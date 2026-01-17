¿Compartes datos médicos con ChatGPT? ¡Cuidado! Especialistas alertan sobre riesgos

La Opinión

16/01/2026 - 10:31 pm

Especialistas expresaron preocupación por la privacidad y la seguridad de los datos de salud; además de que toda la información debe tener respaldo científico.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Grok, la IA de Musk, limita función que sexualiza a las personas sin consentimiento

Musk alimenta su Grokipedia con racismo, supremacismo y un arsenal de ideología ultra

Investigadores de EU crean método microscópico para devolver vitalidad a las células

Los expertos recomiendan que toda la información proporcione la inteligencia artificial debe ser respaldada con evidencia científica verificable por médicos.  

Por Franklin Delgado

Los Ángeles, 16 de enero (SinEmbargo).- ChatGPT Salud, un nuevo apartado en la plataforma de OpenAI, permite a los usuarios compartir sus datos de salud para obtener información personalizada, aunque se encuentra en fase de pruebas y sólo está disponible para un grupo limitado de usuarios.

A pesar de que la aplicación advierte que los datos serán cifrados y no se integrarán en el chat general, especialistas aconsejan cautela.

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM) expresó su preocupación por la privacidad y la seguridad de los datos de salud. Abogó por que la figura del médico siga siendo crucial en el proceso, asegurando que la información proporcionada por la inteligencia artificial debe ser respaldada por evidencia científica.

Tomás Cobo, presidente del CGCOM, recomendó prudencia al compartir información médica a través de plataformas de inteligencia artificial y destacó el riesgo de sesgos en la información proporcionada.

“Toda la información que tiene el ChatGPT tiene que ser contrastada, tiene que ser evidenciada e impulsada, promovida y cedida por las instituciones que tienen el conocimiento, que son las sociedades científicas”, aseguró Cobo a EFE Salud.

Riesgo y ciberseguridad

Expertos en salud advirtieron que al usar plataformas como ChatGPT Salud los usuarios pueden estar expuestos a amenazas de ciberseguridad. Se enfatizó la importancia de anonimizar datos y establecer barreras como blockchain para proteger la información.

La posibilidad de obtener respuestas inexactas por parte de la inteligencia artificial plantea interrogantes sobre su eficacia. Se requiere que médicos y pacientes comprendan las limitaciones de estas herramientas para utilizarlas adecuadamente.

Seguridad de información

Los usuarios deben seguir pautas estrictas para proteger su privacidad al compartir información médica en línea, priorizando el anonimato y el cumplimiento de normativas como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en Europa o la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos. Esto minimiza riesgos como brechas de datos o identificaciones no autorizadas.

Especialistas expresaron preocupación por la privacidad y la seguridad de los datos de salud; además de que toda la información debe tener respaldo científico.
El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) utiliza inteligencia artificial para impulsar detección temprana de cáncer de pulmón. Foto: X @SSalud_mx

A continuación, se detallan recomendaciones clave basadas en guías establecidas.

Anonimato total. Evite compartir datos identificables como nombres, direcciones, correos electrónicos o imágenes que permitan reconocer al paciente, incluso indirectamente por contexto como ubicación o centro médico. Obtenga consentimiento explícito e informado antes de cualquier divulgación, y prefiera no revelar identidades aunque se autorice.

Plataformas seguras. Use servicios con cifrado de extremo a extremo, protocolos de autenticación como OAuth y registros de auditoría para rastrear accesos. Revise políticas de privacidad de sitios y apps antes de subir datos, y evite correos sospechosos o redes sociales públicas sin ajustes de privacidad estrictos.

Contenido general. Comparta sólo información genérica sobre salud pública o hábitos saludables, sin detalles personales ni consejos médicos directos a individuos. Verifique la veracidad de la información para no difundir datos erróneos.

Medidas adicionales. Configure firewalls, VPN y encriptación en sus dispositivos; reporte accesos no autorizados inmediatamente a proveedores. Para profesionales, documente todo uso de datos y siga códigos éticos profesionales.

Futuro de la IA en el ámbito de salud

La implementación de ChatGPT Salud podría ofrecer beneficios significativos al facilitar el acceso a información médica y personalizar la atención al paciente, pero se necesita una educación adecuada tanto para profesionales como para usuarios.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

La Opinión

La Opinión

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Trump a la puerta: ¿ya nos cayó el chahuistle?

“Resulta perturbadora la presión que WSJ ha revelado: la exigencia de que Sheinbaum entregue a figuras de...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

La agenda de los políticos y la agenda política

"La diferencia entre atender la agenda y marcar la agenda es lo que hace trascender a un...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

¿Serán los derechos de las audiencias el nuevo mecanismo de censura?

"La pregunta de fondo no es si los derechos de las audiencias deben existir, sino quién los invoca,...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

La cacica contra el Rector

"Lo de la detención de Abud representa un tranco descomunal en la reconstrucción autocrática que vivimos en...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”
Por Héctor Alejandro Quintanar

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro
Por Pedro Mellado Rodríguez

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro

Clara Brugada: más allá de los perritos
Por Fabrizio Mejía Madrid

Clara Brugada: más allá de los perritos

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución
Por Juan Carlos Monedero

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe
Por Mario Campa

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe

El currículum amoroso
Por Óscar de la Borbolla

El currículum amoroso

Extorsiones trumpianas
Por Ana Lilia Pérez

Extorsiones trumpianas

Contra la censura
Por Álvaro Delgado Gómez

Contra la censura

Qué debilita a la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Qué debilita a la Presidenta. Notas.

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump
Por Jorge Zepeda Patterson

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump

+ Sección

Galileo

Especialistas expresaron preocupación por la privacidad y la seguridad de los datos de salud; además de que toda la información debe tener respaldo científico.

¿Compartes datos médicos con ChatGPT? ¡Cuidado! Especialistas alertan sobre riesgos

Estudio revela señal casi imperceptible que podría indicar problemas en los riñones

Los efectos del parto por cesárea pueden persistir durante meses y afectar la salud mental materna

Investigadores revelan que los partos por cesárea pueden generar estrés psicológico

Estudios revelan que un poco más actividad física se asocia a una menor mortalidad, especialmente en las personas con menores hábitos saludables.

Sólo 5 minutos más de ejercicio ayudan a vivir más tiempo, revelan nuevos estudios

Hay una herramienta clave para proteger la visión que muchas veces pasa desapercibida: la alimentación. Qué comemos y cómo lo hacemos puede hacer la diferencia.

¿Qué alimentos ayudan a proteger tu visión? Un oftalmólogo enlista algunos ejemplos

La Universidad Médica de Carolina del Sur concluyó que existe un medicamento que ayuda a dejar de fumar tabaco y también podría ser eficaz para la cannabis.

Hay un medicamento para dejar de fumar tabaco e incluso cannabis, según expertos

La NASA ofrece pasantías con gran valor curricular.

¿Quieres entrar a una pasantía en la NASA? La agencia comparte 5 consejos importantes

Un estudio demostró que combinar una vacuna con un tratamiento que reactiva el sistema inmunitario potencia la respuesta de células encargadas de eliminar VIH.

Fármaco del sistema inmunitario potencia efecto de vacuna contra VIH, revela estudio

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha instado a los gobiernos a fortalecer significativamente los impuestos sobre las bebidas azucaradas y alcohólicas.

La OMS pide a los gobiernos aumentar los impuestos a bebidas azucaradas y alcohólicas

Científicos de la UNAM descubren nueva especie de árbol productor de ámbar en Chiapas

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Caso Carlos Manzo: ligan a "Los Erres" con el asesinato y vinculan a proceso a "El Pelón"
1

ENTREVISTA ¬ Coronel confió a Juan Manzo que supo un mes antes que matarían a Carlos

Hoy No Circula Sabatino
2

Hoy No Circula Sabatino: Qué autos descansan en la CdMx este 17 de enero

Gobierno anuncia registro voluntario de CURP; será oficial para instituciones
3

CURP biométrica 2026 en la ZMG: Dónde y cómo tramitarla

curp 2026 renapo edomex
4

CURP biométrica en el Edomex: Dónde tramitarla en Ecatepec, Neza y Tlalnepantla

Las empresas del magnate podrían beneficiarse de un descuento de hasta 39 por ciento y optar por facilidades de pago para liquidar su deuda.
5

El SAT ya notificó a Salinas Pliego que debe 51 mil millones. No es persecución: CSP

La Clave Única de Registro de Población (CURP) es un documento indispensable para realizar la mayoría de trámites en México. Foto GobMex.
6

CURP biométrica en Baja California: Dónde y cómo tramitarla sin cita

Lady Cerda es procesada por discriminación a policía de la CdMx; deberá disculparse.
7

Mujer que insultó a policía en CdMx deberá pagar multa de 20 mil pesos y disculparse

EU advierte “riesgos potenciales” por “operaciones militares” aéreas en el Pacífico
8

EU anuncia “operaciones militares” en el Pacífico. No afectará vuelos en México: SICT

9

Canadá rompe con EU en autos eléctricos y firma con China, en abierto desafío a Trump

10

Dinamarca niega haber pactado compra de Groenlandia con EU y anuncia fin de reuniones

Noruega critica entrega del Nobel de la Paz de María Corina Machado a Dona
11

Los noruegos critican que Corina entregara el Nobel a Trump. “Es patético”, dicen

Comediantes de EU se burlan de Corina Machado y Trump por premio nobel.
12

VIDEOS ¬ Comediantes de EU se burlan de que Corina entregara su premio Nobel a Trump

Fuerzas Armadas capturan a Uber "N" y tres más del CJNG en Jalisco y Nayarit.
13

Autoridades detienen a operador financiero de "El Mencho" y tres integrantes del CJNG

La CURP biométrica ya esta disponible
14

CURP Biométrica en CdMx: estos son los 8 módulos donde puedes tramitarla

15

Ovidio Guzmán mandó matar a "popular cantante mexicano" que no quiso ir a su boda: EU

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Pemex informó que logró controlar una fuga de combustible provocada por una toma clandestina dentro de un local en la Alcaldía Azcapotzalco, en la CdMx.
1

Una toma clandestina de combustible es clausurada en la CdMx; Pemex controla fuga

El peso mexicano cerró su semana más exitosa en los últimos cuatro meses, al cotizarse en 17.61 pesos por dólar, lo que representa una ganancia del 0.19%.
2

El peso cierra su semana más exitosa en los últimos 4 meses con ganancia de 0.19%

Pemex informó a la Bolsa Mexicana de Valores su intención de volver al mercado bursátil con una emisión de deuda por 31.5 millones de pesos.
3

Pemex informa a la BMV su intención de volver con una emisión de deuda por 31.5 mmdp

La Casa Blanca informó que el Secretario de Estado, Marco Rubio, y el exprimer ministro de Inglaterra, Tony Blair, son miembros del "consejo de paz" para Gaza.
4

Trump elige a Marco Rubio y Tony Blair como miembros del "consejo de paz" para Gaza

Un paquete con aproximadamente un kilogramo de fentanilo procedente de Asia fue asegurado por autoridades federales en el AICM.
5

Paquete de fentanilo procedente de Asia es asegurado en el AICM; lo valúan en 20 mdd

EU advierte “riesgos potenciales” por “operaciones militares” aéreas en el Pacífico
6

EU anuncia “operaciones militares” en el Pacífico. No afectará vuelos en México: SICT

El titular de la SSC-CdMx, Pablo Vázquez Camacho, informó la detención de Manuela Eunice "N" y de otros 4 presuntos delincuentes por distribución de drogas.
7

"La Mane", lideresa de una célula de la Unión Tepito, es detenida junto a 4 personas

Sheinbaum pidió a las mexicanas y los mexicanos que defiendan a la 4T para evitar que el poder vuelva quedar en manos de gobernantes "que regresen al pasado".
8

Sheinbaum llama a defender a la 4T para evitar "gobernantes que regresen al pasado"

Otmane Khallad, fugivito en EU por fraude electrónico y blanqueo de capitales, es detenido en QRoo.
9

Otmane Khalladi, fugitivo en EU por fraude y blanqueo, es atrapado en Quintana Roo

La Secretaría de Protección Civil de Veracruz informó que un autobús de pasajeros se desbarrancó en el Municipio de Naranjal que dejó 30 lesionados.
10

Un autobús con estudiantes se vuelca en Veracruz; reportan 30 personas lesionadas

Profesor colombiano de la Ibero que estaba desaparecido en Nuevo León es hallado con vida
11

Profesor colombiano desaparecido en Nuevo León es hallado con vida, informa Fiscalía

Delcy Rodríguez, Presidenta encargada de Venezuela, se reunió con el director de la CIA de EU para tratar asuntos relacionados con seguridad.
12

Trump dice que relación de EU con Venezuela es "excelente". Delcy se reúne con la CIA