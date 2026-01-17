Roberto Nájera, "Kung Fu Panda", acusado de tráfico de cocaína, es extraditado a EU

Redacción/SinEmbargo

17/01/2026 - 5:05 am

Roberto Nájera, "El Kung Fu Panda", enfrentará cargos en EU por tráfico de cocaína.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Rubio habla con De la Fuente: exige “resultados significativos” en combate a cárteles

"El Cubano", líder de célula de Cártel de Sinaloa, es capturado; EU busca extradición

La DEA presumió “200 detenidos del Cártel de Sinaloa”. Eran adictos, gente pobre…

El Fiscal del Distrito Norte de Georgia también destacó el alcance de la DEA por la acusación en Atlanta del presunto traficante del Cártel de Sinaloa, Zhi Dong Zhang.

Ciudad de México, 17 de enero (SinEmbargo).- La Fiscal General de Estados Unidos (EU), Pamela Bondi, anunció el viernes la extradición de México a Atalanta de Roberto Nájera Gutiérrez, alias "El Kung Fu Panda" o "La Gallina", quien enfrentará cargos de tráfico de cocaína.

"Gracias al liderazgo del presidente Trump y a nuestros valientes agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA), los cárteles ya no son libres de importar veneno a nuestras comunidades", externo la funcionaria en un comunicado. En el mismo mensaje, Pam Bondi agradeció "el trabajo de nuestra Oficina de Asuntos Internacionales que aseguró la extradición de este presunto narcoterrorista".

En cuanto al proceso de extradición, el Fiscal del Distrito Norte de Georgia, Theodore S. Hertzberg, dijo que "como miembro principal del brutal Cártel de Sinaloa, Nájera Gutiérrez es supuestamente responsable de distribuir cantidades masivas de cocaína desde América del Sur y a través de México que tenían la intención de envenenar a las comunidades en los EU".

"Esta acusación federal, así como la reciente acusación en Atlanta del presunto traficante del Cártel de Sinaloa, Zhi Dong Zhang, demuestra el alcance global de la DEA y subraya que los narcoterroristas en el extranjero finalmente se enfrentarán a justicia en las salas de los tribunales estadunidenses", añadió.

"Kung Fu Panda" tiene "alto rango" en el Cártel de Sinaloa: EU

Por su parte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó la misma noche del viernes que "tras su extradición, Nájera Gutiérrez se declaró inocente en el Distrito Norte de Georgia de un cargo federal de conspiración para fabricar y distribuir cocaína".

En el marco de la investigación, los agentes identificaron a "El Kung Fu Panda" como "miembro de alto rango del cártel que supuestamente dirigió y coordinó el transporte de cantidades de varios kilogramos de cocaína en barco desde Colombia y Ecuador a Honduras y Guatemala".

"Una vez que las drogas estaban en Centroamérica, fueron contrabandeadas a través de la frontera guatemalteca hacia México. Nájera Gutiérrez supuestamente distribuyó esa cocaína a otros narcotraficantes de alto nivel en México que importaron la cocaína a Atlanta, Chicago y los estados de Florida, Nueva York y California", aseguraron las autoridades estadounidenses.

Según el reporte estadounidense, Nájera Gutiérrez, de 48 años de edad, es originario de Tizimín, Yucatán, y fue extraditado el pasado 8 de enero y entregado a EU.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Ernesto Hernández Norzagaray

Autocracias y autócratas

"Así como hay de democracias a democracias, como lo demuestra con vastedad la literatura politológica, hay de...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Susan Crowley

Bienal Paiz en Guatemala, una oferta de esperanza para el árbol del mundo

"La bienal Paiz crea vínculos imaginando posibles cartografías de resistencia y regeneración. El árbol del mundo es una...
Por Susan Crowley
Francisco Ortiz Pinchetti

Trump a la puerta: ¿ya nos cayó el chahuistle?

“Resulta perturbadora la presión que WSJ ha revelado: la exigencia de que Sheinbaum entregue a figuras de...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

La agenda de los políticos y la agenda política

"La diferencia entre atender la agenda y marcar la agenda es lo que hace trascender a un...
Por Diego Petersen Farah
+ Sección

Opinión en Video

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia
Por Alejandro Calvillo

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”
Por Héctor Alejandro Quintanar

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro
Por Pedro Mellado Rodríguez

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro

Clara Brugada: más allá de los perritos
Por Fabrizio Mejía Madrid

Clara Brugada: más allá de los perritos

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución
Por Juan Carlos Monedero

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe
Por Mario Campa

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe

El currículum amoroso
Por Óscar de la Borbolla

El currículum amoroso

Extorsiones trumpianas
Por Ana Lilia Pérez

Extorsiones trumpianas

Contra la censura
Por Álvaro Delgado Gómez

Contra la censura

Qué debilita a la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Qué debilita a la Presidenta. Notas.

+ Sección

Galileo

Especialistas expresaron preocupación por la privacidad y la seguridad de los datos de salud; además de que toda la información debe tener respaldo científico.

¿Compartes datos médicos con ChatGPT? ¡Cuidado! Especialistas alertan sobre riesgos

Estudio revela señal casi imperceptible que podría indicar problemas en los riñones

Los efectos del parto por cesárea pueden persistir durante meses y afectar la salud mental materna

Investigadores revelan que los partos por cesárea pueden generar estrés psicológico

Estudios revelan que un poco más actividad física se asocia a una menor mortalidad, especialmente en las personas con menores hábitos saludables.

Sólo 5 minutos más de ejercicio ayudan a vivir más tiempo, revelan nuevos estudios

Hay una herramienta clave para proteger la visión que muchas veces pasa desapercibida: la alimentación. Qué comemos y cómo lo hacemos puede hacer la diferencia.

¿Qué alimentos ayudan a proteger tu visión? Un oftalmólogo enlista algunos ejemplos

La Universidad Médica de Carolina del Sur concluyó que existe un medicamento que ayuda a dejar de fumar tabaco y también podría ser eficaz para la cannabis.

Hay un medicamento para dejar de fumar tabaco e incluso cannabis, según expertos

La NASA ofrece pasantías con gran valor curricular.

¿Quieres entrar a una pasantía en la NASA? La agencia comparte 5 consejos importantes

Un estudio demostró que combinar una vacuna con un tratamiento que reactiva el sistema inmunitario potencia la respuesta de células encargadas de eliminar VIH.

Fármaco del sistema inmunitario potencia efecto de vacuna contra VIH, revela estudio

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha instado a los gobiernos a fortalecer significativamente los impuestos sobre las bebidas azucaradas y alcohólicas.

La OMS pide a los gobiernos aumentar los impuestos a bebidas azucaradas y alcohólicas

Científicos de la UNAM descubren nueva especie de árbol productor de ámbar en Chiapas

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Hoy No Circula Sabatino
1

Hoy No Circula Sabatino: Qué autos descansan en la CdMx este 17 de enero

curp 2026 renapo edomex
2

CURP biométrica en el Edomex: Dónde tramitarla en Ecatepec, Neza y Tlalnepantla

Gobierno anuncia registro voluntario de CURP; será oficial para instituciones
3

CURP biométrica 2026 en la ZMG: Dónde y cómo tramitarla

Lady Cerda es procesada por discriminación a policía de la CdMx; deberá disculparse.
4

Mujer que insultó a policía en CdMx deberá pagar multa de 20 mil pesos y disculparse

Caso Carlos Manzo: ligan a "Los Erres" con el asesinato y vinculan a proceso a "El Pelón"
5

ENTREVISTA ¬ Coronel confió a Juan Manzo que supo un mes antes que matarían a Carlos

La Clave Única de Registro de Población (CURP) es un documento indispensable para realizar la mayoría de trámites en México. Foto GobMex.
6

CURP biométrica en Baja California: Dónde y cómo tramitarla sin cita

Fuerzas Armadas capturan a Uber "N" y tres más del CJNG en Jalisco y Nayarit.
7

Autoridades detienen a operador financiero de "El Mencho" y tres integrantes del CJNG

Las empresas del magnate podrían beneficiarse de un descuento de hasta 39 por ciento y optar por facilidades de pago para liquidar su deuda.
8

El SAT ya notificó a Salinas Pliego que debe 51 mil millones. No es persecución: CSP

9

Canadá rompe con EU en autos eléctricos y firma con China, en abierto desafío a Trump

EU advierte “riesgos potenciales” por “operaciones militares” aéreas en el Pacífico
10

EU anuncia “operaciones militares” en el Pacífico. No afectará vuelos en México: SICT

La Casa Blanca reveló que Trump adquirió bonos millonarios de Netflix y Warner Bros.
11

Trump compra bonos millonarios de Netflix y Warner Bros. tras su acuerdo de fusión

Comediantes de EU se burlan de Corina Machado y Trump por premio nobel.
12

VIDEOS ¬ Comediantes de EU se burlan de que Corina entregara su premio Nobel a Trump

13

Dinamarca niega haber pactado compra de Groenlandia con EU y anuncia fin de reuniones

14

#UnAñoPeligroso ¬ México evita aranceles por ahora, pero Trump abre más y más frentes

Delcy Rodríguez anuncia cambios en el gabinete de Venezuela.
15

Delcy Rodríguez anuncia nuevos ministros de Comunicación, Transporte y Ecosocialismo

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Roberto Nájera, "El Kung Fu Panda", enfrentará cargos en EU por tráfico de cocaína.
1

Roberto Nájera, "Kung Fu Panda", acusado de tráfico de cocaína, es extraditado a EU

Delcy Rodríguez anuncia cambios en el gabinete de Venezuela.
2

Delcy Rodríguez anuncia nuevos ministros de Comunicación, Transporte y Ecosocialismo

Gobierno de Trump investiga al Gobernador de Minnesota, Tim Walz
3

Trump investiga funcionarios de Minnesota por presunta conspiración en contra de ICE

La Casa Blanca reveló que Trump adquirió bonos millonarios de Netflix y Warner Bros.
4

Trump compra bonos millonarios de Netflix y Warner Bros. tras su acuerdo de fusión

5

#UnAñoPeligroso ¬ México evita aranceles por ahora, pero Trump abre más y más frentes

Pemex informó que logró controlar una fuga de combustible provocada por una toma clandestina dentro de un local en la Alcaldía Azcapotzalco, en la CdMx.
6

Una toma clandestina de combustible es clausurada en la CdMx; Pemex controla fuga

El peso mexicano cerró su semana más exitosa en los últimos cuatro meses, al cotizarse en 17.61 pesos por dólar, lo que representa una ganancia del 0.19%.
7

El peso cierra su semana más exitosa en los últimos 4 meses con ganancia de 0.19%

Pemex informó a la Bolsa Mexicana de Valores su intención de volver al mercado bursátil con una emisión de deuda por 31.5 millones de pesos.
8

Pemex informa a la BMV su intención de volver con una emisión de deuda por 31.5 mmdp

La Casa Blanca informó que el Secretario de Estado, Marco Rubio, y el exprimer ministro de Inglaterra, Tony Blair, son miembros del "consejo de paz" para Gaza.
9

Trump elige a Marco Rubio y Tony Blair como miembros del "consejo de paz" para Gaza

Un paquete con aproximadamente un kilogramo de fentanilo procedente de Asia fue asegurado por autoridades federales en el AICM.
10

Paquete de fentanilo procedente de Asia es asegurado en el AICM; lo valúan en 20 mdd

EU advierte “riesgos potenciales” por “operaciones militares” aéreas en el Pacífico
11

EU anuncia “operaciones militares” en el Pacífico. No afectará vuelos en México: SICT

El titular de la SSC-CdMx, Pablo Vázquez Camacho, informó la detención de Manuela Eunice "N" y de otros 4 presuntos delincuentes por distribución de drogas.
12

"La Mane", lideresa de una célula de la Unión Tepito, es detenida junto a 4 personas