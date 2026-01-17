Trump incluye a Milei, Erdogan y Al Sisi en Junta de Paz para reconstrucción de Gaza

La Administración del republicano ha iniciado la fase dos de su plan de paz para la Franja que pasa por la formación de un Gobierno de tecnócratas y el desarme de Hamás.

Ciudad de México, 17 de enero (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, extendió este sábado una invitación a sus homólogos de Turquía, Egipto y Argentina —Recep Tayyip Erdogan, Abdelfatá al Sisi y Javier Milei— para integrarse a la nueva Junta de Paz para Gaza, organismo que se encargará de garantizar la seguridad y coordinar la reconstrucción en la etapa posterior al conflicto en el enclave palestino.

La invitación a Javier Milei fue confirmada por el propio mandatario argentino a través de sus redes sociales.

“Es un honor haber recibido esta noche la invitación para que la Argentina integre, como miembro fundador, el Board of Peace, una organización creada por el Presidente Trump para promover una paz duradera en regiones afectadas por conflictos, comenzando por la Franja de Gaza”, escribió.

GRACIAS PRESIDENTE TRUMP @realDonaldTrump@POTUS Es un honor para mí haber recibido esta noche la invitación para que la Argentina integre, como Miembro Fundador, el Board of Peace, una organización creada por el Presidente Trump para promover una paz duradera en regiones… pic.twitter.com/ORalzkzhlv — Javier Milei (@JMilei) January 17, 2026

“Argentina siempre estará del lado de los países que enfrentan al terrorismo, defienden la vida y la propiedad, y promueven la paz y la libertad. Para nosotros es un honor acompañarlos en una responsabilidad de esta magnitud”, agregó.

El vínculo de Milei con Trump comenzó desde antes de la asunción del estadounidense a su segundo mandato presidencial y creció durante 2025, cuando el Tesoro de Estados Unidos apoyó a Argentina en medio de dificultades financieras, además de la intervención discursiva de Trump en apoyo del mandatario argentino a pocas semanas de las elecciones de medio término.

Turquía y Egipto integrarán junta

La Presidencia de Turquía y el Ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, confirmaron por separado que recibieron las invitaciones enviadas por Trump.

“El 16 de enero de 2026, el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su calidad de fundador del Consejo de Paz, envió una carta invitando a nuestro Presidente, Recep Tayyip Erdogan, a participar como miembro fundador de la Junta de Paz”, señaló el vocero de la Presidencia turca, Burhanettin Duran, en declaraciones difundidas por la agencia estatal Anadolu.

Por su parte, Abdelatty confirmó la recepción de la invitación y explicó que el Gobierno egipcio “está analizando el tema y los documentos recibidos” antes de emitir una respuesta, según declaró en una conferencia de prensa citada por Al Arabiya.

Segunda fase de plan para Gaza

El anuncio de la composición de la Junta Ejecutiva llegó después de que la Casa Blanca diera a conocer la fase dos del plan de paz de Trump para Gaza, que pasa por la formación de un Gobierno de tecnócratas en la Franja y el desarme de Hamás.

Este Ejecutivo debe estar integrado por palestinos que no militen en Hamás, grupo paramilitar islamista -considerado terrorista por la Unión Europea- que debe ser desarmado, de acuerdo a las estipulaciones estadounidenses.