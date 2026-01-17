Trump cerca a Dinamarca y la UE; fija tarifas de 10 y 25% hasta que venda Groenlandia

Redacción/SinEmbargo

17/01/2026 - 11:18 am

El republicano acusó a los países de Europa de viajar a la isla ártica con fines desconocidos, lo que consideró una "situación muy peligrosa para la seguridad y la supervivencia del planeta".

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 17 de enero (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que impondrá aranceles de hasta 25 por ciento a todos los productos enviados de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia, integrantes de la Unión Europea (UE) hasta alcanzar un acuerdo por la compra de Groenlandia y advirtió que "nadie tocará este pedazo de tierra sagrada".

"A partir del 1 de febrero de 2026, todos los países mencionados anteriormente (Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia) deberán pagar un arancel del 10 por ciento a todas las mercancías enviadas a los Estados Unidos de América. El 1 de junio de 2026, el arancel se incrementará al 25 por ciento. Este arancel será exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra total de Groenlandia", anunció este sábado en su cuenta de Truthsocial.

