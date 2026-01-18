Chile declara estado de catástrofe por fuertes incendios forestales; van 16 muertos

El incendio más grande se registra en la comuna de Concepción, con más de dos mil 100 hectáreas consumidas.

Ciudad de México, 18 de enero (SinEmbargo).- El centro-sur de Chile vive una de las emergencias más graves de los últimos años con una veintena de incendios forestales que han dejado hasta 16 muertos, más de 50 mil evacuados y cerca de 10 mil hectáreas consumidas por el fuego.

El Presidente Gabriel Boric decretó estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío, y anunció que viajará este domingo a la zona afectada para coordinar la respuesta en terreno.

BREAKING: 🚨 🇨🇱 🇮🇱: MASSIVE fires have erupted in Penco, Chile, threatening thousands of homes and lives Israelis have just been caught on camera starting fires in Argentina, and another one has been detained in Chile South America needs to ban lsraeIispic.twitter.com/znsgd0XrCP — ADAM (@AdameMedia) January 18, 2026

El Ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, confirmó que 15 de las víctimas se concentran en la región del Biobío, mientras que otra persona falleció en Ñuble. Por su parte, el Ministro del Interior, Álvaro Elizalde, advirtió que las cifras podrían aumentar conforme los equipos de emergencia logren ingresar a las áreas más comprometidas.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) reportó 24 focos activos, siendo el más grande el que avanza en la comuna de Concepción, con más de dos mil 100 hectáreas arrasadas. La provincia permanece bajo alerta roja y varios sectores están bajo orden de evacuación obligatoria.

Es IMPACTANTE la imagen aérea que muestra la extensión del incendio forestal de 23 kilómetros de frente que amenaza a Concepción y Penco en la región del Biobío, Chile 🇨🇱 🔥 pic.twitter.com/6O72N5OGvS — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) January 18, 2026

El despliegue incluye a casi tres mil bomberos y brigadistas, apoyados por las fuerzas armadas tras la declaración de estado de excepción.

El mandatario chileno aseguró que “todos los recursos están disponibles”, y que la prioridad es proteger vidas humanas y contener el avance de las llamas.

Las autoridades han habilitado albergues y hospitales para atender a los heridos y desplazados, mientras comunidades enteras reportan viviendas destruidas y pérdidas agrícolas.