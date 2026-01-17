VIDEOS ¬ "Manos fuera de Groenlandia", gritan miles a Trump en calles de Dinamarca

Las tensiones en torno a la isla ártica han aumentado este mes por la reiterada insistencia del estadounidense de tomar el control del territorio.

Ciudad de México, 17 de enero (SinEmbargo).- Miles de personas se manifestaron este sábado en las principales ciudades de Dinamarca para protestar por la amenaza del Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, para lograr la anexión de Groenlandia. También está convocada para esta tarde una protesta en Nuuk, la capital groenlandesa.

"Ahora Nuuk" o "Manos fuera de Groenlandia" son algunos de los lemas que se han podido leer en las pancartas de la concentración de Nuuk, según recoge la televisión pública danesa, DR.

En la Dinamarca continental hay manifestaciones en la capital Copenhague, concretamente frente a la sede del Ayuntamiento de la ciudad, y también en Aalborg, Kolding, Odense o Aarhus. La manifestación de Copenhague ha reunido a miles de personas y ha cubierto la plaza del Ayuntamiento de banderas groenlandesas y alguna de la Unión de Kalmar (amarilla con una cruz roja) que hace referencia a la efímera unión de Dinamarca, Suecia y Noruega en el siglo XIV.

En Aarhus, también en la Dinamarca continental, se ha podido leer "Make America go away", (Hagamos que Estados Unidos se largue), parafraseando el lema de Trump "Make America Great Again", (Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo). Además se han coreado lemas en groenlandés y otras consignas contra Estados Unidos.

More than 15,000 gathered in front of the American Embassy in Copenhagen with a clear message to Trump and the US: Greenland is not for sale 🇬🇱🇩🇰 pic.twitter.com/SzF4CRrsTF — Jonas Holm 🇩🇰🇬🇱🇪🇺🇺🇦 (@jonasholmdk) January 17, 2026

En Kolding se han podido ver banderas de Groenlandia y carteles con frases como "Saquen sus manos de Groenlandia" y se han cantado canciones en groenlandés.

"Es absolutamente increíble ver que tanta gente viene a apoyarnos. No puedo contener las lágrimas", ha declarado una portavoz de la organización convocante, Uagut, Julie Rademacher. La asociación representa a groenlandeses en Dinamarca.

"Los últimos acontecimientos suponen una presión para Groenlandia y los groenlandeses, tanto en Groenlandia como en Dinamarca. Por eso apelamos a la unidad. Cuando hay oleaje y nos ponemos en alerta nos arriesgamos a generar más problemas que soluciones", ha advertido Rademacher.

También secundan la convocatoria la Iniciativa Ciudadana Manos Fuera de Kalaallit Nunaat (Groenlandia), Inuit (Asociación Conjunta de Asociaciones Locales Groenlandesas en Dinamarca) y la ONG Mellemfolkeligt Samvirke

El sábado se han planeado manifestaciones masivas organizadas por asociaciones groenlandesas en Dinamarca y Groenlandia para protestar por los planes del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para hacerse cargo de la isla ártica.

Thousands and thousands of danes and greenlanders gathered in Copenhagen and other danish and greenlandic cities to send a clear signal to Trump: Hands Off Greenland❤️🇬🇱 #dkpol #greenland #handsoffgreenland pic.twitter.com/Y4xWCfvEet — Pelle Dragsted (@pelledragsted) January 17, 2026

El objetivo de las protestas es "enviar un mensaje claro y unificado de respeto por la democracia y los derechos humanos fundamentales de Groenlandia", dijo Uagut, una asociación de groenlandeses en Dinamarca, en su sitio web.

La manifestación en la capital de Groenlandia, Nuuk, está programada para comenzar a las 16:00 horas (15:00 GMT), según los organizadores, que dicen que está "en contra de los planes ilegales de los Estados Unidos de tomar el control de Groenlandia". Los manifestantes están listos para marchar al consulado de Estados Unidos con banderas groenlandesas.

Al menos 900 personas en Groenlandia dijeron en su página de Facebook que planeaban participar en el evento. La población total del territorio es de unos 57 mil.

La disputa sobre Groenlandia se intensifica

Las tensiones en torno a Groenlandia han aumentado este mes en medio de la reiterada insistencia del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de que Estados Unidos tome el control de Groenlandia.

Demonstration in front of Copenhagen City Hall in solidarity with Greenland 🇬🇱🇩🇰 pic.twitter.com/9039h2BwVL — Joakim 🌹🇳🇴🇪🇺 (@joakial_) January 17, 2026

El viernes, Trump advirtió que podría imponer aranceles a los países que se oponen a sus planes de hacerse cargo de la isla Ártica autónoma, que es parte del Reino de Dinamarca.

Las protestas se producirán cuando una delegación bipartidista de miembros del Congreso de los Estados Unidos visite Copenhague en un viaje de dos días para mostrar su apoyo a Dinamarca y Groenlandia.

La delegación dice que el pueblo estadounidense no comparte las ambiciones territoriales del Presidente estadounidense.

Los europeos también han mostrado apoyo a Groenlandia en una misión de reconocimiento militar que incluye oficiales de varios países, entre ellos Alemania.