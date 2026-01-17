Saúl "El Canelo" Álvarez regresa al ring en septiembre: peleará en Arabia Saudita

Redacción/SinEmbargo

17/01/2026 - 12:59 pm

Saúl "Canelo" Álvarez no peleará en este mes de mayo de 2026 debido a que todavía se recupera de su operación en el codo. Peleará en septiembre.

Crawford se impone al "Canelo" Álvarez en Las Vegas y marca hito histórico en el box

Isaac del Toro no deja de triunfar; el mexicano conquista el Giro de Emilia en Italia

Andrea Becerra gana medalla de oro individual en el Mundial de Tiro y hace historia

Aunque el pugilista había pedido la revancha contra Terence Crawford para su retorno, optó por una pelea de campeonato contra otros boxeadores del resto del mundo.

Por Fernando Salazar

Ciudad de México, 17 de enero (ASMéxico).- Saúl "Canelo" Álvarez no peleará en este mes de mayo de 2026, una fecha que se había convertido en tradición para el boxeo en el mercado estadounidense debido a que todavía se recupera de su operación en el codo. Ya está entrenando, pero su regreso al ring tendrá que esperar hasta el mes de septiembre.

Aunque Eddy Reynoso ya había dicho que regresarían a la actividad hasta septiembre, fue Turki Alalshikh el que hizo oficial que el mundo volverá a ver al "Canelo" en un ring para la independencia de México en una cartelera llamada “Mexico against The World” donde "Canelo Promotions" hará su debut en Riyadh, Arabia Saudita, donde peleadores de Canelo Promotions enfrentarán a boxeadores del resto del mundo.

Fue en un video difundido por The Ring Magazine donde Alalshikh explicaba dicha información. Con el "Canelo" a su lado derecho, por lo que la fecha de su retorno al ring será hasta el 12 de septiembre ante un rival que todavía está por confirmarse ya que la intención era pedir la revancha inmediata contra Terence Crawford; sin embargo, será una pelea por campeonato del mundo.

¿Quién podrá ser el rival del "Canelo"?

Tres de los cuatro campeonatos de las 168 libras están vacantes porque la Asociación Mundial de Boxeo nombró a José Armando Reséndiz como el monarca Supermediano ya que era el campeón interino, por lo que Saúl podría buscar una pelea si desea tener el título en sus manos una vez más.

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB), aún no cuentan con un campeonato, pero el organismo verde y oro ya tiene una pelea entre Christian Mbilli y Hamzah Sheeraz para elegir a su próximo monarca en esta división; aunque esta todavía no tiene fecha de realización.

Por otro lado, la Federación Internacional de Boxeo había mandado al "Canelo" a pelear ante Osleys Iglesias, pero el mexicano notificó que todavía no estaba listo y, por lo pronto, dejó pasar la oportunidad de pelear para recuperar uno de sus campeonatos perdidos hace unos meses.

Saúl "Canelo" Álvarez no peleará en este mes de mayo de 2026 debido a que todavía se recupera de su operación en el codo. Peleará en septiembre.
El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y el ingles John Ryder, se miden en función estelar de box en el Estadio Akron en Zapopan, Jalisco. Foto: Cuartoscuro

En tanto, la Organización Mundial de Boxeo mandó la pelea entre Hamzah Sheeraz y Diego Pacheco por el título de las 168 libras, pero todavía no hay fecha de realización, es por ello que el título sigue vacante.

Las cuatro organizaciones tienen al "Canelo" Álvarez como retador número uno al campeonato Supermediano, por lo que la baraja de peleadores para sostener una pelea en septiembre es demasiado amplia.

Ernesto Hernández Norzagaray

Autocracias y autócratas

"Así como hay de democracias a democracias, como lo demuestra con vastedad la literatura politológica, hay de...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Susan Crowley

Bienal Paiz en Guatemala, una oferta de esperanza para el árbol del mundo

"La bienal Paiz crea vínculos imaginando posibles cartografías de resistencia y regeneración. El árbol del mundo es una...
Por Susan Crowley
Francisco Ortiz Pinchetti

Trump a la puerta: ¿ya nos cayó el chahuistle?

“Resulta perturbadora la presión que WSJ ha revelado: la exigencia de que Sheinbaum entregue a figuras de...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

La agenda de los políticos y la agenda política

"La diferencia entre atender la agenda y marcar la agenda es lo que hace trascender a un...
Por Diego Petersen Farah
