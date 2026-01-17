Roberto Nájera, "Kung Fu Panda", acusado de tráfico de cocaína, es extraditado a EU

El Fiscal del Distrito Norte de Georgia también destacó el alcance de la DEA por la acusación en Atlanta del presunto traficante del Cártel de Sinaloa, Zhi Dong Zhang.

Ciudad de México, 17 de enero (SinEmbargo).- La Fiscal General de Estados Unidos (EU), Pamela Bondi, anunció el viernes la extradición de México a Atalanta de Roberto Nájera Gutiérrez, alias "El Kung Fu Panda" o "La Gallina", quien enfrentará cargos de tráfico de cocaína.

"Gracias al liderazgo del presidente Trump y a nuestros valientes agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA), los cárteles ya no son libres de importar veneno a nuestras comunidades", externo la funcionaria en un comunicado. En el mismo mensaje, Pam Bondi agradeció "el trabajo de nuestra Oficina de Asuntos Internacionales que aseguró la extradición de este presunto narcoterrorista".

En cuanto al proceso de extradición, el Fiscal del Distrito Norte de Georgia, Theodore S. Hertzberg, dijo que "como miembro principal del brutal Cártel de Sinaloa, Nájera Gutiérrez es supuestamente responsable de distribuir cantidades masivas de cocaína desde América del Sur y a través de México que tenían la intención de envenenar a las comunidades en los EU".

High-Ranking Sinaloa Cartel Member Extradited from Mexico to Atlanta to Face Cocaine Trafficking Charges “Thanks to President Trump’s leadership and our brave DEA agents, the cartels are no longer free to import poison into our communities,” said @AGPamBondi. “We appreciate the… — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) January 16, 2026

"Esta acusación federal, así como la reciente acusación en Atlanta del presunto traficante del Cártel de Sinaloa, Zhi Dong Zhang, demuestra el alcance global de la DEA y subraya que los narcoterroristas en el extranjero finalmente se enfrentarán a justicia en las salas de los tribunales estadunidenses", añadió.

"Kung Fu Panda" tiene "alto rango" en el Cártel de Sinaloa: EU

Por su parte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó la misma noche del viernes que "tras su extradición, Nájera Gutiérrez se declaró inocente en el Distrito Norte de Georgia de un cargo federal de conspiración para fabricar y distribuir cocaína".

En el marco de la investigación, los agentes identificaron a "El Kung Fu Panda" como "miembro de alto rango del cártel que supuestamente dirigió y coordinó el transporte de cantidades de varios kilogramos de cocaína en barco desde Colombia y Ecuador a Honduras y Guatemala".

"Una vez que las drogas estaban en Centroamérica, fueron contrabandeadas a través de la frontera guatemalteca hacia México. Nájera Gutiérrez supuestamente distribuyó esa cocaína a otros narcotraficantes de alto nivel en México que importaron la cocaína a Atlanta, Chicago y los estados de Florida, Nueva York y California", aseguraron las autoridades estadounidenses.

Según el reporte estadounidense, Nájera Gutiérrez, de 48 años de edad, es originario de Tizimín, Yucatán, y fue extraditado el pasado 8 de enero y entregado a EU.