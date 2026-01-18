Hermanas desaparecidas en Neza son halladas; sujeto las habría contactado por Roblox

Redacción/SinEmbargo

17/01/2026 - 7:24 pm

Las hermanas de 10 y 16 años de edad, Mary Beabey y Sabine Yohumil, fueron localizadas por autoridades en la TAPO; se encontraban en calidad de desaparecidas.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

CURP biométrica en el Edomex: Dónde tramitarla en Ecatepec, Neza y Tlalnepantla

Sheinbaum ordena investigar red de explotación infantil tras rescate de 28 menores

Claudia supervisa trabajos tras inundación en Neza: "nadie va a quedar desamparado"

De acuerdo con la información recabada por las autoridades de Ciudad Nezahualcóyotl, se presume que la ausencia de las menores se dio de manera voluntaria. 

Ciudad de México, 17 de enero (SinaEmbargo).-Las hermanas de 10 y 16 años de edad, Mary Beabey y Sabine Yohumil, fueron localizadas por autoridades este sábado en la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO), luego de que su desaparición fuera reportada por familiares el pasado 9 de enero.

"Mary Beabey y Sabine Yohumi han sido localizadas. La Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl, a través de la Subdirección de la Célula de Búsqueda de Personas, en coordinación con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM) y la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Cometida por Particulares, Desaparición Forzada y Delitos Vinculados a la Desaparición, logró la localización con bien de dos menores de 10 y 16 años de edad, quienes habían sido reportadas como desaparecidas en días pasados", indicó el Gobierno municipal de Nezahualcóyotl en su cuenta oficial de X.

Las menores son originarias de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, y el pasado 9 de enero habrían tomado un viaje con destino al estado de Campeche por voluntad propia, según indicaron las autoridades.

Un juego de Roblox, el motivo de su partida

Desde el momento en que se tuvo conocimiento del reporte de ausencia, las instituciones encargadas de la búsqueda de personas desparecidas activaron los protocolos correspondientes.

Estos incluyeron entrevistas con familiares, recorridos en tierra, trabajos de investigación con el apoyo de la Unidad de Investigación del Delito, "así como análisis de información en medios digitales, con el objetivo de obtener datos que permitieran dar con el paradero de las menores", indicó el Gobierno municipal.

Las hermanas de 10 y 16 años de edad, Mary Beabey y Sabine Yohumil, fueron localizadas por autoridades en la TAPO; se encontraban en calidad de desaparecidas.
Las hermanas habrían ido a Campeche de manera voluntaria. Foto: Comisaría General de Seguridad Ciudadana Ciudad Nezahualcóyotl

Posteriormente, las autoridades determinaron que las menores habrían sido contactadas presuntamente por un hombre a través de un juego digital denominado Roblox, lo que las habría llevado a trasladarse al estado de Campeche.

Ante esta situación, a través de la colaboración interinstitucional con la policía del estado de Campeche, se realizó la verificación de un domicilio relacionado con el caso sin éxito en la localización de las niñas ni del presunto responsable.

Encuentran a las hermanas en la TAPO

Tras varios días de indagatorias las autoridades finalmente recabaron información fresca proporcionada por un familiar lo que permitió continuar con las indagatorias y finalmente lograr su localización en la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO), a donde arribaron aparentemente provenientes del estado de Campeche.

Las hermanas de 10 y 16 años de edad, Mary Beabey y Sabine Yohumil, fueron localizadas por autoridades en la TAPO; se encontraban en calidad de desaparecidas.
De acuerdo con las investigaciones, un sujeto habría contactado a las hermanas por medio del juego digital Roblox. Foto: Comisaría General de Seguridad Ciudadana Ciudad Nezahualcóyotl

Al momento de su localización, las menores fueron atendidas por personal especializado en búsqueda de personas y atención a víctimas, quienes proporcionaron acompañamiento y las canalizaron a las instancias correspondientes para su resguardo y seguimiento, conforme a los protocolos establecidos.

"Con el apoyo permanente de la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Cometida por Particulares, Desaparición Forzada y Delitos Vinculados a la Desaparición, así como de la COBUPEM, continúan las labores de atención, acompañamiento e investigación correspondientes", concluyeron las autoridades del Gobierno municipal.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Ernesto Hernández Norzagaray

Autocracias y autócratas

"Así como hay de democracias a democracias, como lo demuestra con vastedad la literatura politológica, hay de...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Susan Crowley

Bienal Paiz en Guatemala, una oferta de esperanza para el árbol del mundo

"La bienal Paiz crea vínculos imaginando posibles cartografías de resistencia y regeneración. El árbol del mundo es una...
Por Susan Crowley
Francisco Ortiz Pinchetti

Trump a la puerta: ¿ya nos cayó el chahuistle?

“Resulta perturbadora la presión que WSJ ha revelado: la exigencia de que Sheinbaum entregue a figuras de...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

La agenda de los políticos y la agenda política

"La diferencia entre atender la agenda y marcar la agenda es lo que hace trascender a un...
Por Diego Petersen Farah
+ Sección

Opinión en Video

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia
Por Alejandro Calvillo

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”
Por Héctor Alejandro Quintanar

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro
Por Pedro Mellado Rodríguez

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro

Clara Brugada: más allá de los perritos
Por Fabrizio Mejía Madrid

Clara Brugada: más allá de los perritos

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución
Por Juan Carlos Monedero

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe
Por Mario Campa

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe

El currículum amoroso
Por Óscar de la Borbolla

El currículum amoroso

Extorsiones trumpianas
Por Ana Lilia Pérez

Extorsiones trumpianas

Contra la censura
Por Álvaro Delgado Gómez

Contra la censura

Qué debilita a la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Qué debilita a la Presidenta. Notas.

+ Sección

Galileo

Un ensayo clínico con la vacuna preventiva NOUS-209 ha demostrado estimular de manera eficaz la respuesta inmunitaria en personas con síndrome de Lynch.

Vacuna, en ensayo clínico, demuestra ser eficaz para atacar tumores y prevenir cáncer

Prébioticos y Posbióticos.

¿Prebióticos o posbióticos? La ciencia explica sus diferencias y beneficios

La personalidad no es una estructura rígida, ni una etiqueta inamovible, explica un psicólogo.

La personalidad no es definitiva y es mejor huir de las etiquetas, explica psicólogo

Especialistas expresaron preocupación por la privacidad y la seguridad de los datos de salud; además de que toda la información debe tener respaldo científico.

¿Compartes datos médicos con ChatGPT? ¡Cuidado! Especialistas alertan sobre riesgos

Estudio revela señal casi imperceptible que podría indicar problemas en los riñones

Los efectos del parto por cesárea pueden persistir durante meses y afectar la salud mental materna

Investigadores revelan que los partos por cesárea pueden generar estrés psicológico

Estudios revelan que un poco más actividad física se asocia a una menor mortalidad, especialmente en las personas con menores hábitos saludables.

Sólo 5 minutos más de ejercicio ayudan a vivir más tiempo, revelan nuevos estudios

Hay una herramienta clave para proteger la visión que muchas veces pasa desapercibida: la alimentación. Qué comemos y cómo lo hacemos puede hacer la diferencia.

¿Qué alimentos ayudan a proteger tu visión? Un oftalmólogo enlista algunos ejemplos

La Universidad Médica de Carolina del Sur concluyó que existe un medicamento que ayuda a dejar de fumar tabaco y también podría ser eficaz para la cannabis.

Hay un medicamento para dejar de fumar tabaco e incluso cannabis, según expertos

La NASA ofrece pasantías con gran valor curricular.

¿Quieres entrar a una pasantía en la NASA? La agencia comparte 5 consejos importantes

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
curp 2026 renapo edomex
1

CURP biométrica en el Edomex: Dónde tramitarla en Ecatepec, Neza y Tlalnepantla

2

Trump cerca a Dinamarca y la UE; fija tarifas de 10 y 25% hasta que venda Groenlandia

Fuerzas Armadas capturan a Uber "N" y tres más del CJNG en Jalisco y Nayarit.
3

Autoridades detienen a operador financiero de "El Mencho" y tres integrantes del CJNG

Hoy No Circula Sabatino
4

Hoy No Circula Sabatino: Qué autos descansan en la CdMx este 17 de enero

Líderes europeos rechazaron las "amenazas" y el "chantaje" de Trump, quien anunció que EU impondrá nuevos aranceles a países que apoyen a Dinamarca.
5

Líderes europeos rechazan "chantaje" de Trump tras imponer aranceles por Groenlandia

Lady lava colas
6

VIDEO ¬ Doctora agrede a enfermero en IMSS de Tlalnepantla, Edomex; instituto indaga

Gobierno anuncia registro voluntario de CURP; será oficial para instituciones
7

CURP biométrica 2026 en la ZMG: Dónde y cómo tramitarla

8

El aumento del pasaje en Jalisco prende un polvorín de inconformidad contra Lemus

Alejandro “N”, uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI fue detenido por autoridades mexicanas como resultado de un operativo en Pachuca, Hidalgo.
9

Alejandro "N", de los más buscados por el FBI, cae en Pachuca; EU resalta cooperación

La Clave Única de Registro de Población (CURP) es un documento indispensable para realizar la mayoría de trámites en México. Foto GobMex.
10

CURP biométrica en Baja California: Dónde y cómo tramitarla sin cita

Las empresas del magnate podrían beneficiarse de un descuento de hasta 39 por ciento y optar por facilidades de pago para liquidar su deuda.
11

El SAT ya notificó a Salinas Pliego que debe 51 mil millones. No es persecución: CSP

La Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con economistas en lo que se trataron temas como el crecimiento y la fortaleza económica de México.
12

Sheinbaum se reúne con economistas en Palacio Nacional; abordan crecimiento de México

Leonardo Ariel Escobar, un académico colombiano de 42 años de la Universidad Iberoamericana de Puebla, desapareció el pasado 2 de enero en las inmediaciones del Aeropuerto de Monterrey, en el municipio de Apodaca.
13

Maestro colombiano fue hallado en centro de rehabilitación: estaba "desorientado"

Mercosur y la UE firmaron el acuerdo que da paso a la mayor zona de libre comercio del mundo.
14

UE y Mercosur pactan la mayor zona de libre comercio, mientras Trump hunde el T-MEC

Miles de personas se manifestaron este sábado en las principales ciudades de Dinamarca para protestar por las presiones del Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, para lograr la anexión de Groenlandia.
15

VIDEOS ¬ "Manos fuera de Groenlandia", gritan miles a Trump en calles de Dinamarca

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Las hermanas de 10 y 16 años de edad, Mary Beabey y Sabine Yohumil, fueron localizadas por autoridades en la TAPO; se encontraban en calidad de desaparecidas.
1

Hermanas desaparecidas en Neza son halladas; sujeto las habría contactado por Roblox

Líderes europeos rechazaron las "amenazas" y el "chantaje" de Trump, quien anunció que EU impondrá nuevos aranceles a países que apoyen a Dinamarca.
2

Líderes europeos rechazan "chantaje" de Trump tras imponer aranceles por Groenlandia

3

El aumento del pasaje en Jalisco prende un polvorín de inconformidad contra Lemus

La Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con economistas en lo que se trataron temas como el crecimiento y la fortaleza económica de México.
4

Sheinbaum se reúne con economistas en Palacio Nacional; abordan crecimiento de México

Alejandro “N”, uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI fue detenido por autoridades mexicanas como resultado de un operativo en Pachuca, Hidalgo.
5

Alejandro "N", de los más buscados por el FBI, cae en Pachuca; EU resalta cooperación

Trump defiende al ICE tras ejecución de mujer: "era alborotadora profesional".
6

Abusos del ICE alcanzan a nativos americanos: tribus denuncian detenciones racistas

Autoridades de Tabasco detuvieron en Villahermosa a Luis Antonio "N", alias “El Balú”, objetivo prioritario y presunto jefe de plaza de La Barredora.
7

"El Balú", presunto jefe de plaza de La Barredora, es detenido con drogas en Tabasco

Mercosur y la UE firmaron el acuerdo que da paso a la mayor zona de libre comercio del mundo.
8

UE y Mercosur pactan la mayor zona de libre comercio, mientras Trump hunde el T-MEC

Lady lava colas
9

VIDEO ¬ Doctora agrede a enfermero en IMSS de Tlalnepantla, Edomex; instituto indaga

Leonardo Ariel Escobar, un académico colombiano de 42 años de la Universidad Iberoamericana de Puebla, desapareció el pasado 2 de enero en las inmediaciones del Aeropuerto de Monterrey, en el municipio de Apodaca.
10

Maestro colombiano fue hallado en centro de rehabilitación: estaba "desorientado"

Saúl "Canelo" Álvarez no peleará en este mes de mayo de 2026 debido a que todavía se recupera de su operación en el codo. Peleará en septiembre.
11

Saúl "El Canelo" Álvarez regresa al ring en septiembre: peleará en Arabia Saudita

Frente frío 29 ingresa a México este fin de semana.
12

Protección Civil alerta por frente frío 29: habrá ambiente gélido este fin de semana