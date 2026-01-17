Profesor colombiano desaparecido en Nuevo León es hallado con vida, informa Fiscalía

Leonardo Ariel Escobar Barrios, profesor colombiano de la Ibero Puebla, fue hallado con vida tras desaparecer el 2 de enero, informó la Fiscalía de Nuevo León.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que Leonardo Ariel Escobar Barrios, profesor de origen colombiano de la Universidad Iberoamericana Puebla, quien se encontraba desaparecido desde el pasado 2 de enero, fue hallado con vida.

"La Fiscalía de Nuevo León informa que, gracias a los esfuerzos coordinados de las autoridades de seguridad del estado y la federación, el ciudadano originario de Colombia, Leonardo Ariel Escobar Barrios, fue localizado con vida en el municipio de Juárez", se dio a conocer en un comunicado a través de redes sociales.

La Ibero Puebla celebró el hallazgo con vida de su docente, y agradeció a la ciudadanía por el "apoyo y compromiso social" que mostraron para presionar a las autoridades y que estas trabajaran para esclarecer el caso.

"Estamos a la espera de recibir más información para conocer su estado de salud y las condiciones en las que fue localizado, así como del desarrollo de las investigaciones para poder brindar mayor información", indicó la institución educativa por medio de un comunicado.