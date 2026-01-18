Los aranceles socavan relaciones transatlánticas, advierten 8 países europeos a Trump

Europa Press

18/01/2026 - 7:56 am

Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido dijeron a Trump que "los aranceles socavan las relaciones transatlánticas".

Los firmantes del comunicado, quienes fueron amenazados por el mandatario estadounidense con los gravámenes, reivindicaron su unidad y solidaridad con la soberanía de Dinamarca.

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS).- Los gobiernos de Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido publicaron este domingo un comunicado conjunto en el que subrayaron que su presencia militar en Groenlandia es para apoyar a Dinamarca y que "no supone una amenaza para nadie".

"Como miembros de la OTAN [Organización del Tratado del Atlántico Norte] queremos reforzar la seguridad en el Ártico, un interés transatlántico compartido. Las maniobras coordinadas danesas 'Resistencia Ártica' realizadas con aliados responden a esta necesidad. No suponen una amenaza para nadie", explicaron los ocho países.

El Presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó el sábado a estos ocho países en represalia por su presencia militar en Groenlandia, isla que aspira a anexionarse. Trump declaró su intención de imponer aranceles adicionales del 10 por ciento a partir del 1 de febrero y del 25 por ciento a partir del 1 de junio, que seguirían en vigor hasta que Estados Unidos (EU) se hiciera con el control del territorio mediante una "adquisición".

En el comunicado, los ocho expresaron su "plena solidaridad" con el reino de Dinamarca y con el pueblo de Groenlandia, y mencionaron el proceso de diálogo abierto la semana pasada "basado en los principios de soberanía e integridad territorial que apoyamos firmemente".

"Los aranceles socavan las relaciones transatlánticas y podrían provocar una peligrosa espiral. Vamos a seguir unidos y coordinando nuestra respuesta. Defendemos nuestra soberanía", subrayaron los ocho países firmantes.

"A Europa no le pueden hacer chantaje": Dinamarca

La Primera Ministra danesa, Mette Frederiksen, se quejó de la amenaza de Trump. "No somos los que estamos buscando conflicto", manifestó en una entrevista con la agencia danesa Ritzau. "A Europa no le pueden hacer chantaje", añadió la Jefa del Gobierno danés.

Frederiksen agradeció el "enorme respaldo que ha recibido su país" y reconoció que tal y como están las cosas "está claro que esta cuestión se ha extendido mucho más allá de nuestras fronteras".

Países Bajos declara que los aranceles son un "chantaje"

Este mismo domingo, el Ministro de Asuntos Exteriores holandés, David van Weel, criticó el "chantaje" de Trump en una entrevista televisiva en la que calificó de "incomprensible" y de "inapropiada" la medida anunciada por el inquilino de la Casa Blanca.

"Este chantaje no es la forma de trabajar con tus aliados", afirmó antes de cuestionar el "ridículo plan" de Trump sobre Groenlandia.

A su vez, destacó que Países Bajos no tiene previsto retirar a los dos militares enviados para preparar maniobras de la OTAN en Groenlandia pese al anuncio de Trump y que además enviará más efectivos cuando comiencen las maniobras.

Van Weel habló sobre la inminente cita del Foro de Davos, en Suiza. "Tenemos mucha tarea que hacer allí y la primera prioridad es sacar esta ridícula propuesta de la mesa", planteó.

