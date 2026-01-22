El ICE tiene 170 mil millones de dólares. Más que el presupuesto militar ruso en 2025

Cada vez más agentes migratorios son reclutados pero con menos filtros. De hecho, varios directivos y asesores de inmigración del DHS provienen del movimiento antiinmigrante.

Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).– Donald Trump lo bautizó en su momento como un “proyecto de ley grande y hermoso”. Ya aprobado, ese paquete le ha permitido reforzar de manera inédita el aparato migratorio: miles de nuevos agentes, decenas de miles de camas adicionales en centros de detención y nuevas construcciones. En total, el Congreso autorizó 170 mil millones de dólares para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante los próximos cuatro años, un monto superior al que potencias como Rusia, Reino Unido, Japón, Francia y Alemania destinaron a su seguridad en 2025.

Datos del Global Firepower Index muestran que con 170 mil millones de dólares, el ICE superaría el gasto en defensa de Rusia (126 mil millones), India (75 mil millones), Arabia Saudita (74.8 mil millones), Reino Unido (71.5 mil millones), Japón (57 mil millones), Australia (55.7 mil millones) y Francia (55 mil millones). Solo quedaría por debajo de Estados Unidos como nación (895 mil millones) y de China (226.9 mil millones).

El dato ilustra la magnitud del fortalecimiento del aparato migratorio y del ICE que es la mayor agencia de seguridad interna del Gobierno de Donald Trump, que se ha caracterizado por criminalizar a personas migrantes en sus centros de trabajo, en las calles y desde las redes sociales oficiales.

Contratan a más con propaganda racista

De hecho, la administración del republicano ha contratado más personal y aumentó los recursos utilizados para la detención de migrantes. En el último año, el número de agentes pasó de 10 mil a 22 mil.

Un informe del Southern Poverty Law Center, una organización no gubernamental progresista estadounidense que alega defender los derechos civiles, alertó cómo el Departamento de Seguridad Interna, el cual está a cargo del ICE, usa imágenes y lemas nacionalistas blancos y antiinmigrantes en sus materiales de reclutamiento.

Si bien las imágenes de reclutamiento muestran casi exclusivamente a personas blancas, las redes sociales de la agencia publican de forma desproporcionada imágenes de personas negras y latinas acusadas de violar las leyes federales de inmigración. En algunos casos, las imágenes y el lenguaje parecen provenir directamente de publicaciones antisemitas y neonazis, así como de un sitio web nacionalista cristiano blanco, denunció la agrupación.

En cambio, los requisitos para formar parte del ICE se redujeron. La agencia de noticias DW reportó esta semana que el entrenamiento de los agentes ha siso recortado de 16 a ocho semanas, además, ahora ya no es un requisito prender un poco de español, el idioma que hablan la mayoría de los migrantes no autorizados en el país, ya no es un requisito.

El Gobierno de Trump contempla este 2026 hacer un gasto millonario en publicidad del Departamento de Seguridad Nacional para una campaña que han descrito como "reclutamiento en tiempos de guerra". La campaña ascendería a a 100 millones de dólares, de acuerdo con lo reportado por el periódico The Washington Post en diciembre.

Más centros de detención

A ello se suma que desde finales de diciembre The Washington Post informó de un borrador que muestra cómo el Gobierno de Trump está analizando un plan para convertir almacenes industriales en nuevos centros de detención capaces de albergar a más de 80 mil personas y acelerar las deportaciones.

Todd M. Lyons, director de ICE, dejó claro el interés de la agencia por acelerar las deportaciones desde abril de 2025, cuando las comparó con el negocio de paquetería de Amazon. “[El proceso debe ser] como Prime, pero con seres humanos”, dijo el funcionario durante la exposición Border Security.

Mientras que a nivel estatal, el Gobierno de Trump cuenta con el respaldo de gobernadores conservadores, como en el caso del Florida, con Ron DeSantis, quien anunció a inicios de este mes que se encuentra a la espera de la aprobación del Departamento de Seguridad Nacional para abrir un nuevo centro de detención de migrantes. En ese estado se habilitó en julio de 2025 el "Alligator Alcatraz”, un centro de detención de inmigrantes rodeado de animales como serpientes y caimanes y donde las personas detenidas han denunciado tratos violatorios a los derechos humanos.

Desde su toma de posesión, el 20 de enero de 2025, Trump ordenó una despliegue militar en la frontera con México para frenar el paso a migrantes, a quienes se ha referido como "invasores" desde su campaña presidencial y el primer periodo que gobernó Estados Unidos (EU). Una de sus primeras acciones gubernamentales consistió en promover una campaña de “autodeportación" a través de la aplicación CBP Home.

En este contexto donde se invierten cada vez más recursos para la política antimigración, el asesinato de Renee Nicole Good el 7 de enero por un agente del ICE en Minnesota desató en los últimos días movilizaciones ciudadanas para exigir un alto a las violaciones a derechos cometidas por los agentes.

La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que el agente que disparó siguió su entrenamiento y el protocolo de la agencia. El Vicepresidente J.D. Vance dijo que Ross tenía motivos para temer por su vida y actuó en defensa propia. Mientras que la Vocera del Casa Blanca, Karoline Leavitt, se refirió a Good como una “lunática trastornada” que intentó atropellar al oficial usando su vehículo “como arma”.

Las autoridades han acusado a Good de perpetrar “terrorismo doméstico”, pero un análisis del video sobre el incidente realizado por The New York Times y publicado la semana pasada reveló que no hay indicios de que el agente que disparó, Jonathan Ross, haya sido atropellado.

New video reveals Renee Good’s final words on this earth showed compassion for the man who murdered her: “That’s fine dude, I’m not mad at you.” Conversely, Jonathan Ross’ first words after murdering Renee: “Fuckin’ bitch.” Arrest this monster right now!pic.twitter.com/nGkOuR6mPi — Power to the People ☭🕊 (@ProudSocialist) January 9, 2026

“Hemos visto la persecución. A los que ICE detiene son padres, madres, trabajadores del campo, trabajadores de la limpieza, trabajadores de la construcción y no debemos de olvidarnos de que cada una de estas personas que que están siendo perseguidas y atrapadas por el departamento de migración tienen familias y nos hemos dado cuenta de que los niños, que muy pocas veces hablamos de ellos, están siendo impactados tremendamente porque están separándose de los papás y de las mamás. La persecución sigue, el miedo con continúa en nuestra comunidad y el terror de saber que vas a ir a dejar a tu hijo a la escuela y no sabes si vas a regresar o si vas a trabajar y no vas a poder regresar a tu casa. Esa incertidumbre crece cada día más y desafortunadamente no miramos que este Presidente entienda razones, tendremos que seguir luchando y peleando en contra los abusos que está haciendo”, expuso en entrevista Ben Monterroso, vocero en California de la organización Fuerza Migrante.

Más deportaciones en 1 año de Gobierno

Durante su campaña, Donald Trump prometió que deportar a un millón de inmigrantes, por lo que las acciones de agentes de seguridad se han enfocado en este primer año de Gobierno a cumplir esa meta.

Datos del Migration Policy Institute (MPI, por sus siglas en inglés) presentados la semana pasada en México indican que durante 2025 Trump impulsó 500 acciones migratorias que resultaron en al menos 622 mil deportaciones.

Karla Valenzuela, académica de la Universidad Iberoamericana, pronosticó que este 2026 podrían pronosticarse de las "peores políticas de Donald Trump" en materia de migración porque ha prometido a sus seguidores seguir cumpliendo varias de sus promesas y advirtió de la posibilidad de aumentar de detenciones durante eventos de gran afluencia de población latina, como el Super Bowl de febrero, donde se presentará el cantante puertorriqueño Bad Bunny o los partidos del Mundial de Fútbol en Estados Unidos.

"Pueden aumentar los arrestos por una cuestión mediática, porque Estados Unidos no quiere que parezca que baja la guardia y quiere demostrar su supremacía", expuso la investigadora.

Trump ha amenazado con endurecer medidas en intento de control territorial ante las llamadas ciudades santuario" que limitan la cooperación con autoridades federales para proteger a migrantes.

El Presidente adelantó este mes que en febrero cortará fondos a las ciudades santuario por no apoyar su estrategia de deportar a migrantes no autorizados ya que considera que es un riesgo para la ciudadanía y afectan al presupuesto del Gobierno.

Las Cortes y protestas frenan a Trump

En el último año, migrantes y organizaciones se movilizaron en distintas ciudades y llamaron a grandes empresas como Home Depot o Walmart para que se pronunciaran contra las redadas que afectan a sus trabajadores y clientes.

En materia legal, Trump ha emitido órdenes en contra de la población migrante pero tribunales federales han conseguido frenar algunas de ellas, como la decisión de terminar con el derecho a la ciudadanía por nacimiento, medida fue bloqueada temporalmente en julio de 2025.

A ello se suma que diciembre la Corte Suprema rechazó la solicitud de emergencia del gobierno de Trump para desplegar elementos de la Guardia Nacional en el área de Chicago con el fin de apoyar sus restricciones migratorias.

“En las Cortes han habido triunfos, como el hecho de que sacamos a la Guardia Nacional de California, Illinois y de Chicago específicamente. Son triunfos, no todo es malo en cuanto a las Cortes se refiere".

Sin embargo, en septiembre de 2025 la Corte Suprema de Justicia suspendió el fallo de una corte menor que impedía realizar arrestos en Los Ángeles basados en prejuicios raciales o sin una razón justificable.

"Nunca en mis 50 años de vivir en los Estados Unidos había visto que la Corte aceptara utilizar el perfil racial para poder decir que,probablemente por tu manera de vestir o la manera que te que te ves, pueda que no tengas documentos, el hecho de hablar el el inglés con acento, el hecho de tener en la piel café, ya le da a a los migras la oportunidad de preguntarte y dudar si eres o no americano. Como que si ser americano se trata de ser blanco, de ojos azules y cabello rubio. No. Somos americanos de diferentes colores y con diferentes idiomas”, cuestionó el defensor Ben Monterroso.

El activista agregó que las comunidades han respondido a través de la organización y emitiendo alertas cuando agentes de ICE tratan de realizar operativos en distintos barrios."Hay diferentes agrupaciones ya listas para anunciarle a la gente y proteger a nuestra comunidad", dijo.

Ante al panorama en el que loa agentes de migración cuentan con cada vez más recursos Ben Monterroso llamó a la población que vive en EU a seguir protestando para exigir el respeto a la población migrante que aporta con su trabajo en rubros como el campo y servicios.

"El Partido Republicano le dio [a ICE] todos los fondos necesarios que Trump quería para incrementar su ataque a a la comunidad migrante, les están dando muchos poderes [a los agentes] y están abusando.No podemos permitirlo, tenemos que seguir luchando", insisitió.

El rechazo a las deportaciones impulsadas por Donald Trump no se limita a la población latina ni a las comunidades migrantes. Cada vez más estadounidenses — ya sea demócratas y republicanos— consideran que la política antimigrante y xenófoba del mandatario es excesiva, así lo mostró una encuesta del Pew Research Center realizada en octubre y publicada en diciembre de 2025.

Los resultados exhibieron un crecimiento de la percepción de que el Gobierno de Trump esta haciendo “demasiado”, en el sentido de que está yendo demasiado lejos, en las deportaciones de inmigrantes sin documento en Estados Unidos.

De acuerdo con el sondeo, el número de estadounidenses que considera excesivas las deportaciones creció, al pasar de un 44 por ciento que en marzo pensaba que las acciones de deportaciones eran “demasiado” a un 53 por ciento que pensaba lo mismo en octubre, es decir, aumento de nueve puntos porcentuales en apenas siete meses. Por otra parte, la proporción de quienes creen que la administración hace “lo correcto” cayó de 43 a 36 por ciento, mientras que la opinión de que se hace “muy poco” prácticamente no varió.