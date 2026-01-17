UE y Mercosur pactan la mayor zona de libre comercio, mientras Trump hunde el T-MEC

Redacción/SinEmbargo

17/01/2026 - 3:06 pm

Mercosur y la UE firmaron el acuerdo que da paso a la mayor zona de libre comercio del mundo.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

#UnAñoPeligroso ¬ México evita aranceles por ahora, pero Trump abre más y más frentes

La UE aprueba acuerdo con Mercosur; será la mayor zona de libre comercio del mundo

Estoy convencida de que relación comercial con EU seguirá: CSP; rechaza debatir T-MEC

El pacto comercial prevé la eliminación gradual de aranceles sobre la mayoría de los bienes entre ambos bloques durante los próximos 15 años.

Ciudad de México, 17 de enero (SinEmbargo).- Representantes de la Unión Europea (UE) y del Mercosur firmaron este sábado en Asunción, Paraguay, un tratado comercial tras casi tres décadas de negociaciones, con el que se dará paso a la mayor zona de libre comercio del mundo, en un contexto marcado por las amenazas del Presidente de Estados Unidos (EU) Donald Trump de imponer tarifas a sus socios comerciales y romper el acuerdo que manteniente en con México y Canadá (T-MEC), el cual se revisará este año, parece pender de un hilo.

El tratado, considerado histórico por ambas partes, une a dos de las regiones económicas más importantes del planeta y abarca a cerca de 700 a 800 millones de personas, además de representar alrededor de una cuarta parte del Producto Interno Bruto (PIB) mundial.

La ceremonia se realizó en el Gran Teatro del Banco Central de Asunción, ciudad donde en 1991 se fundó el Mercosur. Destacó la ausencia del Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, uno de los principales impulsores del pacto, quien fue representado por su Canciller, Mauro Vieira.

Aun así, el mandatario paraguayo, Santiago Peña, subrayó el papel de Lula en la concreción del acuerdo y reconoció también el liderazgo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para destrabar las negociaciones.

Peña calificó la firma como un “hito” que apuesta por el multilateralismo frente al unilateralismo, y afirmó que el acuerdo une a Europa y Sudamérica en una nueva etapa de integración.

Por su parte, Von der Leyen destacó que el tratado implica “optar por la cooperación por delante de la división”, y envía un mensaje contundente al mundo al reafirmar la democracia, el libre comercio y la integración entre regiones.

“Estamos creando la zona de libre comercio más grande del mundo”, afirmó, al señalar que el acuerdo es “el logro de una generación”.

Por su parte, el Presidente de Argentina, Javier Milei, sostuvo que la firma del tratado “no constituye un punto de llegada, sino un punto de partida”, y la enmarcó en una estrategia más amplia de apertura económica y vinculación internacional. En su discurso, además, hizo un llamado por la liberación de presos políticos en Venezuela y elogió la postura de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, frente al gobierno de Nicolás Maduro.

El acuerdo UE-Mercosur prevé la eliminación gradual de aranceles sobre la mayoría de los bienes intercambiados entre ambos bloques durante los próximos 15 años, lo que impactará sectores clave como la industria automotriz, la carne, los lácteos y el vino.

También busca fortalecer la cooperación en ámbitos geopolíticos, de sostenibilidad, inversión y seguridad. Sin embargo, antes de entrar en vigor deberá ser ratificado por el Parlamento Europeo y los congresos de los países sudamericanos, un proceso que aún enfrenta resistencias, especialmente en Europa.

Trump se aísla del mundo y amenaza a sus socios

Mientras que en el sur el libre comercio se abre paso, América del Norte vive días aciagos. Esta semana Donald Trump atacó el T-MEC en Detroit, corazón industrial de Estados Unidos, y desde las instalaciones de Ford aseguró que para su país “no hay ninguna ventaja real” del tratado comercial que este año tendrá que revisarse por las tres naciones.

Luego de que él personalmente habló con la Presidenta Claudia Sheinbaum, su gobierno volteó a México. El jueves se conoció que el Secretario de Estado, Marco Rubio, exigió “resultados significativos” en el combate a los cárteles del narcotráfico al Secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, durante la llamada.

La guerra comercial que el magnate ha sostenido con la mayoría de países del mundo desde que llegó a la Casa Blanca, logró que Canadá, en búsqueda de una menor dependencia de su vecino sur, se acercara a China.

Ayer, Carney dijo que había llegado a un acuerdo para permitir el ingreso de casi 50 mil vehículos eléctricos fabricados en China, con impuestos bajos, a cambio de grandes reducciones en las tarifas que imponía Beijing a las semillas de canola y la prometida eliminación de sus aranceles sobre una serie de otros productos. El anuncio significa que Canadá rompe y desafía a Estados Unidos con un trato preferente para los vehículos eléctricos chinos, al eliminar un arancel que ambos países promulgaron en 2024. Justo rompe ahora, a una semana de que inicien las negociaciones para el T-MEC que une hasta ahora a Estados Unidos, México y Canadá.

“Creo que el progreso que hemos tenido en nuestra vinculación nos prepara bien para el nuevo orden mundial”, dijo Mark Carney, el Primer Ministro de Canadá, sentado frente al Presidente chino, Xi Jinping.

Trump impone aranceles a la UE; quiere a Groenlandia

Mientras la Presidenta de la UE firmaba el acuerdo que dará paso a la mayor zona de libre comercio del mundo, Trump volteó hacia Europa e impuso aranceles del 10 y 15 por ciento a Dinamarca y siete países de la Unión hasta que concreten la venta de Groenlandia, a la que insiste en tener por temas de seguridad nacional y para el máximo funcionamiento de su “Cúpula dorada”.

“A partir del 1 de febrero de 2026, todos los países mencionados anteriormente (Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia) deberán pagar un arancel del 10 por ciento a todas las mercancías enviadas a los Estados Unidos de América. El 1 de junio de 2026, el arancel se incrementará al 25 por ciento. Este arancel será exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra total de Groenlandia", anunció este sábado en su cuenta de Truth Social.

En su mensaje, el republicano reprochó que EU ha subvencionado a Dinamarca y la UE por años, y aseguró que es hora de que "retribuya". Además, advirtió que los países involucrados están "están jugando a este juego tan peligroso" y los acusó de poner en juego un nivel de riesgo insostenible, por lo que consideró imperativo "para proteger la paz y la seguridad mundiales, se tomen medidas enérgicas para que esta situación potencialmente peligrosa termine rápidamente y sin lugar a dudas".

En ese sentido, destacó que tras 150 años de negativas para hacerse de la isla, será su gobierno el que consiga la transacción para que nadie toque ese pedazo de tierra.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Ernesto Hernández Norzagaray

Autocracias y autócratas

"Así como hay de democracias a democracias, como lo demuestra con vastedad la literatura politológica, hay de...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Susan Crowley

Bienal Paiz en Guatemala, una oferta de esperanza para el árbol del mundo

"La bienal Paiz crea vínculos imaginando posibles cartografías de resistencia y regeneración. El árbol del mundo es una...
Por Susan Crowley
Francisco Ortiz Pinchetti

Trump a la puerta: ¿ya nos cayó el chahuistle?

“Resulta perturbadora la presión que WSJ ha revelado: la exigencia de que Sheinbaum entregue a figuras de...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

La agenda de los políticos y la agenda política

"La diferencia entre atender la agenda y marcar la agenda es lo que hace trascender a un...
Por Diego Petersen Farah
+ Sección

Opinión en Video

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia
Por Alejandro Calvillo

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”
Por Héctor Alejandro Quintanar

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro
Por Pedro Mellado Rodríguez

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro

Clara Brugada: más allá de los perritos
Por Fabrizio Mejía Madrid

Clara Brugada: más allá de los perritos

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución
Por Juan Carlos Monedero

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe
Por Mario Campa

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe

El currículum amoroso
Por Óscar de la Borbolla

El currículum amoroso

Extorsiones trumpianas
Por Ana Lilia Pérez

Extorsiones trumpianas

Contra la censura
Por Álvaro Delgado Gómez

Contra la censura

Qué debilita a la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Qué debilita a la Presidenta. Notas.

+ Sección

Galileo

Prébioticos y Posbióticos.

¿Prebióticos o posbióticos? La ciencia explica sus diferencias y beneficios

La personalidad no es una estructura rígida, ni una etiqueta inamovible, explica un psicólogo.

La personalidad no es definitiva y es mejor huir de las etiquetas, explica psicólogo

Especialistas expresaron preocupación por la privacidad y la seguridad de los datos de salud; además de que toda la información debe tener respaldo científico.

¿Compartes datos médicos con ChatGPT? ¡Cuidado! Especialistas alertan sobre riesgos

Estudio revela señal casi imperceptible que podría indicar problemas en los riñones

Los efectos del parto por cesárea pueden persistir durante meses y afectar la salud mental materna

Investigadores revelan que los partos por cesárea pueden generar estrés psicológico

Estudios revelan que un poco más actividad física se asocia a una menor mortalidad, especialmente en las personas con menores hábitos saludables.

Sólo 5 minutos más de ejercicio ayudan a vivir más tiempo, revelan nuevos estudios

Hay una herramienta clave para proteger la visión que muchas veces pasa desapercibida: la alimentación. Qué comemos y cómo lo hacemos puede hacer la diferencia.

¿Qué alimentos ayudan a proteger tu visión? Un oftalmólogo enlista algunos ejemplos

La Universidad Médica de Carolina del Sur concluyó que existe un medicamento que ayuda a dejar de fumar tabaco y también podría ser eficaz para la cannabis.

Hay un medicamento para dejar de fumar tabaco e incluso cannabis, según expertos

La NASA ofrece pasantías con gran valor curricular.

¿Quieres entrar a una pasantía en la NASA? La agencia comparte 5 consejos importantes

Un estudio demostró que combinar una vacuna con un tratamiento que reactiva el sistema inmunitario potencia la respuesta de células encargadas de eliminar VIH.

Fármaco del sistema inmunitario potencia efecto de vacuna contra VIH, revela estudio

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
curp 2026 renapo edomex
1

CURP biométrica en el Edomex: Dónde tramitarla en Ecatepec, Neza y Tlalnepantla

Hoy No Circula Sabatino
2

Hoy No Circula Sabatino: Qué autos descansan en la CdMx este 17 de enero

Leonardo Ariel Escobar, un académico colombiano de 42 años de la Universidad Iberoamericana de Puebla, desapareció el pasado 2 de enero en las inmediaciones del Aeropuerto de Monterrey, en el municipio de Apodaca.
3

Maestro colombiano fue hallado en centro de rehabilitación: estaba "desorientado"

4

Trump cerca a Dinamarca y la UE; fija tarifas de 10 y 25% hasta que venda Groenlandia

Gobierno anuncia registro voluntario de CURP; será oficial para instituciones
5

CURP biométrica 2026 en la ZMG: Dónde y cómo tramitarla

Lady lava colas
6

VIDEO ¬ Doctora agrede a enfermero en IMSS de Tlalnepantla, Edomex; instituto indaga

La Clave Única de Registro de Población (CURP) es un documento indispensable para realizar la mayoría de trámites en México. Foto GobMex.
7

CURP biométrica en Baja California: Dónde y cómo tramitarla sin cita

Fuerzas Armadas capturan a Uber "N" y tres más del CJNG en Jalisco y Nayarit.
8

Autoridades detienen a operador financiero de "El Mencho" y tres integrantes del CJNG

9

Canadá rompe con EU en autos eléctricos y firma con China, en abierto desafío a Trump

Lady Cerda es procesada por discriminación a policía de la CdMx; deberá disculparse.
10

Mujer que insultó a policía en CdMx deberá pagar multa de 20 mil pesos y disculparse

Miles de personas se manifestaron este sábado en las principales ciudades de Dinamarca para protestar por las presiones del Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, para lograr la anexión de Groenlandia.
11

VIDEOS ¬ "Manos fuera de Groenlandia", gritan miles a Trump en calles de Dinamarca

La CURP biométrica ya esta disponible
12

CURP Biométrica en CdMx: estos son los 8 módulos donde puedes tramitarla

Las empresas del magnate podrían beneficiarse de un descuento de hasta 39 por ciento y optar por facilidades de pago para liquidar su deuda.
13

El SAT ya notificó a Salinas Pliego que debe 51 mil millones. No es persecución: CSP

Un paquete con aproximadamente un kilogramo de fentanilo procedente de Asia fue asegurado por autoridades federales en el AICM.
14

Paquete de fentanilo procedente de Asia es asegurado en el AICM; lo valúan en 20 mdd

CURP 2026
15

CURP Biométrica en Querétaro 2026: Dónde y cómo tramitarla

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Mercosur y la UE firmaron el acuerdo que da paso a la mayor zona de libre comercio del mundo.
1

UE y Mercosur pactan la mayor zona de libre comercio, mientras Trump hunde el T-MEC

Lady lava colas
2

VIDEO ¬ Doctora agrede a enfermero en IMSS de Tlalnepantla, Edomex; instituto indaga

Leonardo Ariel Escobar, un académico colombiano de 42 años de la Universidad Iberoamericana de Puebla, desapareció el pasado 2 de enero en las inmediaciones del Aeropuerto de Monterrey, en el municipio de Apodaca.
3

Maestro colombiano fue hallado en centro de rehabilitación: estaba "desorientado"

Saúl "Canelo" Álvarez no peleará en este mes de mayo de 2026 debido a que todavía se recupera de su operación en el codo. Peleará en septiembre.
4

Saúl "El Canelo" Álvarez regresa al ring en septiembre: peleará en Arabia Saudita

Frente frío 29 ingresa a México este fin de semana.
5

Protección Civil alerta por frente frío 29: habrá ambiente gélido este fin de semana

6

Trump cerca a Dinamarca y la UE; fija tarifas de 10 y 25% hasta que venda Groenlandia

Plan de Trump para la Franja de Gaza incluye a Milei
7

Trump incluye a Milei, Erdogan y Al Sisi en Junta de Paz para reconstrucción de Gaza

Miles de personas se manifestaron este sábado en las principales ciudades de Dinamarca para protestar por las presiones del Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, para lograr la anexión de Groenlandia.
8

VIDEOS ¬ "Manos fuera de Groenlandia", gritan miles a Trump en calles de Dinamarca

Roberto Nájera, "El Kung Fu Panda", enfrentará cargos en EU por tráfico de cocaína.
9

Roberto Nájera, "Kung Fu Panda", acusado de tráfico de cocaína, es extraditado a EU

Delcy Rodríguez anuncia cambios en el gabinete de Venezuela.
10

Delcy Rodríguez anuncia nuevos ministros de Comunicación, Transporte y Ecosocialismo

Gobierno de Trump investiga al Gobernador de Minnesota, Tim Walz
11

Trump investiga funcionarios de Minnesota por presunta conspiración en contra de ICE

La Casa Blanca reveló que Trump adquirió bonos millonarios de Netflix y Warner Bros.
12

Trump compra bonos millonarios de Netflix y Warner Bros. tras su acuerdo de fusión