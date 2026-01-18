Hermanas desaparecidas en Neza son halladas; sujeto las habría contactado por Roblox

De acuerdo con la información recabada por las autoridades de Ciudad Nezahualcóyotl, se presume que la ausencia de las menores se dio de manera voluntaria.

Ciudad de México, 17 de enero (SinaEmbargo).-Las hermanas de 10 y 16 años de edad, Mary Beabey y Sabine Yohumil, fueron localizadas por autoridades este sábado en la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO), luego de que su desaparición fuera reportada por familiares el pasado 9 de enero.

"Mary Beabey y Sabine Yohumi han sido localizadas. La Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl, a través de la Subdirección de la Célula de Búsqueda de Personas, en coordinación con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM) y la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Cometida por Particulares, Desaparición Forzada y Delitos Vinculados a la Desaparición, logró la localización con bien de dos menores de 10 y 16 años de edad, quienes habían sido reportadas como desaparecidas en días pasados", indicó el Gobierno municipal de Nezahualcóyotl en su cuenta oficial de X.

Las menores son originarias de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, y el pasado 9 de enero habrían tomado un viaje con destino al estado de Campeche por voluntad propia, según indicaron las autoridades.

Un juego de Roblox, el motivo de su partida

Desde el momento en que se tuvo conocimiento del reporte de ausencia, las instituciones encargadas de la búsqueda de personas desparecidas activaron los protocolos correspondientes.

Estos incluyeron entrevistas con familiares, recorridos en tierra, trabajos de investigación con el apoyo de la Unidad de Investigación del Delito, "así como análisis de información en medios digitales, con el objetivo de obtener datos que permitieran dar con el paradero de las menores", indicó el Gobierno municipal.

Posteriormente, las autoridades determinaron que las menores habrían sido contactadas presuntamente por un hombre a través de un juego digital denominado Roblox, lo que las habría llevado a trasladarse al estado de Campeche.

Ante esta situación, a través de la colaboración interinstitucional con la policía del estado de Campeche, se realizó la verificación de un domicilio relacionado con el caso sin éxito en la localización de las niñas ni del presunto responsable.

Encuentran a las hermanas en la TAPO

Tras varios días de indagatorias las autoridades finalmente recabaron información fresca proporcionada por un familiar lo que permitió continuar con las indagatorias y finalmente lograr su localización en la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO), a donde arribaron aparentemente provenientes del estado de Campeche.

Al momento de su localización, las menores fueron atendidas por personal especializado en búsqueda de personas y atención a víctimas, quienes proporcionaron acompañamiento y las canalizaron a las instancias correspondientes para su resguardo y seguimiento, conforme a los protocolos establecidos.