario defender la continuidad de la 4T, por lo que pidió a la ciudadanía que apoye con su voto a los candidatos de Morena para evitar el regreso al poder de personas afines a partidos que gobernaron en el pasado.

"El pueblo tiene que seguir activo, porque esta Transformación hay que defenderla, no pueden llegar nuevos gobernantes que regresen al pasado, porque hay derechos que se han ganado", dijo la mandataria.

La Presidenta señaló que la continuidad de la 4T al mando del Gobierno federal depende "de la conciencia, de la mente de cada mexicano y mexicana".

Presidenta entrega tarjetas para apoyos

Durante el evento, la Jefa del Ejecutivo también recalcó que su deseo es "que los niños sean felices, que los jóvenes sean felices, que tengan su escuela, que sus papás puedan tener trabajo, que tengan buenos salarios, que haya clínicas, que haya educación, que haya salud; y por eso, trabajamos todos los días sin descanso. Esa es la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México".

Durante su visita al municipio de Ecatepec, en el Edomex, la Presidenta Sheinbaum encabezó un evento en el que se entregaron tarjetas de la Beca Rita Cetina estudiantes de secundaria, además de que supervisó la construcción de un plantel de bachillerato que estará listo.

En el acto también estuvo presente el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, quien destacó que ya son 5.6 millones de estudiantes de educación secundaria los que se ven beneficiados por la Beca Rita Cetina, mientras que cuatro millones de estudiantes de preparatorias públicas reciben la Beca Universal Benito Juárez.