El ataque de Trump une a los 27 países de la Unión Europea: anuncian defensa conjunta

El Presidente de Estados Unidos ahora tiene puestos los ojos de su expansionismo en la isla ártica. Pese a la oposición de los países europeos, el republicano ha recurrido a su arma de siempre: amagar con gravámenes.

–Con información de agencias

Ciudad de México/Washington/Ottawa, 18 de enero (SinEmbargo).- Los 27 embajadores de la Unión Europea (UE) se reunieron de manera urgente este domingo en Bruselas para discutir las amenazas del Presidente estadounidense Donald Trump de imponer aranceles a varios aliados europeos. Durante la reunión, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, señaló que el bloque está dispuesto a defenderse ante cualquier forma de coerción.

La sesión, de acuerdo con reportes, duró aproximadamente tres horas y se produjo un día después de que Trump anunciara en un comunicado que aplicaría "una ola creciente de aranceles" a ocho países europeos, incluyendo seis miembros de la UE más el Reino Unido y Noruega, si estos no respaldan sus planes para adquirir Groenlandia, territorio autónomo danés.

Líderes europeos calificaron la medida como "chantaje" y advirtieron que podría dañar gravemente las relaciones transatlánticas, socavando acuerdos comerciales previos entre la UE y Estados Unidos.

António Costa, anunció al finalizar la reunión que convocará una cumbre extraordinaria de líderes de los 27 Estados miembros en los próximos días para coordinar una respuesta unificada. "Dada la importancia de los recientes desarrollos y para coordinar aún más, he decidido convocar una reunión extraordinaria del Consejo Europeo en los próximos días", escribió Costa en la red social X, enfatizando la "preparación para defendernos contra cualquier forma de coerción".

My consultations with member states on the latest tensions over Greenland reconfirm our strong commitment to the following: ▪️ Unity on the principles of international law, territorial integrity and national sovereignty; ▪️ Unity in support of and solidarity with Denmark and… — António Costa (@eucopresident) January 18, 2026

Canadá alerta por escalada en amenazas de Trump

El Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, alertó hoy que las amenazas de Donald Trump sobre imponer aranceles a Europa para que le entreguen Groenlandia es “una escalada preocupante”.

Carney habló con periodistas en Qatar durante una visita para impulsar el comercio y la inversión bilateral, ahora que Estados Unidos (EU) se ha vuelto una nación inestable. “Es una situación grave y estamos preocupados. Nos preocupa esta escalada”, les dijo. “El futuro de Groenlandia y las decisiones sobre el futuro de Groenlandia son decisiones que deben tomar Groenlandia y Dinamarca”.

Los embajadores europeos planeaban celebrar una reunión de emergencia en Bruselas este mismo domingo para definir una respuesta a las amenazas de Trump, según compartieron diplomáticos a The New York Times. Trump afirmó que impondría nuevos gravámenes a un bloque de países europeos hasta que se sentaran a la mesa de negociaciones para vender Groenlandia a Estados Unidos, una amenaza que provocó la ira y la oposición de los líderes europeos.

El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró hoy que Groenlandia no sería atacada por Rusia ni por otras grandes potencias si Estados Unidos tuviera control sobre ella, porque los adversarios potenciales temerían la fuerza militar estadounidense. “No habrá conflicto, porque Estados Unidos, ahora mismo, es el país más amable del mundo”, sostuvo Bessent. “Los europeos proyectan debilidad”.

La amenaza de Trump de imponer aranceles a los aliados europeos que se resistan a una toma total del territorio danés de Groenlandia “ha fusionado dos áreas de tensión transatlántica (el comercio y la seguridad) en un cóctel explosivo que está hundiendo a la alianza en su crisis más profunda en más de 70 años”, dice hoy The Wall Street Journal.

“¡La paz mundial está en juego!”, publicó Trump en Truth Social. Dijo que China y Rusia se apoderarían de Groenlandia a menos que Estados Unidos lo hiciera.

Y enseguida atacó a los miembros europeos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) por enviar personal militar al territorio por invitación de Dinamarca, afirmando que sólo Estados Unidos podía asegurar la isla. Luego vino la amenaza de aumentar los aranceles hasta que aceptaran que Estados Unidos se apropiara de Groenlandia.

Las amenazas de Trump han desatado estallidos de hostilidad sin precedentes contra Estados Unidos por todo el mundo.

Muy preocupados

Otras voces dentro de Estados Unidos, incluso entre los republicanos, se han levantado. El representante de Ohio Mike Turner dijo en el programa “Face the Nation” de CBS que el Presidente Trump no tiene autoridad para usar la fuerza militar para apoderarse de Groenlandia. Se mostró escéptico sobre la capacidad de Trump para usar los aranceles como palanca para comprar el territorio. Si la Corte Suprema dictamina que Trump tiene autoridad bajo una Ley de emergencia para imponerlos, aún habría límites, subrayó. “Incluso si se determina que tiene autoridad arancelaria, no creo que tenga la capacidad de imponer aranceles con el fin de obligar a otras naciones a vender territorio estadounidense para nuestra expansión”, agregó.

El Senador Mark Warner, de Virginia, el demócrata de mayor rango en el Comité de Inteligencia del Senado, destacó el domingo en el mismo programa de CBS que actualmente no existe ninguna amenaza activa de Rusia ni de China para Groenlandia. “La única amenaza para la seguridad de Groenlandia en este momento es Estados Unidos”, sentenció.

Al mismo tiempo, consecuencia de lo anterior, hoy The Globe and Mail cuenta que Canadá está considerando la expansión del puerto de Churchill en el norte de Manitoba, ya que podría impulsar el comercio, pero también proteger su soberanía, puesta bajo amenaza con la llegada de Trump al poder. Churchill no está en el Ártico, sino a unos 140 kilómetros al sur de la frontera entre Manitoba y Nunavut, y ha desempeñado un papel de proveedor del Ártico durante décadas.

“Arctic Gateway Group (AGG), que opera el puerto y el ferrocarril que lo sirve, está planeando la expansión propuesta para impulsar las exportaciones de todo, desde minerales críticos hasta fertilizantes y productos energéticos, buscando mercados en Europa, Medio Oriente y Sudamérica a medida que el cambio climático hace que las rutas de envío más septentrionales sean navegables. Es una tarea difícil para un puerto que actualmente está libre de hielo sólo cuatro meses al año y requiere mejoras importantes. No todos están de acuerdo con la idea”, detalla el diario.

Pero ahora que Trump ha dicho repetidamente que quiere apropiarse de Groenlandia y tras considerar la posibilidad de absorber Canadá, “el potencial de Churchill para ayudar a defender la soberanía del país también ha cobrado mayor relevancia. Esto no pasa desapercibido para los residentes, que se preguntan cómo podría afectarles”, añade el diario.

“Ottawa presentó su Política Exterior para el Ártico a finales de 2024. Su objetivo era profundizar la cooperación con sus aliados regionales en el Ártico, como Dinamarca y Estados Unidos. Esta política aborda las preocupaciones en materia de seguridad, ya que Rusia y China compiten por el territorio polar. Si Estados Unidos deja de ser un aliado amistoso, tal vez sea necesario reescribir la política”, señala The Globe and Mail.

Estos son los riesgos que enfrenta el Primer Ministro Mark Carney y la Oficina de Proyectos Principales de su gobierno mientras deciden si Churchill (el antiguo puerto, ferrocarril y una serie de otras posibles inversiones terrestres y marinas) recibirá financiación y aprobaciones rápidas para su expansión junto con otros proyectos en todo el país que podrían considerarse de interés nacional, de acuerdo con un reportaje publicado por el medio canadiense.