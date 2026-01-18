EU lanza otro ataque en Siria; cae líder de Al-Qaeda vinculado a muerte de 2 soldados

Trump ordenó al ejército de EU atacar objetivos de ISIS en territorio sirio en represalia por la muerte de dos soldados y un traductor en una emboscada.

Ciudad de México, 17 de enero (SinEmbargo).- Estados Unidos (EU) anunció este sábado que las fuerzas militares de su país ejecutaron un nuevo ataque en Siria en el que fue abatido un líder de Al-Qaeda que tenía vínculos con el Estado Islámico (ISIS) y quien fue señalado como responsable de una emboscada que causó la muerte de dos soldados estadounidenses y un traductor en diciembre de 2025.

El Comando Central de EU (Centcom, por sus siglas en inglés) detalló en un informe que Bilal Hasan al-Jasim "era un experimentado líder terrorista que planeaba ataques y estaba directamente conectado con el pistolero de ISIS que mató e hirió a personal estadounidense y sirio en Palmira".

Esta acción militar ejecutada por las tropas estadounidenses forma parte de la operación "Ojo de Halcón", la cual fue ordenada por el Presidente Donald Trump en represalia por la muerte de dos soldados de EU y un traductor en una emboscada el 13 de diciembre del 2025.

El Almirante Brad Cooper, comandante del Centcom, recalcó que la muerte del supuesto líder de Al-Qaeda en un ataque lanzado por tropas de EU en Siria el viernes 16 de enero demuestra la determinación del gobierno estadounidense contra "la persecución de los terroristas que atacan" a sus fuerzas armadas.

"No hay lugar seguro para quienes llevan a cabo, planean o inspiran ataques contra ciudadanos estadounidenses y nuestros combatientes. Los encontraremos", aseveró.

Trump ordena represalias tras muerte se soldados de EU en Siria

Tras la muerte de dos militares y un traductor civil en un ataque contra las tropas estadounidenses en Siria, Trump amenazó con tomar represalias y ordenó al ejército de EU iniciar una operación para atacar objetivos de ISIS en Siria.

"Tomaremos represalias [...] Este fue un ataque del ISIS contra Estados Unidos y Siria, en una zona muy peligrosa del país, que no está totalmente bajo su control", declaró el mandatario ante medios de comunicación.

Como parte de la operación "Ojo de Halcón", durante diciembre del 2025 y enero del 2026 las fuerzas militares estadounidenses y sus aliados han lanzado al menos tres ataques "a gran escala" en territorio sirio, en los cuales se lanzaron más de 200 municiones de precisión contra más de 100 instalaciones y arsenales de ISIS.

El Comando Central de EU detalló que durante el último año las fuerzas militares de EU capturaron a más de 300 combatientes de ISIS y abatieron a más de 20.