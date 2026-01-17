Profesor colombiano desaparecido en Nuevo León es hallado con vida, informa Fiscalía

Redacción/SinEmbargo

16/01/2026 - 6:14 pm

Profesor colombiano de la Ibero que estaba desaparecido en Nuevo León es hallado con vida

Leonardo Ariel Escobar Barrios, profesor colombiano de la Ibero Puebla, fue hallado con vida tras desaparecer el 2 de enero, informó la Fiscalía de Nuevo León.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que Leonardo Ariel Escobar Barrios, profesor de origen colombiano de la Universidad Iberoamericana Puebla, quien se encontraba desaparecido desde el pasado 2 de enero, fue hallado con vida.

"La Fiscalía de Nuevo León informa que, gracias a los esfuerzos coordinados de las autoridades de seguridad del estado y la federación, el ciudadano originario de Colombia, Leonardo Ariel Escobar Barrios, fue localizado con vida en el municipio de Juárez", se dio a conocer en un comunicado a través de redes sociales.

La Ibero Puebla celebró el hallazgo con vida de su docente, y agradeció a la ciudadanía por el "apoyo y compromiso social" que mostraron para presionar a las autoridades y que estas trabajaran para esclarecer el caso.

"Estamos a la espera de recibir más información para conocer su estado de salud y las condiciones en las que fue localizado, así como del desarrollo de las investigaciones para poder brindar mayor información", indicó la institución educativa por medio de un comunicado.

