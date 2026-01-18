VIDEO: Manifestantes anti ICE enfrentan a ultraderechistas en protesta en Minneapolis

Las protestas protagonizadas por civiles contra agentes de migración iniciaron luego de que el Gobierno de EU anunció el envío de más elementos a dos ciudades de Minnesota.

Ciudad de México, 17 de enero (SinEmbargo).- Manifestantes que se oponen a las redadas ejecutadas por agentes del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se enfrentaron hoy contra partidarios de derecha durante una protesta realizada en Mineápolis, Minnesota.

Durante la movilización, los opositores a las acciones contra migrantes se encontraron con un grupo de partidarios de la derecha que están a favor de las medidas adoptadas por la Administración de Trump, lo que derivó en una riña entre ambos bandos.

Según reportes que circulan en redes sociales, la manifestación a favor de ICE fue convocada por el influencer de ultraderecha Jake Lang, quien aparentemente resultó con algunos moretones y rasguños tras el enfrentamiento.

Convicted MAGA J6 terrorist Jake Lang was spotted CRYING after arriving in Minneapolis https://t.co/ncipgOFN8p pic.twitter.com/0ppkFhVAoT — Right Wing Cope (@RightWingCope) January 17, 2026

Tensión crece en Minnessota

Ciudadanos han protagonizado manifestaciones diarias desde que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EU) anunció el despliegue de dos mil agentes para reforzar la aplicación de la ley de migración en las ciudades de Mineápolis y St. Paul.

La inconformidad creció entre la población tras el asesinato de Renee Good, quien perdió la vida luego de que un agente de ICE le disparó por oponerse a ser sometida a una revisión.

Ante los enfrentamientos y las protestas contra ICE en Mineápolis, el Gobernador de Minnesota, Tim Walz, informó que la Guardia Nacional del estado se movilizó para brindar ayuda a las autoridades estatales en acciones como "apoyo de tráfico y proteger la vida, preservar la propiedad y apoyar el derecho de todos los habitantes a reunirse pacíficamente”.