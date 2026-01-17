Avión de carga desaparece en Indonesia con 11 personas a bordo; autoridades lo buscan

La aeronave realizaba un servicio chárter para el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca de Indonesia.

MADRID 17 Ene. (EUROPA PRESS).- Un avión ATR 42-500 Turboprop desapareció durante un trayecto entre Yogyakarta y Makassar, en el sur de la isla de Sulawesi, cuando transportaba a 11 personas.

El aparato contactó por última vez a las 13:00 horas de este sábado cuando se encontraba sobre la región de Maros, cerca de Makassar, de acuerdo con las autoridades, que han puesto en marcha ya una operación de rescate, según recogió el diario The Jakarta Post.

Sahabat Bahari, pada Sabtu (17/1) Menteri Trenggono @saktitrenggono memberikan keterangan pers terkait hilang kontak pesawat ATR 42-500 IAT di Maros, Sulawesi Selatan dengan rute penerbangan Yogyakarta-Makasar pic.twitter.com/RTpLfxuTcO — KKP RI (@kkpgoid) January 17, 2026

La Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate (Basarnas) envió a 25 especialistas repartidos en tres grupos para buscar el avión. "Nuestro personal está de camino hacia Leang-Leang", explicó el responsable de Basarnas en Makassar, Andi Sultan.

El avión pertenecía a la empresa Indonesia Air Transport y realizaba un servicio chárter para el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, según el portal de noticias Kompas.