La personalidad no es definitiva y es mejor huir de las etiquetas, explica psicólogo

Europa Press

17/01/2026 - 6:27 am

La personalidad no es una estructura rígida, ni una etiqueta inamovible, explica un psicólogo.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Estudio revela señal casi imperceptible que podría indicar problemas en los riñones

Hay un medicamento para dejar de fumar tabaco e incluso cannabis, según expertos

La OMS pide a los gobiernos aumentar los impuestos a bebidas azucaradas y alcohólicas

"No nos conocemos muchas veces a nosotros mismos y no entendemos por qué a veces pensamos lo que pensamos o hacemos lo que hacemos", comenta Gabriel Pozuelo.

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS).- ¿Alguna vez te has sorprendido pensando o actuando de una forma que no encaja con la imagen que tienes de ti mismo? La personalidad no es una estructura rígida, ni una etiqueta inamovible: es un constructo complejo que se empieza a forjar en la infancia, se moldea con el entorno, con el apego, y con la genética, y que continúa evolucionando a lo largo de toda la vida.

Tal y como explica en una entrevista con Europa Press Salud Infosalus el psicólogo sanitario Gabriel Pozuelo, entender cómo se construyen las distintas "partes" de nuestra personalidad —muchas de ellas inconscientes—, es clave para dejar de justificarnos con etiquetas, conocernos mejor y aprender que, aunque no podamos cambiar quiénes somos por dentro, sí podemos transformar la manera en la que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás.

Este psicólogo sanitario especializado en "terapia self" y modelos integradores de personalidad, y autor de Mucho gusto, querido yo (Zenith), nos cuenta así que la personalidad varía muchísimo dentro de una misma persona y dentro de nosotros mismos. "Hay veces que no damos crédito sobre lo que estamos pensando, o sobre cómo es una persona y lo que puede llegar a hacer", reconoce.

Cómo se forja la personalidad de una persona

Indica que la personalidad de una persona se empieza a configurar en las etapas tempranas de la vida: "En parte, muchas veces, las voces que tenemos es de las personas con las que tenemos el apego. Así, en las etapas tempranas se formaliza una primera etapa de la personalidad, e influye todo lo que recibiste cuando eras pequeño, por ejemplo, el cómo te hablaban cuando hacías las cosas, cómo actuabas, si hablabas con desconocidos si te decían o no que no te acercaras; una serie de pautas donde vas metiendo líneas y al final se configura poco a poco, a través de comportamientos el cómo eres".

Pero habla también de la carga genética que conlleva la personalidad, que también influye en su configuración, así como el entorno, el cariño, o el papel que han ejercido sobre nosotros nuestras figuras de apego, así como la parte social y cultural que nos rodea, nuestro entorno en definitiva.

Nuestra personalidad puede evolucionar

Además, y a diferencia de lo que muchos piensan, este psicólogo sanitario asegura que nuestra personalidad sí que varía a lo largo de la vida; y también podemos modificarla. "La personalidad es muy voluble y puede cambiar mucho".

Asegura con ello en que hay una primera fase de configuración de la personalidad en las etapas tempranas de la vida, al tiempo que la personalidad sigue evolucionando en la adolescencia, "donde hay muchos cambios"; pero también en la edad adulta. Dice aquí que se encuentra en consulta con muchas personas que se piensan que son como son y que no pueden hacer nada, "al final soy el resultado de mi personalidad y ésta no se puede cambiar", cuando sí que es posible, tal y como insiste.

De hecho, señala que si, por ejemplo, una persona es introvertida, sí se le pueden enseñar recursos, técnicas, para ser más sociable. "No va a haber un cambio drástico de la personalidad, pero ésta sí se puede trabajar. Además, si no trabajamos cómo somos a nivel interior esto a la larga nos puede dar problemas. Hay que poner voluntad de por medio. Por ejemplo, si algo me afecta, siento que no estoy bien, o que estoy todo el día enfadado, y no sé qué me pasa, no sé por qué me pasa esto, todo esto al final viene de la configuración de esas partes que tiene y que no se conoce cómo es él", relata este experto.

Es mejor huir de las etiquetas

En este contexto, subraya en el libro que "nuestra personalidad no es única y ni una sólida entidad", sino que no somos como creemos que somos, ni como la gente piensa que somos. "Así que olvídate de la etiqueta que siempre te han puesto, y que te has creído como verdadera, y que incluso ha condicionado tu manera de pensar".

Es más, Gabriel Pozuelo se muestra contrario de lo que hacemos con las etiquetas, la justificación que se les concede en muchas ocasiones y que nos impide avanzar y modificar quizás aspectos de nuestra personalidad, o de nuestra conducta. "Si te pones etiqueta 'soy una persona muy triste' entonces como eres así no intentas aprender qué puedo sacar con esa tristeza; siempre se puede hacer algo contra la etiqueta porque lo usamos como excusa muchas veces", resalta este psicólogo sanitario.

Ejemplifica también que hay personas que explotan pero no saben identificar la bomba: "¿Crees que explotas por que te has puesto la etiqueta de que tienes mal genio siempre, o igual explotas porque te llevas callando mucho tiempo pequeñas cosas que quizás deberías haber dicho? Estas partes se fabrican o se crean a lo largo de nuestra vida y en algún momento esa parte que se calla nació porque dentro de todo el sistema de partes, el 'yo adulto' y las partes que nos protegen, que a veces nos hacen daño, y todas estas tienen el mismo origen que es el niño interior".

En definitiva, insiste en que quiere que la gente aprenda que sí se puede cambiar la personalidad, no quién se es por dentro, sino quiénes somos con nosotros mismos. "No nos conocemos muchas veces a nosotros mismos y no entendemos por qué a veces pensamos lo que pensamos o hacemos lo que hacemos", concluye Gabriel Pozuelo.

Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Ernesto Hernández Norzagaray

Autocracias y autócratas

"Así como hay de democracias a democracias, como lo demuestra con vastedad la literatura politológica, hay de...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Susan Crowley

Bienal Paiz en Guatemala, una oferta de esperanza para el árbol del mundo

"La bienal Paiz crea vínculos imaginando posibles cartografías de resistencia y regeneración. El árbol del mundo es una...
Por Susan Crowley
Francisco Ortiz Pinchetti

Trump a la puerta: ¿ya nos cayó el chahuistle?

“Resulta perturbadora la presión que WSJ ha revelado: la exigencia de que Sheinbaum entregue a figuras de...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

La agenda de los políticos y la agenda política

"La diferencia entre atender la agenda y marcar la agenda es lo que hace trascender a un...
Por Diego Petersen Farah
+ Sección

Opinión en Video

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia
Por Alejandro Calvillo

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”
Por Héctor Alejandro Quintanar

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro
Por Pedro Mellado Rodríguez

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro

Clara Brugada: más allá de los perritos
Por Fabrizio Mejía Madrid

Clara Brugada: más allá de los perritos

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución
Por Juan Carlos Monedero

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe
Por Mario Campa

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe

El currículum amoroso
Por Óscar de la Borbolla

El currículum amoroso

Extorsiones trumpianas
Por Ana Lilia Pérez

Extorsiones trumpianas

Contra la censura
Por Álvaro Delgado Gómez

Contra la censura

Qué debilita a la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Qué debilita a la Presidenta. Notas.

+ Sección

Galileo

La personalidad no es una estructura rígida, ni una etiqueta inamovible, explica un psicólogo.

La personalidad no es definitiva y es mejor huir de las etiquetas, explica psicólogo

Especialistas expresaron preocupación por la privacidad y la seguridad de los datos de salud; además de que toda la información debe tener respaldo científico.

¿Compartes datos médicos con ChatGPT? ¡Cuidado! Especialistas alertan sobre riesgos

Estudio revela señal casi imperceptible que podría indicar problemas en los riñones

Los efectos del parto por cesárea pueden persistir durante meses y afectar la salud mental materna

Investigadores revelan que los partos por cesárea pueden generar estrés psicológico

Estudios revelan que un poco más actividad física se asocia a una menor mortalidad, especialmente en las personas con menores hábitos saludables.

Sólo 5 minutos más de ejercicio ayudan a vivir más tiempo, revelan nuevos estudios

Hay una herramienta clave para proteger la visión que muchas veces pasa desapercibida: la alimentación. Qué comemos y cómo lo hacemos puede hacer la diferencia.

¿Qué alimentos ayudan a proteger tu visión? Un oftalmólogo enlista algunos ejemplos

La Universidad Médica de Carolina del Sur concluyó que existe un medicamento que ayuda a dejar de fumar tabaco y también podría ser eficaz para la cannabis.

Hay un medicamento para dejar de fumar tabaco e incluso cannabis, según expertos

La NASA ofrece pasantías con gran valor curricular.

¿Quieres entrar a una pasantía en la NASA? La agencia comparte 5 consejos importantes

Un estudio demostró que combinar una vacuna con un tratamiento que reactiva el sistema inmunitario potencia la respuesta de células encargadas de eliminar VIH.

Fármaco del sistema inmunitario potencia efecto de vacuna contra VIH, revela estudio

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha instado a los gobiernos a fortalecer significativamente los impuestos sobre las bebidas azucaradas y alcohólicas.

La OMS pide a los gobiernos aumentar los impuestos a bebidas azucaradas y alcohólicas

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Hoy No Circula Sabatino
1

Hoy No Circula Sabatino: Qué autos descansan en la CdMx este 17 de enero

Gobierno anuncia registro voluntario de CURP; será oficial para instituciones
2

CURP biométrica 2026 en la ZMG: Dónde y cómo tramitarla

curp 2026 renapo edomex
3

CURP biométrica en el Edomex: Dónde tramitarla en Ecatepec, Neza y Tlalnepantla

Caso Carlos Manzo: ligan a "Los Erres" con el asesinato y vinculan a proceso a "El Pelón"
4

ENTREVISTA ¬ Coronel confió a Juan Manzo que supo un mes antes que matarían a Carlos

Lady Cerda es procesada por discriminación a policía de la CdMx; deberá disculparse.
5

Mujer que insultó a policía en CdMx deberá pagar multa de 20 mil pesos y disculparse

Fuerzas Armadas capturan a Uber "N" y tres más del CJNG en Jalisco y Nayarit.
6

Autoridades detienen a operador financiero de "El Mencho" y tres integrantes del CJNG

La Casa Blanca reveló que Trump adquirió bonos millonarios de Netflix y Warner Bros.
7

Trump compra bonos millonarios de Netflix y Warner Bros. tras su acuerdo de fusión

Roberto Nájera, "El Kung Fu Panda", enfrentará cargos en EU por tráfico de cocaína.
8

Roberto Nájera, "Kung Fu Panda", acusado de tráfico de cocaína, es extraditado a EU

Las empresas del magnate podrían beneficiarse de un descuento de hasta 39 por ciento y optar por facilidades de pago para liquidar su deuda.
9

El SAT ya notificó a Salinas Pliego que debe 51 mil millones. No es persecución: CSP

10

#UnAñoPeligroso ¬ México evita aranceles por ahora, pero Trump abre más y más frentes

EU advierte “riesgos potenciales” por “operaciones militares” aéreas en el Pacífico
11

EU anuncia “operaciones militares” en el Pacífico. No afectará vuelos en México: SICT

La Clave Única de Registro de Población (CURP) es un documento indispensable para realizar la mayoría de trámites en México. Foto GobMex.
12

CURP biométrica en Baja California: Dónde y cómo tramitarla sin cita

Comediantes de EU se burlan de Corina Machado y Trump por premio nobel.
13

VIDEOS ¬ Comediantes de EU se burlan de que Corina entregara su premio Nobel a Trump

14

Dinamarca niega haber pactado compra de Groenlandia con EU y anuncia fin de reuniones

El PT baja el tono: ratifica apoyo a Sheinbaum y se compromete con Reforma Electoral
15

El PT baja el tono: ratifica apoyo a Sheinbaum y se compromete con Reforma Electoral

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Roberto Nájera, "El Kung Fu Panda", enfrentará cargos en EU por tráfico de cocaína.
1

Roberto Nájera, "Kung Fu Panda", acusado de tráfico de cocaína, es extraditado a EU

Delcy Rodríguez anuncia cambios en el gabinete de Venezuela.
2

Delcy Rodríguez anuncia nuevos ministros de Comunicación, Transporte y Ecosocialismo

Gobierno de Trump investiga al Gobernador de Minnesota, Tim Walz
3

Trump investiga funcionarios de Minnesota por presunta conspiración en contra de ICE

La Casa Blanca reveló que Trump adquirió bonos millonarios de Netflix y Warner Bros.
4

Trump compra bonos millonarios de Netflix y Warner Bros. tras su acuerdo de fusión

5

#UnAñoPeligroso ¬ México evita aranceles por ahora, pero Trump abre más y más frentes

Pemex informó que logró controlar una fuga de combustible provocada por una toma clandestina dentro de un local en la Alcaldía Azcapotzalco, en la CdMx.
6

Una toma clandestina de combustible es clausurada en la CdMx; Pemex controla fuga

El peso mexicano cerró su semana más exitosa en los últimos cuatro meses, al cotizarse en 17.61 pesos por dólar, lo que representa una ganancia del 0.19%.
7

El peso cierra su semana más exitosa en los últimos 4 meses con ganancia de 0.19%

Pemex informó a la Bolsa Mexicana de Valores su intención de volver al mercado bursátil con una emisión de deuda por 31.5 millones de pesos.
8

Pemex informa a la BMV su intención de volver con una emisión de deuda por 31.5 mmdp

La Casa Blanca informó que el Secretario de Estado, Marco Rubio, y el exprimer ministro de Inglaterra, Tony Blair, son miembros del "consejo de paz" para Gaza.
9

Trump elige a Marco Rubio y Tony Blair como miembros del "consejo de paz" para Gaza

Un paquete con aproximadamente un kilogramo de fentanilo procedente de Asia fue asegurado por autoridades federales en el AICM.
10

Paquete de fentanilo procedente de Asia es asegurado en el AICM; lo valúan en 20 mdd

EU advierte “riesgos potenciales” por “operaciones militares” aéreas en el Pacífico
11

EU anuncia “operaciones militares” en el Pacífico. No afectará vuelos en México: SICT

El titular de la SSC-CdMx, Pablo Vázquez Camacho, informó la detención de Manuela Eunice "N" y de otros 4 presuntos delincuentes por distribución de drogas.
12

"La Mane", lideresa de una célula de la Unión Tepito, es detenida junto a 4 personas