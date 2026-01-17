UE y Mercosur pactan la mayor zona de libre comercio, mientras Trump hunde el T-MEC

El pacto comercial prevé la eliminación gradual de aranceles sobre la mayoría de los bienes entre ambos bloques durante los próximos 15 años.

Ciudad de México, 17 de enero (SinEmbargo).- Representantes de la Unión Europea (UE) y del Mercosur firmaron este sábado en Asunción, Paraguay, un tratado comercial tras casi tres décadas de negociaciones, con el que se dará paso a la mayor zona de libre comercio del mundo, en un contexto marcado por las amenazas del Presidente de Estados Unidos (EU) Donald Trump de imponer tarifas a sus socios comerciales y romper el acuerdo que manteniente en con México y Canadá (T-MEC), el cual se revisará este año, parece pender de un hilo.

El tratado, considerado histórico por ambas partes, une a dos de las regiones económicas más importantes del planeta y abarca a cerca de 700 a 800 millones de personas, además de representar alrededor de una cuarta parte del Producto Interno Bruto (PIB) mundial.

La ceremonia se realizó en el Gran Teatro del Banco Central de Asunción, ciudad donde en 1991 se fundó el Mercosur. Destacó la ausencia del Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, uno de los principales impulsores del pacto, quien fue representado por su Canciller, Mauro Vieira.

Aun así, el mandatario paraguayo, Santiago Peña, subrayó el papel de Lula en la concreción del acuerdo y reconoció también el liderazgo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para destrabar las negociaciones.

Your leadership and commitment have made the EU-Mercosur deal possible dear @LulaOficial. So, muito obrigada for making history with us. Between Europe and Brazil, the best is yet to come. We share the ambition of a world running on trust, trade and teamwork. This is how we… pic.twitter.com/F13BOwXHys — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 16, 2026

Peña calificó la firma como un “hito” que apuesta por el multilateralismo frente al unilateralismo, y afirmó que el acuerdo une a Europa y Sudamérica en una nueva etapa de integración.

Por su parte, Von der Leyen destacó que el tratado implica “optar por la cooperación por delante de la división”, y envía un mensaje contundente al mundo al reafirmar la democracia, el libre comercio y la integración entre regiones.

“Estamos creando la zona de libre comercio más grande del mundo”, afirmó, al señalar que el acuerdo es “el logro de una generación”.

Por su parte, el Presidente de Argentina, Javier Milei, sostuvo que la firma del tratado “no constituye un punto de llegada, sino un punto de partida”, y la enmarcó en una estrategia más amplia de apertura económica y vinculación internacional. En su discurso, además, hizo un llamado por la liberación de presos políticos en Venezuela y elogió la postura de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, frente al gobierno de Nicolás Maduro.

Vitória do multilateralismo. Mercosul e União Europeia fazem história ao avançar em um acordo que une 720 milhões de pessoas, fortalece a democracia, o comércio justo e a cooperação entre povos. Meu agradecimento à presidenta da Comissão Europeia, Ursula @vonderleyen, pelo… pic.twitter.com/9cVAkYEi2k — Lula (@LulaOficial) January 16, 2026

El acuerdo UE-Mercosur prevé la eliminación gradual de aranceles sobre la mayoría de los bienes intercambiados entre ambos bloques durante los próximos 15 años, lo que impactará sectores clave como la industria automotriz, la carne, los lácteos y el vino.

También busca fortalecer la cooperación en ámbitos geopolíticos, de sostenibilidad, inversión y seguridad. Sin embargo, antes de entrar en vigor deberá ser ratificado por el Parlamento Europeo y los congresos de los países sudamericanos, un proceso que aún enfrenta resistencias, especialmente en Europa.

Trump se aísla del mundo y amenaza a sus socios

Mientras que en el sur el libre comercio se abre paso, América del Norte vive días aciagos. Esta semana Donald Trump atacó el T-MEC en Detroit, corazón industrial de Estados Unidos, y desde las instalaciones de Ford aseguró que para su país “no hay ninguna ventaja real” del tratado comercial que este año tendrá que revisarse por las tres naciones.

Luego de que él personalmente habló con la Presidenta Claudia Sheinbaum, su gobierno volteó a México. El jueves se conoció que el Secretario de Estado, Marco Rubio, exigió “resultados significativos” en el combate a los cárteles del narcotráfico al Secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, durante la llamada.

La guerra comercial que el magnate ha sostenido con la mayoría de países del mundo desde que llegó a la Casa Blanca, logró que Canadá, en búsqueda de una menor dependencia de su vecino sur, se acercara a China.

Ayer, Carney dijo que había llegado a un acuerdo para permitir el ingreso de casi 50 mil vehículos eléctricos fabricados en China, con impuestos bajos, a cambio de grandes reducciones en las tarifas que imponía Beijing a las semillas de canola y la prometida eliminación de sus aranceles sobre una serie de otros productos. El anuncio significa que Canadá rompe y desafía a Estados Unidos con un trato preferente para los vehículos eléctricos chinos, al eliminar un arancel que ambos países promulgaron en 2024. Justo rompe ahora, a una semana de que inicien las negociaciones para el T-MEC que une hasta ahora a Estados Unidos, México y Canadá.

“Creo que el progreso que hemos tenido en nuestra vinculación nos prepara bien para el nuevo orden mundial”, dijo Mark Carney, el Primer Ministro de Canadá, sentado frente al Presidente chino, Xi Jinping.

Trump impone aranceles a la UE; quiere a Groenlandia

Mientras la Presidenta de la UE firmaba el acuerdo que dará paso a la mayor zona de libre comercio del mundo, Trump volteó hacia Europa e impuso aranceles del 10 y 15 por ciento a Dinamarca y siete países de la Unión hasta que concreten la venta de Groenlandia, a la que insiste en tener por temas de seguridad nacional y para el máximo funcionamiento de su “Cúpula dorada”.

“A partir del 1 de febrero de 2026, todos los países mencionados anteriormente (Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia) deberán pagar un arancel del 10 por ciento a todas las mercancías enviadas a los Estados Unidos de América. El 1 de junio de 2026, el arancel se incrementará al 25 por ciento. Este arancel será exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra total de Groenlandia", anunció este sábado en su cuenta de Truth Social.

President Donald J Trump Truth Social Post (Jan 17, 2026 11.19 AM EST) We have subsidized Denmark, and all of the Countries of the European Union, and others, for many years by not charging them Tariffs, or any other forms of remuneration. Now, after Centuries, it is time for… — Commentary 🇺🇸 Trump’s Truth Social posts (@TrumpTruthpostX) January 17, 2026

En su mensaje, el republicano reprochó que EU ha subvencionado a Dinamarca y la UE por años, y aseguró que es hora de que "retribuya". Además, advirtió que los países involucrados están "están jugando a este juego tan peligroso" y los acusó de poner en juego un nivel de riesgo insostenible, por lo que consideró imperativo "para proteger la paz y la seguridad mundiales, se tomen medidas enérgicas para que esta situación potencialmente peligrosa termine rápidamente y sin lugar a dudas".

En ese sentido, destacó que tras 150 años de negativas para hacerse de la isla, será su gobierno el que consiga la transacción para que nadie toque ese pedazo de tierra.