UnAñoPeligroso ¬ Trump usa el fentanilo en su agenda colonialista. Hipócrita: Vigil

Trump ha colocado la lucha contra el fentanilo en el centro de su discurso para justificar posibles acciones injerencistas que, de acuerdo con especialistas, violan tanto el derecho internacional como las propias leyes de Estados Unidos. Al mismo tiempo, decisiones como el indulto a criminales y capos del narcotráfico evidencian una política profundamente contradictoria y marcada por la hipocresía.

Lejos de constituir una estrategia real contra el narcotráfico sus acciones funcionan como un pretexto para justificar intervenciones en América Latina alineadas con intereses económicos y geopolíticos, dijeron especialistas consultados.

“Todo lo que está haciendo Donald Trump para combatir el narcotráfico está basado en la hipocresía, en la ignorancia y en las amenazas”, afirmó en entrevista Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

De acuerdo con Vigil, la política antidrogas de Trump carece de una estrategia integral para enfrentar el consumo de estupefacientes dentro de Estados Unidos. “El discurso presidencial no se traduce en acciones concretas. No hay una estrategia. Todo es teatro político. Aquí no se está haciendo absolutamente nada para mermar el consumo de drogas ilícitas”, sostuvo.

El exagente recordó que, mientras Trump asegura que su gobierno hace todo lo posible para combatir el narcotráfico, ha concedido indultos a personas condenadas por delitos de gran escala.

Uno de los casos más representativos es el del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, sentenciado a 45 años de prisión por importar alrededor de 400 toneladas de droga a Estados Unidos.

“Dice que está haciendo todo lo posible, pero al mismo tiempo le concede el indulto a Juan Orlando Hernández con el argumento de que desde Honduras llamaron para decirle que Joe Biden lo había maltratado y que, por ello, debía perdonarlo”, explicó Vigil.

EU: guerra y "diplomacia"

Para Marco Castillo, activista en temas migratorios y en la lucha contra el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México, el alto nivel de hipocresía en la política antidrogas estadounidense no es fortuito, sino parte de una estrategia deliberada.

“Detrás de la contradicción y la hipocresía hay una política clara: hacer de la guerra y la diplomacia herramientas supeditadas a la agenda económica de Estados Unidos”, señaló.

Castillo consideró que, bajo el gobierno de Trump, lo político, lo legal y lo diplomático quedan subordinados a intereses económicos. “Donald Trump amenaza o perdona según convenga a los intereses de los negocios económicos de Estados Unidos y, en muchos casos, a sus intereses personales”, afirmó.

Durante su segundo mandato Trump ha concedido el indulto a al menos diez personas condenadas por delitos relacionados con el narcotráfico. Entre ellas se encuentran Larry Hoover, líder de la pandilla Gangster Disciples de Chicago, y Garnett Smith, considerado un capo del narcotráfico en Baltimore.

A finales de 2025, Trump también otorgó el indulto al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, pese a su condena por narcotráfico, bajo el argumento de que su procesamiento fue una “trampa” de la administración del entonces presidente Joe Biden. En ese mismo periodo, concedió el perdón al congresista Henry Cuéllar.

Mike Vigil insistió en que estas decisiones exhiben la contradicción central del discurso presidencial.

“Dice que está combatiendo las drogas, pero al mismo tiempo está indultando a grandes narcotraficantes”, resaltó.

El exjefe de operaciones internacionales de la DEA recordó, además, los indultos concedidos a Larry Hoover y a Ross Ulbricht, condenado por operar Silk Road, una plataforma digital utilizada para la venta masiva de drogas a través de internet.

Desde su regreso al poder, Trump utilizando el combate a los cárteles de la droga y una supuesta crisis de fentanilo como justificación para desplegar presiones políticas y acciones contra países como Venezuela, Cuba, Colombia y Honduras.

Bajo ese argumento, su gobierno ha escalado hacia ataques directos que van desde la muerte de personas y el derribo de embarcaciones en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, hasta incursiones militares de carácter invasivo en territorios extranjeros. Uno de los casos más graves ocurrió en Venezuela, donde su administración irrumpió para secuestrar a Nicolás Maduro, en una acción que violentó el derecho internacional y las propias leyes estadounidenses.

Además, el inquilino de la Casa Blanca también declaró a seis cárteles mexicanos y latinoamericanos como organizaciones terroristas y calificó al fentanilo como un arma de destrucción masiva.

"Trump usa el fentanilo como arma"

Para Mike Vigil, exagente de la DEA, Trump ha convertido el tema del fentanilo en un arma política selectiva. Como ejemplo, recordó las acusaciones del mandatario contra Canadá, a quien señaló de provocar un “tsunami” de fentanilo hacia Estados Unidos:

“Eso no es cierto. El año pasado nada más se decomisaron 19 kilogramos de fentanilo que venían de Canadá”, dijo. En realidad, explicó, la cantidad que entra por ese país es mínima, pero Trump insiste en las acusaciones.

Pero no solo Canadá ha sido blanco de las constantes acusaciones de Estados Unidos por, presuntamente, no combatir con suficiente dureza el tráfico de fentanilo. En el caso de México, las presiones han sido permanentes, bajo el argumento de que el país no hace lo suficiente en materia de seguridad.

Lo cierto es que incluso funcionarios de EU han reconocido avances por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum, como ocurrió en diciembre del año pasado cuando el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que “México hacía en su historia en seguridad”, aunque días después esos logros fueron desconocidos u omitidos.

Precisamente, apenas el pasado 15 de enero, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, exigió “resultados significativos” en el combate a los cárteles del narcotráfico al Secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, durante la llamada que sostuvieron para abordar los desafíos de seguridad que enfrentan ambos países.

Esta exigencia obligó a que, nuevamente, la Presidenta Claudia Sheinbaum tuviera que explicar y defender su estrategia de seguridad. En la conferencia matutina del 16 de enero, la mandataria detalló los resultados alcanzados, particularmente en el combate al fentanilo, al destacar que entre 2024 y 2025 las incautaciones de esta droga en la frontera se redujeron 50 por ciento, lo que atribuyó a los aseguramientos realizados en México que impiden que la droga llegue a la frontera.

“En México se han incautado 320 toneladas de droga, distintas: fentanilo, cocaína, metanfetaminas. 320 toneladas, de esas 51 toneladas son en la mar. Bueno, el otro resultado, disminución del 40 por ciento de los homicidios dolosos en México. Si no estuviera funcionando la estrategia en México no tuviéramos la reducción de 40 por ciento de homicidio dolosos desde que entramos al gobierno a diciembre de 2025”, aseveró.

Es una responsabilidad compartida: México

Además, Sheinbaum elevó el tono de su mensaje —sin ser agresivo, pero sí más enérgico— al exigir que Estados Unidos cumpla con su parte, es decir, con políticas para disminuir el consumo de drogas en ese país. La mandataria recordó que la lucha contra el narcotráfico es una responsabilidad compartida.

“Responsabilidad compartida. A ellos también les toca una parte. ¿Qué parte les toca? Una campaña muy intensa para reducir el consumo de drogas en EU de jóvenes estadounidenses. No puede pensarse que este problema del cruce de drogas se puede resolver de este lado de la frontera, del otro lado también tienen que hacer su parte. Esta crisis de consumo que tiene allí también tiene también que atenderse desde una perspectiva de salud pública de campañas de educación porque el consumo está allá”, puntualizó la mandataria.

Pero las acciones de Trump o al menos lo que pretendía van en sentido contrario. De acuerdo con medios estadounidenses y una congresista de Connecticut, la administración de Trump pretendía realizar importantes recortes en materia de adicciones y adicciones, una situación que fue revertida este viernes, ante la indignación y presión que ejercieron defensores y legisladores a nivel estatal y nacional.

“Después de la indignación nacional, el secretario Kennedy se ha inclinado ante la presión pública y ha restablecido mil 2 mil millones en subvenciones de SAMHSA ( Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias) que salvan vidas. Estos son recortes que no debería haber emitido en primer lugar. Debe tener cuidado al tomar decisiones que impacten la salud de los estadounidenses. Nuestra política debe ser reflexiva, no casual y caótica. Este episodio solo ha creado incertidumbre y confusión para las familias y los proveedores de atención médica”, confirmó la congresista del Tercer Distrito Congresional de Connecticut, Rosa DeLauro, en un comunicado de prensa.

Desde el pasado 14 de enero, el periodista de NPR, especializado en política de drogas en Estados Unidos, Briam Mann, informó y alertó que la administración Trump, desde el martes por la noche, había enviado al sistema de salud mental y de atención a las adicciones cientos de cartas de terminación, con efecto inmediato, para subvenciones federales que apoyan estos servicios.

Las cartas enviadas a dos organizaciones diferentes, de acuerdo con NPR, señalaban que funcionarios de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA) ya no consideraban que los programas desfinanciados se alinearan con las prioridades de la administración Trump, y que el recorte podría alcanzar los 2 mil millones de dólares.

Aunque Trump insiste en una crisis de fentanilo, información pública e investigaciones periodísticas en Estados Unidos muestran —con datos de estudios— que la tendencia respecto al fentanilo es distinta y contraria a lo que pregona el exmandatario.

La epidemia de sobredosis, ¿bajo control?

Un estudio publicado en Science, citado en reportajes de Mann, señala cómo durante los últimos dos años del gobierno del demócrata Joe Biden el contrabando de fentanilo y las muertes por sobredosis comenzaron a caer de manera acelerada, tras haber alcanzado niveles récord durante la pandemia.

De acuerdo con el estudio, entre 2023 y 2024 la pureza del fentanilo ilegal que circula en Estados Unidos se redujo cerca de 50 por ciento, mientras que las muertes por sobredosis disminuyeron 37 por ciento, una caída sin precedentes. Datos de la DEA y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza apuntan a una reducción sostenida en la disponibilidad y potencia de la droga.

Mike Vigil insistió en entrevista con SinEmbargo que a Trump no le interesa realmente combatir el narcotráfico. En cambio, utiliza ese discurso para justificar el control territorial y la injerencia, porque tiene interés en los recursos petroleros de Venezuela. Agregó que las amenazas sobre Groenlandia, territorio autónomo perteneciente a Dinamarca, país miembro de la OTAN, es por bases militares.

“Estados Unidos siempre ha tenido bases en Groenlandia y no ha habido problema. Él quiere controlar territorio y su táctica es el injerencismo”, sostuvo.

Vigil describió a Trump como un Presidente que gobierna desde la amenaza y la intimidación. “Es como un bully que quiere enseñar su poder”. Y añadió: “él es un hombre débil, pero quiere proyectar esto como que es un hombre fuerte. Pero el problema es que es una persona, yo siempre lo ha dicho, que es un presidente muy ignorante. Es un presidente corrupto. Es un presidente que engaña al pueblo y luego todo es hipocresía”.

Persiste tráfico de armas de EU a México

Otro elemento ausente en la narrativa de Trump: el tráfico de armas.

Cada año, aproximadamente 250 mil armas cruzan de manera ilegal de Estados Unidos a México, de acuerdo con cifras oficiales del gobierno estadounidense citadas en el reciente informe Río de Hierro de Armas, realizado por el proyecto Alto a las Armas de Estados Unidos a México (Stop US Arms to Mexico en inglés).

Sin embargo, solamente al menos 20 mil armas por año son recuperadas en México y sometidas para el rastreo.

En México en todo el 2023 se registraron al menos 18 mil 046 víctimas de homicidio doloso perpetradas con armas de fuego, y al menos 8 mil 250 personas fueron heridas con algún arma de fuego, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública. Fortalecer las acciones para detener el tráfico ha sido una de las demandas de México a Estados Unidos.

“(Trump) no hace nada para parar las armas que vienen de Estados Unidos. Tenemos 80 mil vendedores registrados, más que Wendy’s, Burger King, McDonald’s y Subway juntos”, señaló Mike Vigil, quien recordó que con armas estadounidenses se comete el 24 por ciento de los homicidios del mundo y responsabilizó directamente a Estados Unidos.

Marco Castillo destacó que el flujo constante contante de armas es alarmante, ya que el 70 por ciento de las armas recuperadas en escenas del crimen en México provienen de Estados Unidos, lo que agrava la situación de violencia en el país.

El activista indicó que, pese a los anuncios de cooperación bilateral y la creación de grupos de trabajo tras la visita de Marco Rubio a México, no existen resultados visibles, ya que las armerías en la frontera siguen operando con impunidad y los controles fronterizos continúan siendo insuficientes para frenar el flujo de armas hacia México.

Por ello, Castillo insistió en que el discurso de Trump sobre el combate al narcotráfico y al llamado “narcoterrorismo” convive con un doble estándar, pues resaltó que en el gobierno de Trump no existe vergüenza para hacer negocios con criminales o integrarlos a su entorno político, recordando declaraciones recientes del propio Trump, quien afirmó que lo único que lo detiene es su propia moral: