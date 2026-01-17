VIDEO ¬ Doctora agrede a enfermero en IMSS de Tlalnepantla, Edomex; instituto indaga

Las autoridades condenaron la agresión y recordaron que sus trabajadoras y trabajadores se rigen por un código de ética.

Ciudad de México, 17 de enero (SinEmbargo).- La riña que protagonizaron una doctora apodada como "Lady lava colas" y un enfermero al interior del Hospital General Regional (HGR) No. 72 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Tlalnepantla, Estado de México se volvió viral en redes sociales.

De acuerdo con los primeros reportes, el altercado ocurrido el pasado 12 de enero y tuvo lugar en el nosocomio ubicado en avenida Dr. Gustavo Baz 72, en la colonia Centro Industrial Tlalnepantla, en una presunta área de terapia intensiva.

La grabación, captada aparentemente por el familiar de un paciente, muestra a personal de salud saliendo de una habitación con pacientes encamados y dirigiéndose a la estación de enfermería, donde comienza la confrontación.

“Pinche gordo, asqueroso, inútil, pinche lava colas, eso es lo que eres”, se observa que dice la doctora al enfermero, lo que le valió a la médica el mote de "Lady lava colas".

La confrontación escala cuando la doctora le propina un manotazo al enfermero; él intenta responder, pero su golpe queda en el aire. Otro trabajador interviene para pedir que cesen las agresiones.

El video, de poco más de un minuto, generó fuertes críticas en redes sociales, donde usuarios reprocharon que el altercado ocurriera frente a pacientes y dentro de un área hospitalaria sensible.

El IMSS ya investiga el incidente

Tras la difusión del material, el IMSS Estado de México Oriente emitió un posicionamiento oficial sobre lo ocurrido e indicó que ya se iniciaron los procesos internos correspondientes para atender el caso.

“Se realiza el procedimiento institucional correspondiente, a fin de deslindar responsabilidades y determinar las medidas que resulten procedentes conforme a la normatividad aplicable”, sostuvo la institución.

El Instituto recordó que su personal está obligado a conducirse conforme a sus lineamientos internos y a mantener un comportamiento adecuado en todo momento.

“El IMSS rechaza categóricamente cualquier conducta que implique confrontaciones, agresiones verbales o físicas entre su personal, al ser contrarias a los principios de respeto, profesionalismo y trato digno que rigen en el Instituto”, remarcó.

Asimismo, recordó que las y los trabajadores del Instituto están sujetos al Código de Ética y de Conducta y a disposiciones en materia de responsabilidad administrativa, las cuales establecen un comportamiento respetuoso y profesional en todo momento.

Finalmente, el IMSS anunció acciones adicionales tras el incidente ocurrido en el Hospital General Regional No. 72.