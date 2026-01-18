Líderes europeos rechazan "chantaje" de Trump tras imponer aranceles por Groenlandia

El Gobierno de EU impondrá nuevas tarifas a las importaciones procedentes de países europeos que apoyen a Dinamarca en la disputa por Groenlandia.

MADRID, 17 (EUROPA PRESS).- Varios líderes europeos rechazaron este sábado las "amenazas" y el "chantaje" del Presidente estadounidense, Donald Trump, quien anunció nuevos aranceles para los países que participan en las maniobras junto a Dinamarca.

El Presidente francés, Emmanuel Macron, confirmó la participación de Francia en maniobras militares en Groenlandia y criticó las "amenazas inaceptables" de Trump. "Las amenazas arancelarias son inaceptables y no tienen cabida en este contexto. Los europeos responderán de forma unida y coordinada si se confirman. Garantizaremos el respeto de la soberanía europea", apuntó Macron en un mensaje publicado en redes sociales.

El jefe del estado francés subrayó que "Francia está comprometida con la soberanía y la independencia de las naciones, tanto en Europa como en el resto del mundo". Por ello París apoya y "seguiremos apoyando" a Ucrania y por esta misma razón, "decidimos unirnos a las maniobras iniciadas por Dinamarca en Groenlandia".

France is committed to the sovereignty and independence of nations, in Europe and elsewhere. This guides our choices. It underpins our commitment to the United Nations and to its Charter. It is on this basis that we support, and will continue to support Ukraine… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 17, 2026

"Mantenemos esta decisión. Esto se debe también a que la seguridad del Ártico y las fronteras de nuestra Europa están en juego", argumentó Macron.

El mandatario francés recalcó que "ninguna intimidación ni amenaza puede influirnos, ni en Ucrania, ni en Groenlandia, ni en ningún otro lugar del mundo, cuando nos enfrentamos a estas situaciones".

El Primer Ministro de Reino Unido, Keir Starmer, criticó la postura "totalmente errónea" de Trump. "Aplicar tarifas a aliados en nombre de la seguridad colectiva de los aliados de la OTAN es totalmente erróneo. Evidentemente vamos a tratar esto directamente con la Administración estadounidense", afirmó Starmer en redes sociales.

Our position on Greenland is very clear – it is part of the Kingdom of Denmark and its future is a matter for the Greenlanders and the Danes. We have also made clear that Arctic Security matters for the whole of NATO and allies should all do more together to address the threat… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) January 17, 2026

El mandatario británico señaló que "está muy clara nuestra postura sobre Groenlandia" y ha reiterado que "forma parte del Reino de Dinamarca y su futuro es una cuestión que atañe a los groenlandeses y a los daneses".

En cuanto a la seguridad en el Ártico "hemos dejado claro que concierne a todos los aliados de la OTAN, que deben hacer más, juntos, para afrontar la amenaza de Rusia en distintas partes del Ártico".

También el Primer Ministro de Suecia, Ulf Kristersson, criticó el "chantaje" de Trump. "No vamos a permitir que nos chantajeen. Solo Dinamarca y Groenlandia deciden los asuntos relativos a Dinamarca y Groenlandia", recalcó.

Kristersson recalcó que siempre defenderá a su país y a sus vecinos y aliados. "Esta es una cuestión de la UE que afecta a más países que a los señalados. Suecia está manteniendo contactos intensos con otros países de la UE, con Noruega y con Reino Unido para dar una respuesta conjunta", explicó.

Vi låter oss inte utpressas. Bara Danmark och Grönland bestämmer i frågor som rör Danmark och Grönland. Jag kommer alltid stå upp för mitt land, och för våra allierade grannar. Detta är en EU-fråga som rör många fler länder än de som nu pekas ut. Sverige har nu intensiva… — Ulf Kristersson (@SwedishPM) January 17, 2026

En la misma línea, el Presidente de Finlandia, Alexander Stubb, apeló a la unidad de los países europeos bajo el principio de soberanía e integridad territorial. "Apoyamos a Dinamarca y a Groenlandia", resaló.

"Entre aliados, las cuestiones se resuelven mejor dialogando, no con presión. Reforzar la seguridad en el Ártico junto a los aliados es muy importante para Finlandia", según Stubb, que ha subrayado que "este era el objetivo de la acción coordinada y aliada en Groenlandia liderada por Dinamarca". "El diálogo con Estados Unidos continúa. Los aranceles afectarían a la relación transatlántica y podrían provocar una peligrosa espiral", recalcó.

Trump anunció este sábado que impondrá a partir del próximo 1 de febrero aranceles adicionales del 10 por ciento a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia en represalia a su despliegue en Groenlandia frente a la amenaza del mandatario de hacerse con el control de la isla; un nuevo gravamen que permanecerá en vigor hasta que Estados Unidos complete el proceso de "adquisición" del territorio.

Among allies, issues are best resolved through discussion, not through pressure. Strengthening Arctic security together with allies is very important for Finland. This is also the purpose of the Danish-led and allied-coordinated action in Greenland. European countries stand… — Alexander Stubb (@alexstubb) January 17, 2026

La Operación Resistencia Ártica son unos ejercicios impulsados por Dinamarca, a cuyo reino pertenece la isla, y que han contado con el respaldo de los países mencionados por Trump, quien declaró este despliegue, directamente, como una "amenaza" para la seguridad mundial.

Trump, para redoblar su apuesta, ha avisado además que este arancel adicional del 10 por ciento subirá a partir del 1 junio a un 25 por ciento y "deberá pagarse hasta que se llegue a un acuerdo para la compra total y completa de Groenlandia" por parte de Estados Unidos.