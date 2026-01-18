Artículo 19 exige investigar agresión a periodistas de SinEmbargo y darles protección

La organización pidió a la SSC-CdMx y a la Alcaldía Venustiano Carranza garantizar condiciones para el libre ejercicio periodístico.

Ciudad de México, 18 de enero (SinEmbargo).- Artículo 19 México y Centroamérica condenó el sábado la agresión física, las amenazas de muerte y la obstrucción al ejercicio periodístico cometidas contra tres periodistas de SinEmbargo, quienes fueron atacados el pasado 15 de enero en inmediaciones del Mercado de Mixhuca, ubicado en la Alcaldía Venustiano Carranza.

El hostigamiento y la agresión en el mercado

Los comunicadores acudieron al mercado para documentar la venta ilegal de animales vivos, práctica prohibida por la normativa local. Durante la cobertura fueron hostigados por un comerciante que exigió borrar el material y, al retirarse, notaron que eran seguidos por individuos dentro del recinto.

“El equipo ingresó al mercado para documentar, con teléfonos móviles, la venta de aves enjauladas y otras especies, visibles a plena luz del día. Durante el recorrido, un comerciante reaccionó de manera hostil y exigió que dejaran de grabar y que borraran el material, bajo el argumento falso de que ‘era ilegal’ documentar el lugar”, de acuerdo con testimonios recabados por Artículo 19.

⚠️ALERTA: Autoridades de la CDMX deben investigar las agresiones, amenazas de muerte y obstrucción al ejercicio periodístico cometidas contra tres periodistas de @SinEmbargoMX. https://t.co/l3DQ8PIY8c pic.twitter.com/ytnBN5zRka — ARTICLE 19 México y Centroamérica (@article19mxca) January 18, 2026

La persecución y el ataque en la vía pública

Una vez en el exterior del mercado, cuando los periodistas se encontraban dentro del vehículo, "dos personas a bordo de una motocicleta les cerraron el paso de manera violenta en calles aledañas, específicamente en inmediaciones de la avenida 20 de Noviembre".

"De forma inmediata, los agresores abrieron las puertas del automóvil y comenzaron a golpear a los periodistas. Uno de ellos fue golpeado con puñetazos y patadas en el rostro y el torso, resultando con lesiones visibles en la cara y costillas. Otra de las personas periodistas fue golpeada por detrás en la cabeza, mientras intentaba protegerse dentro del vehículo", detalló Artículo 19.

En un comunicado, explicó que "durante la agresión, los atacantes exigieron que se borraran los videos obtenidos durante la cobertura" y que "aunque uno de los periodistas mostró su teléfono para evidenciar que el material ya no estaba disponible, los agresores continuaron con la violencia y dañaron el vehículo, rompiendo el espejo lateral con patadas".

"En ese momento, uno de los atacantes lanzó una amenaza de muerte directa, advirtiendo que si intentaban huir y dañar la motocicleta que les bloqueaba la salida, 'les darían un plomazo'. Ante el riesgo inminente, quien conducía aceleró el vehículo y logró salir del lugar", relató la organización.

Posteriormente, "las personas periodistas acudieron a la Fiscalía de la Ciudad de México, en la Unidad de Investigación de Venustiano Carranza, donde presentaron una denuncia por amenazas y lesiones".

"Sin embargo, de acuerdo con los periodistas afectados, las agresiones físicas fueron clasificadas inicialmente como faltas administrativas, al no superar el umbral de días de sanación previsto en la legislación penal", apuntó Artículo 19.

En su posicionamiento, aseguró que "la agresión documentada no fue un hecho aislado ni fortuito", sino que "se trató de una acción coordinada de seguimiento, persecución y ataque, cuyo objetivo fue impedir la difusión de información de interés público, y dañar el ejercicio periodístico mediante violencia física y amenazas de muerte".

Periodistas de SinEmbargo son golpeadxs durante cobertura en Mercado Mixhuca de CdMxhttps://t.co/9fghkcfHHE — SinEmbargo (@SinEmbargoMX) January 15, 2026

¿Qué exige Artículo 19 a las autoridades?

En ese contexto, la organización exigió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), en coordinación con la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), realizar una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial sobre las agresiones cometidas, incorporando desde el inicio la línea de investigación vinculada con la labor periodística; así como ejercer la facultad de atracción del caso por parte de la FEADLE; y colaborar de manera efectiva para identificar y sancionar a los responsables de la agresión.

Mientras que al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas le solicitó otorgar medidas de protección urgentes, eficaces e integrales a favor de los tres periodistas, considerando la amenaza de muerte, el seguimiento previo, la violencia física ejercida y el riesgo derivado de su labor informativa.

A su vez, llamó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) y a la Alcaldía Venustiano Carranza a garantizar condiciones para el libre ejercicio periodístico en espacios públicos, abstenerse de tolerar actos de intimidación contra la prensa, y prevenir la repetición de hechos violentos en mercados y zonas bajo su jurisdicción.