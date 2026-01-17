VIDEO ¬ Doctora agrede a enfermero en IMSS de Tlalnepantla, Edomex; instituto indaga

Redacción/SinEmbargo

17/01/2026 - 2:15 pm

Lady lava colas

Artículos relacionados

Artículos relacionados

VIDEO ¬ Doctora del IMSS en Playa del Carmen niega atención a niño y agrede a familia

VIDEO ¬ Periodista de Sinaloa narra en vivo las carencias del IMSS… antes de morir

VIDEO ¬ Trabajadora del IMSS-Bienestar en Veracruz golpea a familiar de paciente

Las autoridades condenaron la agresión y recordaron que sus trabajadoras y trabajadores se rigen por un código de ética.

Ciudad de México, 17 de enero (SinEmbargo).- La riña que protagonizaron una doctora apodada como "Lady lava colas" y un enfermero al interior del Hospital General Regional (HGR) No. 72 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Tlalnepantla, Estado de México se volvió viral en redes sociales.

De acuerdo con los primeros reportes, el altercado ocurrido el pasado 12 de enero y tuvo lugar en el nosocomio ubicado en avenida Dr. Gustavo Baz 72, en la colonia Centro Industrial Tlalnepantla, en una presunta área de terapia intensiva.

La grabación, captada aparentemente por el familiar de un paciente, muestra a personal de salud saliendo de una habitación con pacientes encamados y dirigiéndose a la estación de enfermería, donde comienza la confrontación.

“Pinche gordo, asqueroso, inútil, pinche lava colas, eso es lo que eres”, se observa que dice la doctora al enfermero, lo que le valió a la médica el mote de "Lady lava colas".

La confrontación escala cuando la doctora le propina un manotazo al enfermero; él intenta responder, pero su golpe queda en el aire. Otro trabajador interviene para pedir que cesen las agresiones.

El video, de poco más de un minuto, generó fuertes críticas en redes sociales, donde usuarios reprocharon que el altercado ocurriera frente a pacientes y dentro de un área hospitalaria sensible.

El IMSS ya investiga el incidente

Tras la difusión del material, el IMSS Estado de México Oriente emitió un posicionamiento oficial sobre lo ocurrido e indicó que ya se iniciaron los procesos internos correspondientes para atender el caso.

“Se realiza el procedimiento institucional correspondiente, a fin de deslindar responsabilidades y determinar las medidas que resulten procedentes conforme a la normatividad aplicable”, sostuvo la institución.

El Instituto recordó que su personal está obligado a conducirse conforme a sus lineamientos internos y a mantener un comportamiento adecuado en todo momento.

“El IMSS rechaza categóricamente cualquier conducta que implique confrontaciones, agresiones verbales o físicas entre su personal, al ser contrarias a los principios de respeto, profesionalismo y trato digno que rigen en el Instituto”, remarcó.

Asimismo, recordó que las y los trabajadores del Instituto están sujetos al Código de Ética y de Conducta y a disposiciones en materia de responsabilidad administrativa, las cuales establecen un comportamiento respetuoso y profesional en todo momento.

Finalmente, el IMSS anunció acciones adicionales tras el incidente ocurrido en el Hospital General Regional No. 72.

“Se reforzarán las acciones de sensibilización y capacitación dirigidas al personal del hospital, con el objetivo de fortalecer un ambiente laboral adecuado”, finalizó.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Ernesto Hernández Norzagaray

Autocracias y autócratas

"Así como hay de democracias a democracias, como lo demuestra con vastedad la literatura politológica, hay de...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Susan Crowley

Bienal Paiz en Guatemala, una oferta de esperanza para el árbol del mundo

"La bienal Paiz crea vínculos imaginando posibles cartografías de resistencia y regeneración. El árbol del mundo es una...
Por Susan Crowley
Francisco Ortiz Pinchetti

Trump a la puerta: ¿ya nos cayó el chahuistle?

“Resulta perturbadora la presión que WSJ ha revelado: la exigencia de que Sheinbaum entregue a figuras de...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

La agenda de los políticos y la agenda política

"La diferencia entre atender la agenda y marcar la agenda es lo que hace trascender a un...
Por Diego Petersen Farah
+ Sección

Opinión en Video

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia
Por Alejandro Calvillo

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”
Por Héctor Alejandro Quintanar

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro
Por Pedro Mellado Rodríguez

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro

Clara Brugada: más allá de los perritos
Por Fabrizio Mejía Madrid

Clara Brugada: más allá de los perritos

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución
Por Juan Carlos Monedero

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe
Por Mario Campa

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe

El currículum amoroso
Por Óscar de la Borbolla

El currículum amoroso

Extorsiones trumpianas
Por Ana Lilia Pérez

Extorsiones trumpianas

Contra la censura
Por Álvaro Delgado Gómez

Contra la censura

Qué debilita a la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Qué debilita a la Presidenta. Notas.

+ Sección

Galileo

Prébioticos y Posbióticos.

¿Prebióticos o posbióticos? La ciencia explica sus diferencias y beneficios

La personalidad no es una estructura rígida, ni una etiqueta inamovible, explica un psicólogo.

La personalidad no es definitiva y es mejor huir de las etiquetas, explica psicólogo

Especialistas expresaron preocupación por la privacidad y la seguridad de los datos de salud; además de que toda la información debe tener respaldo científico.

¿Compartes datos médicos con ChatGPT? ¡Cuidado! Especialistas alertan sobre riesgos

Estudio revela señal casi imperceptible que podría indicar problemas en los riñones

Los efectos del parto por cesárea pueden persistir durante meses y afectar la salud mental materna

Investigadores revelan que los partos por cesárea pueden generar estrés psicológico

Estudios revelan que un poco más actividad física se asocia a una menor mortalidad, especialmente en las personas con menores hábitos saludables.

Sólo 5 minutos más de ejercicio ayudan a vivir más tiempo, revelan nuevos estudios

Hay una herramienta clave para proteger la visión que muchas veces pasa desapercibida: la alimentación. Qué comemos y cómo lo hacemos puede hacer la diferencia.

¿Qué alimentos ayudan a proteger tu visión? Un oftalmólogo enlista algunos ejemplos

La Universidad Médica de Carolina del Sur concluyó que existe un medicamento que ayuda a dejar de fumar tabaco y también podría ser eficaz para la cannabis.

Hay un medicamento para dejar de fumar tabaco e incluso cannabis, según expertos

La NASA ofrece pasantías con gran valor curricular.

¿Quieres entrar a una pasantía en la NASA? La agencia comparte 5 consejos importantes

Un estudio demostró que combinar una vacuna con un tratamiento que reactiva el sistema inmunitario potencia la respuesta de células encargadas de eliminar VIH.

Fármaco del sistema inmunitario potencia efecto de vacuna contra VIH, revela estudio

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
curp 2026 renapo edomex
1

CURP biométrica en el Edomex: Dónde tramitarla en Ecatepec, Neza y Tlalnepantla

Hoy No Circula Sabatino
2

Hoy No Circula Sabatino: Qué autos descansan en la CdMx este 17 de enero

3

Trump cerca a Dinamarca y la UE; fija tarifas de 10 y 25% hasta que venda Groenlandia

La Clave Única de Registro de Población (CURP) es un documento indispensable para realizar la mayoría de trámites en México. Foto GobMex.
4

CURP biométrica en Baja California: Dónde y cómo tramitarla sin cita

Gobierno anuncia registro voluntario de CURP; será oficial para instituciones
5

CURP biométrica 2026 en la ZMG: Dónde y cómo tramitarla

Lady Cerda es procesada por discriminación a policía de la CdMx; deberá disculparse.
6

Mujer que insultó a policía en CdMx deberá pagar multa de 20 mil pesos y disculparse

7

Canadá rompe con EU en autos eléctricos y firma con China, en abierto desafío a Trump

Fuerzas Armadas capturan a Uber "N" y tres más del CJNG en Jalisco y Nayarit.
8

Autoridades detienen a operador financiero de "El Mencho" y tres integrantes del CJNG

Las empresas del magnate podrían beneficiarse de un descuento de hasta 39 por ciento y optar por facilidades de pago para liquidar su deuda.
9

El SAT ya notificó a Salinas Pliego que debe 51 mil millones. No es persecución: CSP

Miles de personas se manifestaron este sábado en las principales ciudades de Dinamarca para protestar por las presiones del Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, para lograr la anexión de Groenlandia.
10

VIDEOS ¬ "Manos fuera de Groenlandia", gritan miles a Trump en calles de Dinamarca

EU advierte “riesgos potenciales” por “operaciones militares” aéreas en el Pacífico
11

EU anuncia “operaciones militares” en el Pacífico. No afectará vuelos en México: SICT

La CURP biométrica ya esta disponible
12

CURP Biométrica en CdMx: estos son los 8 módulos donde puedes tramitarla

Leonardo Ariel Escobar, un académico colombiano de 42 años de la Universidad Iberoamericana de Puebla, desapareció el pasado 2 de enero en las inmediaciones del Aeropuerto de Monterrey, en el municipio de Apodaca.
13

Maestro colombiano fue hallado en centro de rehabilitación: estaba "desorientado"

Saúl "Canelo" Álvarez no peleará en este mes de mayo de 2026 debido a que todavía se recupera de su operación en el codo. Peleará en septiembre.
14

Saúl "El Canelo" Álvarez regresa al ring en septiembre: peleará en Arabia Saudita

15

Dinamarca niega haber pactado compra de Groenlandia con EU y anuncia fin de reuniones

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Lady lava colas
1

VIDEO ¬ Doctora agrede a enfermero en IMSS de Tlalnepantla, Edomex; instituto indaga

Leonardo Ariel Escobar, un académico colombiano de 42 años de la Universidad Iberoamericana de Puebla, desapareció el pasado 2 de enero en las inmediaciones del Aeropuerto de Monterrey, en el municipio de Apodaca.
2

Maestro colombiano fue hallado en centro de rehabilitación: estaba "desorientado"

Saúl "Canelo" Álvarez no peleará en este mes de mayo de 2026 debido a que todavía se recupera de su operación en el codo. Peleará en septiembre.
3

Saúl "El Canelo" Álvarez regresa al ring en septiembre: peleará en Arabia Saudita

Frente frío 29 ingresa a México este fin de semana.
4

Protección Civil alerta por frente frío 29: habrá ambiente gélido este fin de semana

5

Trump cerca a Dinamarca y la UE; fija tarifas de 10 y 25% hasta que venda Groenlandia

Plan de Trump para la Franja de Gaza incluye a Milei
6

Trump incluye a Milei, Erdogan y Al Sisi en Junta de Paz para reconstrucción de Gaza

Miles de personas se manifestaron este sábado en las principales ciudades de Dinamarca para protestar por las presiones del Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, para lograr la anexión de Groenlandia.
7

VIDEOS ¬ "Manos fuera de Groenlandia", gritan miles a Trump en calles de Dinamarca

Roberto Nájera, "El Kung Fu Panda", enfrentará cargos en EU por tráfico de cocaína.
8

Roberto Nájera, "Kung Fu Panda", acusado de tráfico de cocaína, es extraditado a EU

Delcy Rodríguez anuncia cambios en el gabinete de Venezuela.
9

Delcy Rodríguez anuncia nuevos ministros de Comunicación, Transporte y Ecosocialismo

Gobierno de Trump investiga al Gobernador de Minnesota, Tim Walz
10

Trump investiga funcionarios de Minnesota por presunta conspiración en contra de ICE

La Casa Blanca reveló que Trump adquirió bonos millonarios de Netflix y Warner Bros.
11

Trump compra bonos millonarios de Netflix y Warner Bros. tras su acuerdo de fusión

12

#UnAñoPeligroso ¬ México evita aranceles por ahora, pero Trump abre más y más frentes