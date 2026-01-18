Portugal acude a urnas para elegir Presidente; todo apunta a que habrá segunda vuelta

Europa Press

18/01/2026 - 2:49 pm

Portugal acude a las urnas para elegir Presidente; todo apunta a una segunda vuelta entre el socialista António José Seguro y el ultraderechista André Ventura.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

ANÁLISIS ¬ La ultraderecha se centró en corrupción y crimen. Ahora redibuja la región

La batalla conservadora en México se da en estados de derecha y también de izquierda

El partido ultraderecha AfD planea usar a Washington para mover por dentro a Alemania

El próximo Presidente tiene el reto de recuperar los máximos consensos posibles en un momento de gran polarización.

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS).- Portugal acude este domingo a las urnas para elegir a su nuevo Presidente en las elecciones más disputadas de las últimas décadas y en las que todo apunta a una segunda vuelta entre el socialista António José Seguro y el ultraderechista André Ventura, de Chega.

"Todos contra Ventura" podría haberse erigido en el lema oficioso de una campaña en la que los principales candidatos -sobre todo al principio cuando los sondeos mostraban un empate técnico entre cuatro- han estado apelando al voto útil para contar al menos con un candidato "demócrata" en segunda vuelta, escenario más probable y que sólo ha ocurrido una vez en democracia.

En esos términos pidió el voto Seguro, el socialista está en cabeza con el 20 por ciento de los apoyos según las encuestas y ha protagonizado una campaña de menos a más. Pese al rechazo de algunos barones socialistas y alejado de las estructuras del partido, la formación ve, a medida que llega el domingo, más cerca el recuperar la Jefatura del Estado.

"El caramelo es demasiado goloso como para dejarlo pasar", valoró para Europa Press Héctor Sánchez Margalef, investigador principal del think tank Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona (CIDOB), para quien la victoria de Seguro vendría a refrendar la recuperación electoral de los socialistas, tras mejorar en los comicios locales del pasado octubre el batacazo registrado en las legislativas de principios de 2025, donde los socialistas pasaron a ser la tercera fuerza por detrás de Chega.

"No era el candidato favorito del partido, pero sí que es el que ha decidido tomar el paso", aseguró Margalef acerca de Seguro, político que se encontraba prácticamente retirado desde que perdió las primarias en 2014 con el exprimer Ministro y ahora presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Segunda vuelta el 8 de febrero

Por su parte, la derecha, que copa la gran mayoría de las 11 candidaturas que se presentan este domingo, también ha estado apelando al voto útil de los conservadores, alentado los fantasmas del "fracaso del socialismo".

El líder de Chega afronta esta cita como una nueva prueba de su alcance electoral tras el revés de las locales y con vistas a su verdadero objetivo, ser Primer Ministro. Si bien los sondeos coinciden en señalar que es muy probable que con el 19 por ciento de votos Ventura pueda pasar a la segunda vuelta fijada para el 8 de febrero, escenario que no sucede desde 1986, no así que la gane.

El pasado reciente en Portugal y posiciones políticas anteriores apuntan hacia un cordón sanitario contra Chega, por lo que una posible llegada de Ventura al Palacio de Belém puede movilizar el voto de los socialistas, especialmente en una segunda vuelta.

Portugal acude este domingo a las urnas para elegir a su nuevo Presidente en las elecciones más disputadas de las últimas décadas.
El socialista António José Seguro disputará la Presidencia de Portugal en una reñida elección no vista en años. Foto: Instagram António José Seguro

"Quien se enfrente a Ventura no sería la primera vez que recoge votos de manera transversal [...] No me cuesta imaginar este escenario. Hasta 2015 esto era así. Los dos grandes partidos colaboraban a menudo con los problemas habituales de tener que entenderse, pero no suponía el muro ideológico que hay en España", señala el investigador principal del CIDOB.

Ventura, nada qué perder

Con todo, el líder de Chega tiene muchas posibilidades de pasar a la segunda ronda, en un paso más de su meteórico ascenso político para un abogado de profesión que se dio a conocer al gran público en Portugal como comentarista de futbol.

Ventura es el candidato menos transversal de todos, su retórica racista y reconocida simpatía por el dictador António de Oliveira Salazar, pone en cuestión el posible apoyo de liberales y conservadores.

Sin embargo, el dirigente ultraderechista no tiene nada qué perder. "Creo que ha saltado al ruedo básicamente para comprobar dónde está su techo electoral porque es verdad que el crecimiento de Chega ha sido meteórico y casi único en Europa", explica Margalef, quien apuntó que las elecciones son para Ventura "una especie de examen con un bajo coste político".

"Si no gana la segunda vuelta puede hablar del cordón sanitario, la narrativa de la derrota está hecha, es fácilmente justificable, por lo tanto, creo que está midiendo si ha llegado al límite de sus apoyos", ahondó el experto del CIDOB, para quien "una Presidencia de Ventura tiene más riesgos para la estabilidad democrática de Portugal que la de otros".

"Si uno tiende a los referentes internacionales de Chega y a la manera de hacer política, a lo crítico que es Ventura con el régimen del 74, pues no es difícil pensar que puede usar la Presidencia de la República de una manera menos ortodoxa de lo que han hecho los otros partidos en el pasado", pronosticó, quien señala que Polonia puede ser el precedente de un Presidente que "interfiere directamente, aunque constitucionalmente no debería hacerlo", en la política diaria.

Las presidenciales más reñidas en décadas

Hasta una semana antes de las elecciones había cuatro candidatos con aspiraciones reales de pasar a la segunda vuelta, más un quinto, el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo, quien parece haberse caído de la pugna tras lograr cierta notoriedad durante los primeros compases de la campaña.

El populista Gouveia e Melo se disputaba el voto del centro derecha frente a Luís Marques Mendes, del oficialista Partido Social Demócrata (PSD), y el liberal João Cotrim de Figueiredo, a quien un último sondeo le ubica casi a la par de Ventura. Así las cosas, este grupo de candidatos se jugará con el líder de Chega acceder a la eventual segunda ronda.

Históricamente las presidenciales suelen tener una participación menor que las legislativas y no se prevé que esto vaya a cambiar en esta cita electoral, a pesar de lo reñidas que están estas elecciones, con un 15 por ciento de portugueses que se declaran indecisos.

Los cuatro favoritos -Seguro, Ventura, Cotrim de Figueiredo y Mendes- se mueven en un estrecho margen que oscila entre un 20 y un 17 por ciento, por lo que los votantes indecisos se antojan fundamentales en primera vuelta, no así en la segunda donde influirán otras dinámicas, como el voto útil o el cordón sanitario.

Los retos del nuevo Presidente de Portugal

Portugal es una República semipresidencialista con un Jefe del Estado que dispone de una serie de atribuciones que van más allá de la mera representación institucional, entre ellas, disolver el Parlamento y el gobierno, vetar leyes, fijar la fecha de las elecciones, indultar, y su papel puede resultar fundamental como ya ocurrió en el segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa.

El todavía Presidente de Portugal disolvió el Parlamento y llamó a las urnas de manera anticipada en tres ocasiones, dos de las cuales durante el periodo socialista, rompiendo así con una suerte de "entente cordiale" que rigió durante su primer mandato. Todo cambió tras las de 2022, convocadas después de que no se pudieran aprobar los presupuestos, en las que Costa logró mayoría absoluta.

Portugal acude este domingo a las urnas para elegir a su nuevo Presidente en las elecciones más disputadas de las últimas décadas.
Manifestación de apoyo al ultraderechista André Ventura, del Partido Chega. Foto: X @PartidoCHEGA

Sin embargo, Rebelo de Sousa, para algunos de manera precipitada, disolvió el Parlamento tras estallar un caso de corrupción que luego quedó en nada, después de que la Fiscalía reconociera haberse equivocado y que no era Costa el investigado.

"El debate está en si está decisión era lo mejor para el país o para su partido", planteó Margalef, que apuntó para el nuevo Presidente el reto de recuperar "los máximos consensos posibles" y "evitar tentaciones autoritarias".

"Portugal era hasta hace poco uno de los países menos polarizados de Europa y cada vez lo está más [...] de nuevo es un reto que no es exclusivo de Portugal, sino de cualquier figura similar en el resto de países de Europa", resumió.

Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Amenazados por el yugo trumpista

"La relación de México frente a Estados Unidos ha cambiado radicalmente en el primer año de la...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

¡Libertad para Belén ya!

"La sororidad que unió al movimiento feminista en torno a Belén fue clave para lograr desarmar los...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Seguros de gastos médicos mayores

"El alto costo de los servicios médicos privados hace que los seguros también tengan precios altos. Los...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Ernesto Hernández Norzagaray

Autocracias y autócratas

"Así como hay de democracias a democracias, como lo demuestra con vastedad la literatura politológica, hay de...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
+ Sección

Opinión en Video

El panal del poder
Por Muna D. Buchahin

El panal del poder

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia
Por Alejandro Calvillo

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”
Por Héctor Alejandro Quintanar

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro
Por Pedro Mellado Rodríguez

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro

Clara Brugada: más allá de los perritos
Por Fabrizio Mejía Madrid

Clara Brugada: más allá de los perritos

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución
Por Juan Carlos Monedero

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe
Por Mario Campa

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe

El currículum amoroso
Por Óscar de la Borbolla

El currículum amoroso

Extorsiones trumpianas
Por Ana Lilia Pérez

Extorsiones trumpianas

Contra la censura
Por Álvaro Delgado Gómez

Contra la censura

+ Sección

Galileo

Jugar videojuegos más de 10 horas a la semana podría tener un impacto significativo en la dieta, el sueño y el peso corporal de los jóvenes, según un estudio.

¿Juegas videojuegos? Un estudio revela impacto de hacerlo más de 10 horas a la semana

Expertos de la UNAM colaborarán con la Semarnat para diseñar una estrategia eficaz para atender los derrames de combustible en las costas de Campeche.

La UNAM ayudará a crear estrategia para atender derrames de combustible en Campeche

Un ensayo clínico con la vacuna preventiva NOUS-209 ha demostrado estimular de manera eficaz la respuesta inmunitaria en personas con síndrome de Lynch.

Vacuna, en ensayo clínico, demuestra ser eficaz para atacar tumores y prevenir cáncer

Prébioticos y Posbióticos.

¿Prebióticos o posbióticos? La ciencia explica sus diferencias y beneficios

La personalidad no es una estructura rígida, ni una etiqueta inamovible, explica un psicólogo.

La personalidad no es definitiva y es mejor huir de las etiquetas, explica psicólogo

Especialistas expresaron preocupación por la privacidad y la seguridad de los datos de salud; además de que toda la información debe tener respaldo científico.

¿Compartes datos médicos con ChatGPT? ¡Cuidado! Especialistas alertan sobre riesgos

Estudio revela señal casi imperceptible que podría indicar problemas en los riñones

Los efectos del parto por cesárea pueden persistir durante meses y afectar la salud mental materna

Investigadores revelan que los partos por cesárea pueden generar estrés psicológico

Estudios revelan que un poco más actividad física se asocia a una menor mortalidad, especialmente en las personas con menores hábitos saludables.

Sólo 5 minutos más de ejercicio ayudan a vivir más tiempo, revelan nuevos estudios

Hay una herramienta clave para proteger la visión que muchas veces pasa desapercibida: la alimentación. Qué comemos y cómo lo hacemos puede hacer la diferencia.

¿Qué alimentos ayudan a proteger tu visión? Un oftalmólogo enlista algunos ejemplos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El Primer Ministro de Canadá alertó que las amenazas de Donald Trump sobre imponer aranceles a Europa para que le den Groenlandia es “una escalada preocupante”.
1

Canadá alerta “escalada preocupante” de Trump. Europa convoca reunión de emergencia

CURP 2026
2

CURP Biométrica en Querétaro 2026: Dónde y cómo tramitarla

3

El aumento del pasaje en Jalisco prende un polvorín de inconformidad contra Lemus

El Presidente iraní, Masud Pezeshkian, advirtió que cualquier ataque contra el líder supremo, el Ayatolá Alí Jamenei, desencadenaría una guerra total con Irán.
4

Atacar a líder supremo desencadenaría una "guerra total", advierte Presidente de Irán

curp 2026 renapo edomex
5

CURP biométrica en el Edomex: Dónde tramitarla en Ecatepec, Neza y Tlalnepantla

6

ADELANTO ¬ Bush protegió a las armerías, el negocio creció y México pagó con vidas

El director del Infonavit informó que los cuatro millones 856 mil créditos impagables que habían cuando llegó la 4T ya fueron completamente reestructurados.
7

El Infonavit pone fin a créditos impagables con la reestructura de 4 millones 856 mil

Las hermanas de 10 y 16 años de edad, Mary Beabey y Sabine Yohumil, fueron localizadas por autoridades en la TAPO; se encontraban en calidad de desaparecidas.
8

Hermanas desaparecidas en Neza son halladas; sujeto las habría contactado por Roblox

Lady lava colas
9

VIDEO ¬ Doctora agrede a enfermero en IMSS de Tlalnepantla, Edomex; instituto indaga

Artículo 19 México y Centroamérica condenó la agresión, las amenazas y la obstrucción al ejercicio periodístico cometidas contra tres periodistas de SinEmbargo.
10

Artículo 19 exige investigar agresión a periodistas de SinEmbargo y darles protección

La Clave Única de Registro de Población (CURP) es un documento indispensable para realizar la mayoría de trámites en México. Foto GobMex.
11

CURP biométrica en Baja California: Dónde y cómo tramitarla sin cita

Jugar videojuegos más de 10 horas a la semana podría tener un impacto significativo en la dieta, el sueño y el peso corporal de los jóvenes, según un estudio.
12

¿Juegas videojuegos? Un estudio revela impacto de hacerlo más de 10 horas a la semana

Detienen en Acapulco a feminicida de Teresa y Cindy.
13

Eric Antonio “N”, presunto feminicida de Teresa y Cindy, cae con cómplice en Acapulco

Trump amenaza a Irán con "rescatar" a su población si "asesina a manifestantes".
14

#UnAñoPeligroso ¬ Trump usa el fentanilo en su agenda colonialista. Hipócrita: Vigil

La Fundación Nobel reiteró este domingo que el Premio Nobel de la Paz no puede ser transferido, compartido ni redistribuido, ni siquiera de manera simbólica.
15

Nobel no se puede compartir o transferir, pero sí regalar, vender o donar: Fundación

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

“No hay nada, nada”, dice la Presidenta. Le preguntan de la alerta emitida por EU

Portugal acude a las urnas para elegir Presidente; todo apunta a una segunda vuelta entre el socialista António José Seguro y el ultraderechista André Ventura.
2

Portugal acude a urnas para elegir Presidente; todo apunta a que habrá segunda vuelta

Artículo 19 México y Centroamérica condenó la agresión, las amenazas y la obstrucción al ejercicio periodístico cometidas contra tres periodistas de SinEmbargo.
3

Artículo 19 exige investigar agresión a periodistas de SinEmbargo y darles protección

El Primer Ministro de Canadá alertó que las amenazas de Donald Trump sobre imponer aranceles a Europa para que le den Groenlandia es “una escalada preocupante”.
4

Canadá alerta “escalada preocupante” de Trump. Europa convoca reunión de emergencia

El Presidente iraní, Masud Pezeshkian, advirtió que cualquier ataque contra el líder supremo, el Ayatolá Alí Jamenei, desencadenaría una guerra total con Irán.
5

Atacar a líder supremo desencadenaría una "guerra total", advierte Presidente de Irán

Detienen en Acapulco a feminicida de Teresa y Cindy.
6

Eric Antonio “N”, presunto feminicida de Teresa y Cindy, cae con cómplice en Acapulco

La Fundación Nobel reiteró este domingo que el Premio Nobel de la Paz no puede ser transferido, compartido ni redistribuido, ni siquiera de manera simbólica.
7

Nobel no se puede compartir o transferir, pero sí regalar, vender o donar: Fundación

Jugar videojuegos más de 10 horas a la semana podría tener un impacto significativo en la dieta, el sueño y el peso corporal de los jóvenes, según un estudio.
8

¿Juegas videojuegos? Un estudio revela impacto de hacerlo más de 10 horas a la semana

Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido dijeron a Trump que "los aranceles socavan las relaciones transatlánticas".
9

Los aranceles socavan relaciones transatlánticas, advierten 8 países europeos a Trump

10

ADELANTO ¬ Bush protegió a las armerías, el negocio creció y México pagó con vidas

Trump amenaza a Irán con "rescatar" a su población si "asesina a manifestantes".
11

#UnAñoPeligroso ¬ Trump usa el fentanilo en su agenda colonialista. Hipócrita: Vigil

Manifestantes anti ICE se enfrentaron contra partidarios de derecha durante una protesta en Mineápolis, Minnesota.
12

VIDEO: Manifestantes anti ICE enfrentan a ultraderechistas en protesta en Minneapolis