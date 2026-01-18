Eric Antonio “N”, presunto feminicida de Teresa y Cindy, cae con cómplice en Acapulco

El presunto feminicida de Teresa y Cindy fue localizado en Acapulco tras huir del Estado de México.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).- En un operativo conjunto, autoridades federales y estatales detuvieron en Acapulco, Guerrero, a Eric Antonio "N", presunto responsable del feminicidio de Teresa de Jesús, de 53 años, y su hija Cindy, de 25, ocurrido el pasado 12 de enero en Cuautitlán, Estado de México (Edomex).

El detenido cuenta con una orden de aprehensión vigente y fue trasladado al Edomex junto con Alejandro “N”, quien lo habría ayudado a ocultarse y enfrenta cargos por abuso sexual contra una menor.