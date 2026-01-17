EU anuncia “operaciones militares” en el Pacífico. No afectará vuelos en México: SCIT

Una advertencia sobre potenciales operaciones militares aéreas en el Pacífico fue lanzada por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).- La Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EU) lanzó este viernes una advertencia de seguridad por posible actividad militar aérea en el Pacífico, por lo que hizo un llamado a sus operadores para volar con precaución en dicha zona a cualquier altitud.

"Se recomienda a los operadores estadounidenses que tengan precaución al operar en las áreas sobre el agua en el océano Pacífico en la región de información de vuelo de Centroamérica, debido a actividades militares e interferencias del Sistema Global de Navegación por Satélite", indicó la FAA en su aviso.

De acuerdo con la dependencia estadounidense, las posibles actividades militares conllevan "riesgos potenciales para las aeronaves a todas altitudes, incluyendo durante el sobrevuelo y las fases de llegada y salida" de todos los vuelos.