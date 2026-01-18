EU lanza otro ataque en Siria; cae líder de Al-Qaeda vinculado a muerte de 2 soldados

Redacción/SinEmbargo

17/01/2026 - 8:57 pm

Fuerzas militares de EU ejecutaron un ataque en Siria en el que fue abatido un líder de Al-Qaeda que tenía vínculos con ISIS.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

EU ejecuta nueva serie de "ataques a gran escala" contra objetivos de ISIS en Siria

EU lanza ataque masivo contra ISIS en Siria tras asesinato de 3 estadounidenses

Trump promete represalias por ataque de ISIS en Siria que mató a 3 estadounidenses

Trump ordenó al ejército de EU atacar objetivos de ISIS en territorio sirio en represalia por la muerte de dos soldados y un traductor en una emboscada.

Ciudad de México, 17 de enero (SinEmbargo).- Estados Unidos (EU) anunció este sábado que las fuerzas militares de su país ejecutaron un nuevo ataque en Siria en el que fue abatido un líder de Al-Qaeda que tenía vínculos con el Estado Islámico (ISIS) y quien fue señalado como responsable de una emboscada que causó la muerte de dos soldados estadounidenses y un traductor en diciembre de 2025.

El Comando Central de EU (Centcom, por sus siglas en inglés) detalló en un informe que Bilal Hasan al-Jasim "era un experimentado líder terrorista que planeaba ataques y estaba directamente conectado con el pistolero de ISIS que mató e hirió a personal estadounidense y sirio en Palmira".

Esta acción militar ejecutada por las tropas estadounidenses forma parte de la operación "Ojo de Halcón", la cual fue ordenada por el Presidente Donald Trump en represalia por la muerte de dos soldados de EU y un traductor en una emboscada el 13 de diciembre del 2025.

El Almirante Brad Cooper, comandante del Centcom, recalcó que la muerte del supuesto líder de Al-Qaeda en un ataque lanzado por tropas de EU en Siria el viernes 16 de enero demuestra la determinación del gobierno estadounidense contra "la persecución de los terroristas que atacan" a sus fuerzas armadas.

 "No hay lugar seguro para quienes llevan a cabo, planean o inspiran ataques contra ciudadanos estadounidenses y nuestros combatientes. Los encontraremos", aseveró.

Trump ordena represalias tras muerte se soldados de EU en Siria

Tras la muerte de dos militares y un traductor civil en un ataque contra las tropas estadounidenses en Siria, Trump amenazó con tomar represalias y ordenó al ejército de EU iniciar una operación para atacar objetivos de ISIS en Siria.

"Tomaremos represalias [...] Este fue un ataque del ISIS contra Estados Unidos y Siria, en una zona muy peligrosa del país, que no está totalmente bajo su control", declaró el mandatario ante medios de comunicación.

Como parte de la operación "Ojo de Halcón", durante diciembre del 2025 y enero del 2026 las fuerzas militares estadounidenses y sus aliados han lanzado al menos tres ataques "a gran escala" en territorio sirio, en los cuales se lanzaron más de 200 municiones de precisión contra más de 100 instalaciones y arsenales de ISIS.

El Comando Central de EU detalló que durante el último año las fuerzas militares de EU capturaron a más de 300 combatientes de ISIS y abatieron a más de 20.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Ernesto Hernández Norzagaray

Autocracias y autócratas

"Así como hay de democracias a democracias, como lo demuestra con vastedad la literatura politológica, hay de...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Susan Crowley

Bienal Paiz en Guatemala, una oferta de esperanza para el árbol del mundo

"La bienal Paiz crea vínculos imaginando posibles cartografías de resistencia y regeneración. El árbol del mundo es una...
Por Susan Crowley
Francisco Ortiz Pinchetti

Trump a la puerta: ¿ya nos cayó el chahuistle?

“Resulta perturbadora la presión que WSJ ha revelado: la exigencia de que Sheinbaum entregue a figuras de...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

La agenda de los políticos y la agenda política

"La diferencia entre atender la agenda y marcar la agenda es lo que hace trascender a un...
Por Diego Petersen Farah
+ Sección

Opinión en Video

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia
Por Alejandro Calvillo

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”
Por Héctor Alejandro Quintanar

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro
Por Pedro Mellado Rodríguez

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro

Clara Brugada: más allá de los perritos
Por Fabrizio Mejía Madrid

Clara Brugada: más allá de los perritos

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución
Por Juan Carlos Monedero

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe
Por Mario Campa

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe

El currículum amoroso
Por Óscar de la Borbolla

El currículum amoroso

Extorsiones trumpianas
Por Ana Lilia Pérez

Extorsiones trumpianas

Contra la censura
Por Álvaro Delgado Gómez

Contra la censura

Qué debilita a la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Qué debilita a la Presidenta. Notas.

+ Sección

Galileo

Un ensayo clínico con la vacuna preventiva NOUS-209 ha demostrado estimular de manera eficaz la respuesta inmunitaria en personas con síndrome de Lynch.

Vacuna, en ensayo clínico, demuestra ser eficaz para atacar tumores y prevenir cáncer

Prébioticos y Posbióticos.

¿Prebióticos o posbióticos? La ciencia explica sus diferencias y beneficios

La personalidad no es una estructura rígida, ni una etiqueta inamovible, explica un psicólogo.

La personalidad no es definitiva y es mejor huir de las etiquetas, explica psicólogo

Especialistas expresaron preocupación por la privacidad y la seguridad de los datos de salud; además de que toda la información debe tener respaldo científico.

¿Compartes datos médicos con ChatGPT? ¡Cuidado! Especialistas alertan sobre riesgos

Estudio revela señal casi imperceptible que podría indicar problemas en los riñones

Los efectos del parto por cesárea pueden persistir durante meses y afectar la salud mental materna

Investigadores revelan que los partos por cesárea pueden generar estrés psicológico

Estudios revelan que un poco más actividad física se asocia a una menor mortalidad, especialmente en las personas con menores hábitos saludables.

Sólo 5 minutos más de ejercicio ayudan a vivir más tiempo, revelan nuevos estudios

Hay una herramienta clave para proteger la visión que muchas veces pasa desapercibida: la alimentación. Qué comemos y cómo lo hacemos puede hacer la diferencia.

¿Qué alimentos ayudan a proteger tu visión? Un oftalmólogo enlista algunos ejemplos

La Universidad Médica de Carolina del Sur concluyó que existe un medicamento que ayuda a dejar de fumar tabaco y también podría ser eficaz para la cannabis.

Hay un medicamento para dejar de fumar tabaco e incluso cannabis, según expertos

La NASA ofrece pasantías con gran valor curricular.

¿Quieres entrar a una pasantía en la NASA? La agencia comparte 5 consejos importantes

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
curp 2026 renapo edomex
1

CURP biométrica en el Edomex: Dónde tramitarla en Ecatepec, Neza y Tlalnepantla

Fuerzas Armadas capturan a Uber "N" y tres más del CJNG en Jalisco y Nayarit.
2

Autoridades detienen a operador financiero de "El Mencho" y tres integrantes del CJNG

3

Trump cerca a Dinamarca y la UE; fija tarifas de 10 y 25% hasta que venda Groenlandia

Las hermanas de 10 y 16 años de edad, Mary Beabey y Sabine Yohumil, fueron localizadas por autoridades en la TAPO; se encontraban en calidad de desaparecidas.
4

Hermanas desaparecidas en Neza son halladas; sujeto las habría contactado por Roblox

Lady lava colas
5

VIDEO ¬ Doctora agrede a enfermero en IMSS de Tlalnepantla, Edomex; instituto indaga

Gobierno anuncia registro voluntario de CURP; será oficial para instituciones
6

CURP biométrica 2026 en la ZMG: Dónde y cómo tramitarla

Líderes europeos rechazaron las "amenazas" y el "chantaje" de Trump, quien anunció que EU impondrá nuevos aranceles a países que apoyen a Dinamarca.
7

Líderes europeos rechazan "chantaje" de Trump tras imponer aranceles por Groenlandia

La Clave Única de Registro de Población (CURP) es un documento indispensable para realizar la mayoría de trámites en México. Foto GobMex.
8

CURP biométrica en Baja California: Dónde y cómo tramitarla sin cita

Leonardo Ariel Escobar, un académico colombiano de 42 años de la Universidad Iberoamericana de Puebla, desapareció el pasado 2 de enero en las inmediaciones del Aeropuerto de Monterrey, en el municipio de Apodaca.
9

Maestro colombiano fue hallado en centro de rehabilitación: estaba "desorientado"

10

El aumento del pasaje en Jalisco prende un polvorín de inconformidad contra Lemus

Hoy No Circula Sabatino
11

Hoy No Circula Sabatino: Qué autos descansan en la CdMx este 17 de enero

La CURP biométrica ya esta disponible
12

CURP Biométrica en CdMx: estos son los 8 módulos donde puedes tramitarla

Alejandro “N”, uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI fue detenido por autoridades mexicanas como resultado de un operativo en Pachuca, Hidalgo.
13

Alejandro "N", de los más buscados por el FBI, cae en Pachuca; EU resalta cooperación

Mercosur y la UE firmaron el acuerdo que da paso a la mayor zona de libre comercio del mundo.
14

UE y Mercosur pactan la mayor zona de libre comercio, mientras Trump hunde el T-MEC

La Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con economistas en lo que se trataron temas como el crecimiento y la fortaleza económica de México.
15

Sheinbaum se reúne con economistas en Palacio Nacional; abordan crecimiento de México

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Fuerzas militares de EU ejecutaron un ataque en Siria en el que fue abatido un líder de Al-Qaeda que tenía vínculos con ISIS.
1

EU lanza otro ataque en Siria; cae líder de Al-Qaeda vinculado a muerte de 2 soldados

El Estado debe asegurar acceso a salud: CSP; inaugura hospital del IMSS en Iztapalapa
2

El Estado debe asegurar acceso a salud: CSP; inaugura hospital del IMSS en Iztapalapa

Las hermanas de 10 y 16 años de edad, Mary Beabey y Sabine Yohumil, fueron localizadas por autoridades en la TAPO; se encontraban en calidad de desaparecidas.
3

Hermanas desaparecidas en Neza son halladas; sujeto las habría contactado por Roblox

Líderes europeos rechazaron las "amenazas" y el "chantaje" de Trump, quien anunció que EU impondrá nuevos aranceles a países que apoyen a Dinamarca.
4

Líderes europeos rechazan "chantaje" de Trump tras imponer aranceles por Groenlandia

5

El aumento del pasaje en Jalisco prende un polvorín de inconformidad contra Lemus

La Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con economistas en lo que se trataron temas como el crecimiento y la fortaleza económica de México.
6

Sheinbaum se reúne con economistas en Palacio Nacional; abordan crecimiento de México

Alejandro “N”, uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI fue detenido por autoridades mexicanas como resultado de un operativo en Pachuca, Hidalgo.
7

Alejandro "N", de los más buscados por el FBI, cae en Pachuca; EU resalta cooperación

Trump defiende al ICE tras ejecución de mujer: "era alborotadora profesional".
8

Abusos del ICE alcanzan a nativos americanos: tribus denuncian detenciones racistas

Autoridades de Tabasco detuvieron en Villahermosa a Luis Antonio "N", alias “El Balú”, objetivo prioritario y presunto jefe de plaza de La Barredora.
9

"El Balú", presunto jefe de plaza de La Barredora, es detenido con drogas en Tabasco

Mercosur y la UE firmaron el acuerdo que da paso a la mayor zona de libre comercio del mundo.
10

UE y Mercosur pactan la mayor zona de libre comercio, mientras Trump hunde el T-MEC

Lady lava colas
11

VIDEO ¬ Doctora agrede a enfermero en IMSS de Tlalnepantla, Edomex; instituto indaga

Leonardo Ariel Escobar, un académico colombiano de 42 años de la Universidad Iberoamericana de Puebla, desapareció el pasado 2 de enero en las inmediaciones del Aeropuerto de Monterrey, en el municipio de Apodaca.
12

Maestro colombiano fue hallado en centro de rehabilitación: estaba "desorientado"