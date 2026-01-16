Bienal Paiz en Guatemala, una oferta de esperanza para el árbol del mundo

Desde su creación en 1978, la bienal Paiz ha sido una pionera en la promoción y desarrollo del arte en Centroamérica y el evento más destacado para del arte contemporáneo en la región. Es la sexta bienal más antigua del mundo y la segunda de América Latina, después de la Bienal de Sâo Paulo. Con el título El árbol del Mundo, de noviembre de 2025 a febrero de 2026 se efectúa en Guatemala y en Antigua. Curada por el italiano Eugenio Viola, de gran experiencia en teoría de performance y poesía corporal, continúa lo que se está convirtiendo en tendencia, mirar más allá de los límites tradicionales. La idea ha sido descentralizar y abrir las múltiples capas que componen Meso y Latinoamérica, el Caribe, África, Medio Oriente, Asia, Oceanía incluyendo a una Europa que quiere abrirse al cambio.

Lejos de los prejuicios y de las fobias actuales, más de cien artistas invitados han utilizado edificios históricos, museos y espacios públicos de las dos ciudades, vinculando la grandeza de la cultura maya precolombina en un diálogo que invita a actualizar y valorar el quehacer artístico más allá del tiempo.

Un acto de consciencia delante de la vertiginosa y apabullante tecnología, que si bien fomenta la conectividad, ha convertido nuestra cercanía en una torre de Babel de incomprensión. La bienal Paiz crea vínculos imaginando posibles cartografías de resistencia y regeneración. El árbol del mundo es una constelación de voces, diagrama fluido de relaciones humanas, lazos sociales e intercambios culturales. Para Viola, “vincula distintos tiempos y experiencias -lo horizontal y lo vertical, lo ancestral y lo presente, lo colectivo y lo individual, lo efímero y lo utópico, la ruptura y la regeneración-. Se basa en la historia compartida de la humanidad para replantear cómo debemos abordar la identidad y la diversidad, la unidad y la multiplicidad”.

Arraigado en el poder transformador del arte, El árbol del mundo es un arquetipo mítico en las culturas antiguas como la hindú, iraní, china, islámica, nativa norteamericana, judía y cristiana. Un potencial para provocar reflexión, evocar emoción e inspirar acción. Para la cosmogonía maya es el fundamento del universo y es el centro de donde parten todos los niveles de la existencia. Con este principio, la bienal ha buscado celebrar la capacidad del arte para conectar universos distantes y para acoger y respetar las diferencias posibles. Cualquier posibilidad de diálogo, es un significativo intento, una oportunidad de abrir nuevos caminos. El árbol es la metáfora de la realidad y sus múltiples capas; los problemas, la incomprensión, las rupturas en cualquier nivel social, político y económico lo descomponen y atrofian su funcionamiento. Todo está conectado.

Son los artistas los que pueden hablar de la crisis que atraviesa el mundo con la posibilidad, no sólo de considerarse optimistas y ofrecer salidas estéticas. Hoy son sujetos de cambio, han dejado las alegorías y las representaciones para introducirse en las distintas maneras de comunicar y llamar la atención del mundo a causas que deben ser escuchadas. Nuevas tecnologías, archivos de documentación, fotografía, video, cine, han ofrecido algo más que el pincel y el lienzo. Son el nuevo y eficaz campo de acción. La bienal es un espacio potencial de información.

Entre los artistas exhibidos destacan algunos invitados recurrentes. Ali Cherri (Beirut, 1976) abarcando el cine, performance, la escultura, el dibujo y la instalación, su obra se inspira tanto en artefactos arqueológicos como en el mundo natural, explorando las fluctuaciones temporales entre las civilizaciones antiguas y las sociedades contemporáneas. El Vigilante es un video ambientado en la zona fronteriza de Chipre y el norte ocupado. Explora el deterioro de concepto de frontera a través de la narración rutinaria de un soldado que vigila sin un fin concreto. Su encuentro con una mujer de edad nos sumerge en tiempo suspendido en un pasado marcado por la guerra y el enemigo.

Seba Calfuqueo (Chile 1991), se ha convertido en una presencia constante y significativa en los grandes eventos artísticos. Mediante el performance, la instalación, la cerámica y el video, aborda su herencia cultural y experiencia de vida en relación con las dinámicas sociales, culturales y políticas que envuelven al sujeto mapuche en la sociedad chilena y latinoamericana. Las máscaras de jade maya se contraponen al azul de su cuerpo en una pintura en la que representa a una deidad. En el video, el artista ofrenda a la tierra su fuerza de identidad.

Tania Candiani (1974), la mexicana con más presencia en exposiciones internacionales debido a su capacidad de generar proyectos de reflexión a través del uso de recursos multimedia: sonido, lenguaje, tecnología y tradición con los que aborda temas como la memoria, el trabajo y la sostenibilidad. La instalación Asamblea de árboles propone una metáfora radical del encuentro, la coexistencia y la inteligencia compartida. Inspirada en los sistemas de raíces que se entrelazan bajo tierra, esta obra imagina un espacio donde los árboles, en su dimensión más silenciosa y profunda, se reúnen como cuerpos que piensan, comunican y sostienen. La instalación plantea una arquitectura viva para habitar la escucha, un lugar donde las raíces deliberan, se reconocen y continúan creciendo juntas. En el video Subterra, Candiani conduce nuestra mirada en un movimiento descendente continuo hacia las profundidades del suelo. A través de un flujo ininterrumpido de imágenes de materia viva en transformación, la cámara revela un mundo en constante movimiento bajo la superficie. Entre lo científico y lo especulativo, las imágenes expanden la percepción de lo subterráneo, proponiendo una visión del suelo como un organismo respirante, dinámico y luminoso en su propia oscuridad.

A pesar de ser un artista siempre presente en las grandes exposiciones universales, el trabajo de Kader Attia (Francia 1970), nunca deja de sorprender. Artista multidisciplinario que se inspira en las experiencias vividas de las identidades argelina y francesa. Desde esta posición intermedia, su práctica explora las complejidades sociopolíticas arraigadas en las historias del colonialismo y de la ofuscación cultural. En la instalación Intifada: Los rizomas interminables de la revolución, utiliza la Y como símbolo de división, unión y ramificación simultáneamente. La obra evoca la transmisión generacional que data de la Primera Intifada de 1987. Insurrección popular palestina protagonizada por los jóvenes frente a las fuerzas israelíes de ocupación. Metáfora del trauma de la guerra y su impacto en las sociedades. Un bosque formado con varillas invoca los restos de ciudades; sus frutos son resorteras utilizadas como arma primitiva, la única defensa. La obra es una reapropiación orgánica y de la resistencia que oponen las sociedades en lucha histórica permanente.

Hasta en los peores momentos, cuando se ha creído que las crisis nos superan y las salidas son cada vez más complejas, el arte ha propuesto nuevas formas de sobrevivencia con éxito. Un momento de reflexión artística puede guiar al espíritu hacia otras maneras de mirar. Lo que los políticos, hombres del dinero, incluso las grandes asociaciones han agotado, una pieza de arte puede convertirlo en probable manifiesto. No es que el arte pretenda salvar al mundo, pero el artista puede y debe actuar con una visión más allá de lo inmediato; su único fin es llamar la atención, con los medios a su alcance. Una bienal más que dirige la mirada a lo posible y nos muestra un árbol del mundo, es el tenemos sembrado enfrente y nunca volteamos a ver. @Suscrowley