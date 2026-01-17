Una toma clandestina de combustible es clausurada en la CdMx; Pemex controla fuga

Protección Civil de la CdMx informó que la fuga inició debido a que una persona dejó abierta las válvulas de la toma clandestina para huir tras ser descubierta.

Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).- Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que logró controlar una fuga de combustible provocada por una toma clandestina que fue hallada dentro de un local en la Alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México (CdMx).

Mediante una publicación en su cuenta de X, antes Twitter, la petrolera detalló que la operación para extraer hidrocarburo del turbosinoducto Azcapotzalco–ASA fue hallada por personal de la empresa productora del estado que realizaban recorridos de supervisión.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CdMx, la fuga del combustible inició debido a que una persona dejó abiertas las válvulas de la toma clandestina cuando escapó del sitio luego de ser descubierto.

#Pemex informa que controló una fuga derivada de una toma clandestina del turbosinoducto Azcapotzalco–ASA, localizado en un local comercial, en la avenida Tezozómoc, colonia San Antonio, alcaldía @AzcapotzalcoMx. Cabe señalar que este hallazgo fue identificado luego de un… pic.twitter.com/53AzsYcEnb — Petróleos Mexicanos (@Pemex) January 17, 2026

Pemex detalló que la toma clandestina en la que se originó la fuga fue hallada dentro de un local comercial ubicado en la avenida Tezozomoc, en la colonia San Antonio de la Alcaldía Azcapotzalco.

La petrolera indicó que personal especializado lleva a cabo las acciones necesarias para inhabilitar por completo la toma clandestina, al tiempo que aseguró que no existe riesgo para las personas que habitan en la zona.

Protección Civil de la CdMx informó dio a conocer que dentro del local en el que se ocultaba la toma clandestina fueron hallados 27 bidones de 50 litros llenos con turbosina, además de que se aseguró una camioneta que presuntamente está relacionada con operaciones de robo de combustible.