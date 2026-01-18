Autoridades de Indonesia hallan restos de avión desaparecido con 11 personas a bordo

Europa Press

18/01/2026 - 11:52 am

Las autoridades de Indonesia hallaron los restos del avión de vigilancia desaparecido durante un trayecto entre Yogyakarta y Makassar con 11 personas a bordo.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Un avión de la Marina se estrella en Galveston, Texas; confirman muerte de 5 personas

Avión de la Marina perdió comunicación antes de desplome: CSP; se investigarán causas

Un avión de carga cae al mar en Hong Kong tras derrapar en aterrizaje; hay un muerto

El director general de Aviación Civil comentó que la aeronave no estaba en la trayectoria de aproximación prescrita.

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS).- Las autoridades de Indonesia localizaron este domingo los restos del avión de vigilancia ATR 42-500 Turboprop desaparecido el sábado durante un trayecto entre Yogyakarta y Makassar, en el sur de la isla de Sulawesi, con 11 personas a bordo.

La aeronave propiedad del grupo de aviación Indonesia Air Transport, que perdió contacto con el control de tráfico aéreo en torno a las 13:30 horas (hora local), se habría estrellado mientras descendía en altitud a medida que se aproximaba al Aeropuerto Internacional Sultán Hasanuddin de Makassar, informó el diario The Jakarta Globe citando al Ministerio de Transportes indonesio.

En el momento de su desaparición, el avión -fletado por el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca- transportaba a siete tripulantes y tres trabajadores del Ministerio, además del piloto, el capitán Andy Dahananto. Las condiciones meteorológicas a esa hora en el lugar del incidente reportaban una visibilidad de aproximadamente ocho kilómetros, con condiciones parcialmente nubladas.

¿Qué pasó con el avión?

En un comunicado recogido por el mismo medio, el director general de Aviación Civil del país, Lukman Laisa, relató que los controladores aéreos habían indicado al capitán que se aproximase a la pista de aterrizaje número 21, si bien "durante la aproximación, se identificó que la aeronave no estaba en la trayectoria de aproximación prescrita".

A partir de ese momento, agregó Lukman, no pudieron transmitir con éxito las instrucciones adicionales para corregir la trayectoria del aterrizaje. "Se perdió la comunicación con la aeronave y se declaró la pérdida de contacto", lamentó antes de explicar que "la dinámica meteorológica local puede ser impredecible en el corredor de aproximación al aeropuerto".

Las autoridades de Indonesia localizaron los restos del avión de vigilancia ATR 42-500 Turboprop desaparecido el sábado en el sur de la isla de Sulawesi.
Miembros de un equipo de rescate realizan una caminata para buscar la aeronave que perdió contacto en la regencia de Pangkep, provincia de Sulawesi Meridional, Indonesia, el 18 de enero de 2026. Foto: Muchtamir Zaide, Xinhua

Tras perder el contacto con la aeronave, las autoridades indonesias desplegaron equipos de búsqueda y rescate, concentrando sus esfuerzos en la zona montañosa de Bantimurung, en Maros, cerca de la última ubicación conocida del avión.

Tras hallar los restos del avión, el jefe la agencia de rescate de Sulawesi del Sur, Muhammad Arif Anwar, informó del despliegue de otras mil 200 personas que se sumarán a las labores de búsqueda de los tripulantes desaparecidos. "Nuestra prioridad es buscar a las víctimas y esperamos que haya algunas que podamos evacuar con seguridad", aseveró.

Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Amenazados por el yugo trumpista

"La relación de México frente a Estados Unidos ha cambiado radicalmente en el primer año de la...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

¡Libertad para Belén ya!

"La sororidad que unió al movimiento feminista en torno a Belén fue clave para lograr desarmar los...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Seguros de gastos médicos mayores

"El alto costo de los servicios médicos privados hace que los seguros también tengan precios altos. Los...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Ernesto Hernández Norzagaray

Autocracias y autócratas

"Así como hay de democracias a democracias, como lo demuestra con vastedad la literatura politológica, hay de...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
+ Sección

Opinión en Video

El panal del poder
Por Muna D. Buchahin

El panal del poder

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia
Por Alejandro Calvillo

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”
Por Héctor Alejandro Quintanar

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro
Por Pedro Mellado Rodríguez

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro

Clara Brugada: más allá de los perritos
Por Fabrizio Mejía Madrid

Clara Brugada: más allá de los perritos

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución
Por Juan Carlos Monedero

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe
Por Mario Campa

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe

El currículum amoroso
Por Óscar de la Borbolla

El currículum amoroso

Extorsiones trumpianas
Por Ana Lilia Pérez

Extorsiones trumpianas

Contra la censura
Por Álvaro Delgado Gómez

Contra la censura

+ Sección

Galileo

Jugar videojuegos más de 10 horas a la semana podría tener un impacto significativo en la dieta, el sueño y el peso corporal de los jóvenes, según un estudio.

¿Juegas videojuegos? Un estudio revela impacto de hacerlo más de 10 horas a la semana

Expertos de la UNAM colaborarán con la Semarnat para diseñar una estrategia eficaz para atender los derrames de combustible en las costas de Campeche.

La UNAM ayudará a crear estrategia para atender derrames de combustible en Campeche

Un ensayo clínico con la vacuna preventiva NOUS-209 ha demostrado estimular de manera eficaz la respuesta inmunitaria en personas con síndrome de Lynch.

Vacuna, en ensayo clínico, demuestra ser eficaz para atacar tumores y prevenir cáncer

Prébioticos y Posbióticos.

¿Prebióticos o posbióticos? La ciencia explica sus diferencias y beneficios

La personalidad no es una estructura rígida, ni una etiqueta inamovible, explica un psicólogo.

La personalidad no es definitiva y es mejor huir de las etiquetas, explica psicólogo

Especialistas expresaron preocupación por la privacidad y la seguridad de los datos de salud; además de que toda la información debe tener respaldo científico.

¿Compartes datos médicos con ChatGPT? ¡Cuidado! Especialistas alertan sobre riesgos

Estudio revela señal casi imperceptible que podría indicar problemas en los riñones

Los efectos del parto por cesárea pueden persistir durante meses y afectar la salud mental materna

Investigadores revelan que los partos por cesárea pueden generar estrés psicológico

Estudios revelan que un poco más actividad física se asocia a una menor mortalidad, especialmente en las personas con menores hábitos saludables.

Sólo 5 minutos más de ejercicio ayudan a vivir más tiempo, revelan nuevos estudios

Hay una herramienta clave para proteger la visión que muchas veces pasa desapercibida: la alimentación. Qué comemos y cómo lo hacemos puede hacer la diferencia.

¿Qué alimentos ayudan a proteger tu visión? Un oftalmólogo enlista algunos ejemplos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
CURP 2026
1

CURP Biométrica en Querétaro 2026: Dónde y cómo tramitarla

2

El aumento del pasaje en Jalisco prende un polvorín de inconformidad contra Lemus

Las hermanas de 10 y 16 años de edad, Mary Beabey y Sabine Yohumil, fueron localizadas por autoridades en la TAPO; se encontraban en calidad de desaparecidas.
3

Hermanas desaparecidas en Neza son halladas; sujeto las habría contactado por Roblox

Manifestantes anti ICE se enfrentaron contra partidarios de derecha durante una protesta en Mineápolis, Minnesota.
4

VIDEO: Manifestantes anti ICE enfrentan a ultraderechistas en protesta en Minneapolis

El director del Infonavit informó que los cuatro millones 856 mil créditos impagables que habían cuando llegó la 4T ya fueron completamente reestructurados.
5

El Infonavit pone fin a créditos impagables con la reestructura de 4 millones 856 mil

curp 2026 renapo edomex
6

CURP biométrica en el Edomex: Dónde tramitarla en Ecatepec, Neza y Tlalnepantla

Jugar videojuegos más de 10 horas a la semana podría tener un impacto significativo en la dieta, el sueño y el peso corporal de los jóvenes, según un estudio.
7

¿Juegas videojuegos? Un estudio revela impacto de hacerlo más de 10 horas a la semana

Lady lava colas
8

VIDEO ¬ Doctora agrede a enfermero en IMSS de Tlalnepantla, Edomex; instituto indaga

Lady Cerda es procesada por discriminación a policía de la CdMx; deberá disculparse.
9

Mujer que insultó a policía en CdMx deberá pagar multa de 20 mil pesos y disculparse

10

ADELANTO ¬ Bush protegió a las armerías, el negocio creció y México pagó con vidas

Detienen en Acapulco a feminicida de Teresa y Cindy.
11

Eric Antonio “N”, presunto feminicida de Teresa y Cindy, cae con cómplice en Acapulco

Las autoridades de Indonesia hallaron los restos del avión de vigilancia desaparecido durante un trayecto entre Yogyakarta y Makassar con 11 personas a bordo.
12

Autoridades de Indonesia hallan restos de avión desaparecido con 11 personas a bordo

La Fundación Nobel reiteró este domingo que el Premio Nobel de la Paz no puede ser transferido, compartido ni redistribuido, ni siquiera de manera simbólica.
13

Nobel no se puede compartir o transferir, pero sí regalar, vender o donar: Fundación

La Clave Única de Registro de Población (CURP) es un documento indispensable para realizar la mayoría de trámites en México. Foto GobMex.
14

CURP biométrica en Baja California: Dónde y cómo tramitarla sin cita

El Presidente iraní, Masud Pezeshkian, advirtió que cualquier ataque contra el líder supremo, el Ayatolá Alí Jamenei, desencadenaría una guerra total con Irán.
15

Atacar a líder supremo desencadenaría una "guerra total", advierte Presidente de Irán

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Detienen en Acapulco a feminicida de Teresa y Cindy.
1

Eric Antonio “N”, presunto feminicida de Teresa y Cindy, cae con cómplice en Acapulco

La Fundación Nobel reiteró este domingo que el Premio Nobel de la Paz no puede ser transferido, compartido ni redistribuido, ni siquiera de manera simbólica.
2

Nobel no se puede compartir o transferir, pero sí regalar, vender o donar: Fundación

Jugar videojuegos más de 10 horas a la semana podría tener un impacto significativo en la dieta, el sueño y el peso corporal de los jóvenes, según un estudio.
3

¿Juegas videojuegos? Un estudio revela impacto de hacerlo más de 10 horas a la semana

Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido dijeron a Trump que "los aranceles socavan las relaciones transatlánticas".
4

Los aranceles socavan relaciones transatlánticas, advierten 8 países europeos a Trump

5

ADELANTO ¬ Bush protegió a las armerías, el negocio creció y México pagó con vidas

Trump amenaza a Irán con "rescatar" a su población si "asesina a manifestantes".
6

#UnAñoPeligroso ¬ Trump usa el fentanilo en su agenda colonialista. Hipócrita: Vigil

Manifestantes anti ICE se enfrentaron contra partidarios de derecha durante una protesta en Mineápolis, Minnesota.
7

VIDEO: Manifestantes anti ICE enfrentan a ultraderechistas en protesta en Minneapolis

La pregunta no es si Trump atacará a otro país soberano. La pregunta es: ¿cuál sigue?
8

#UnAñoPeligroso ¬ Trump el déspota: insulta países, acosa prensa, escala conflictos

Fuerzas militares de EU ejecutaron un ataque en Siria en el que fue abatido un líder de Al-Qaeda que tenía vínculos con ISIS.
9

EU lanza otro ataque en Siria; cae líder de Al-Qaeda vinculado a muerte de 2 soldados

El Estado debe asegurar acceso a salud: CSP; inaugura hospital del IMSS en Iztapalapa
10

El Estado debe asegurar acceso a salud: CSP; inaugura hospital del IMSS en Iztapalapa

Miles de personas se manifestaron este sábado en las principales ciudades de Dinamarca para protestar por las presiones del Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, para lograr la anexión de Groenlandia.
11

VIDEOS ¬ “Groenlandia no está en venta”, gritan miles a Trump en Dinamarca y la isla

Las hermanas de 10 y 16 años de edad, Mary Beabey y Sabine Yohumil, fueron localizadas por autoridades en la TAPO; se encontraban en calidad de desaparecidas.
12

Hermanas desaparecidas en Neza son halladas; sujeto las habría contactado por Roblox