Quintana Roo será sede del Foro Latinoamericano de Autoridades de Movilidad 2026

Redacción/SinEmbargo

16/01/2026 - 10:16 pm

El encuentro permitirá intercambiar experiencias sobre cómo se diseña, regula, financia y opera la movilidad en América Latina.

Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).- El titular del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), Rafael Hernández Kotazek, informó este viernes que la entidad fue elegida para acoger el Foro Latinoamericano de Autoridades de Movilidad Ciudades en Movimiento que se llevará a cabo los días 12 y 13 de febrero de 2026 en Cancún.

“Nuestro estado vive un proceso profundo de cambio en la forma de planear y concebir la movilidad, con una visión a largo plazo, que pone en el centro a las personas, la justicia social y el bienestar colectivo”, señaló.

Este encuentro internacional se alinea con el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y el Desarrollo de Quintana Roo, que impulsa la Gobernadora, Mara Lezama Espinosa, para consolidar un crecimiento ordenado, sostenible y con prosperidad compartida.

Quintana Roo será sede del Foro Latinoamericano de Autoridades de Movilidad 2026
Cartel del Foro Latinoamericano de Autoridades de Movilidad 2026 que se celebrará en Cancún, Quintana Roo. Foto: Especial

¿Qué esperar del Foro?

El evento reunirá en Cancún a más de 300 autoridades de movilidad y transporte, especialistas y actores estratégicos del sector. Contará con la participación de representantes de México, Colombia, Brasil, Costa Rica, Estados Unidos, Chile y Perú, que compartirán experiencias y soluciones para avanzar hacia sistemas de movilidad más sostenibles, integrados e incluyentes.

El evento es organizado por la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, con el Gobierno del Estado, a través del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, como anfitrión.

Además, la organización del foro se coordinará con el Ayuntamiento de Benito Juárez mediante el Institutos Municipales de Planeación para el Desarrollo Urbano (IMPLAN), así como el WRI Ross Center y la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT).

Este encuentro, cuenta con el respaldo de organismos internacionales como el World Resources Institute; el Banco Mundial (BM); el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); la Unión Internacional de Transporte Público (UITP); la Agencia de Cooperación Alemana, entre otros.

