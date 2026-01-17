Alejandro "N", de los más buscados por el FBI, cae en Pachuca; EU resalta cooperación

El Embajador de EU en México destacó que el arresto de uno de los objetivos prioritarios del FBI es resultado de la cooperación entre los gobiernos de Sheinbaum y Trump.

Ciudad de México, 17 de enero (SinEmbargo).- Alejandro “N”, uno de los 10 fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EU) fue detenido por autoridades mexicanas como resultado de un operativo ejecutado en Pachuca, Hidalgo, informó este sábado la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El Embajador de EU en México, Ronald Johnson, al igual que el director de la agencia estadounidense, Kash Patel, recalcaron que este arresto es resultado de la colaboración y cooperación entre el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum y la administración de Donald Trump.

Cooperation, collaboration, and coordination delivers real results. This case reflects the impact of those combined efforts. Under the leadership of @POTUS @realDonaldTrump and President @ClaudiaShein, we remain committed to joint action that strengthens security and ensures… https://t.co/48aGXJJrkQ — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) January 17, 2026

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, detalló en una publicación en su cuenta de X, antes Twitter, que el sujeto detenido es requerido por las autoridades de Carolina del Norte por ser señalado como responsable de cometer los delitos de asesinato en primer grado, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro en primer grado.

El Secretario de Seguridad mexicano agregó que la Interpol emitió una ficha roja debido a una orden de arresto con fines de extradición en contra de Alejandro "N", además de que el FBI ofrecía una recompensa de 250 mil dólares a cambio de información que llevara a su captura.

Derivado de trabajos de inteligencia y del intercambio de información con el @FBI, elementos de @SSPCMexico y @FGRMexico realizaron un despliegue coordinado en Pachuca, Hidalgo, donde fue detenido Alejandro “N”, quien cuenta con ficha roja y orden de arresto con fines de… pic.twitter.com/gZ8ybE85Pm — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 17, 2026

La SSPC da detalles del operativo

En un comunicado, la SSPC informó que derivado del intercambio de información con autoridades estadounidenses, agentes de seguridad mexicanos iniciaron una investigación que reveló que uno de los objetivos prioritarios de EU estableció su residencia en Pachuca, en el estado de Hidalgo.

Con base en los datos obtenidos, elementos de agencias federales implementaron acciones de vigilancia en distintas zonas de la capital hidalguense. Durante un recorrido de seguridad, uniformados identificaron a una persona que coincidía con las características físicas del prófugo, por lo que luego de corroborar su identidad fue arrestado.

En #Hidalgo, autoridades federales detienen a uno de los fugitivos más buscados por el @FBI. https://t.co/j9n0hNtghQ pic.twitter.com/yj2n0wPkPO — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) January 17, 2026

Al momento de la detención, los agentes le informaron al señalado cuáles son sus derechos de ley y lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien se encargará de determinar su situación legal.

En el operativo que llevó al arresto de uno de los objetivos prioritarios de Estados Unidos participaron elementos de la SSPC, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Secretaría de Marina (Semar), de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Guardia Nacional (GN).