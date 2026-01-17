Trump cerca a Dinamarca y la UE; fija tarifas de 10 y 25% hasta que venda Groenlandia

El republicano acusó a los países de Europa de viajar a la isla ártica con fines desconocidos, lo que consideró una "situación muy peligrosa para la seguridad y la supervivencia del planeta".

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 17 de enero (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que impondrá aranceles de hasta 25 por ciento a todos los productos enviados de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia, integrantes de la Unión Europea (UE) hasta alcanzar un acuerdo por la compra de Groenlandia y advirtió que "nadie tocará este pedazo de tierra sagrada".