El Consejo del IECM aprueba por unanimidad el Plan General de Desarrollo 2026-2029

El organismo privilegia la cercanía con la gente, el fortalecimiento de la cultura democrática, y la construcción de una ciudadanía informada, crítica y participativa.

Ciudad de México, 18 de enero (SinEmbargo).- El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó este domingo por unanimidad el Plan General de Desarrollo para el periodo 2026-2029.

Este documento establece los principales lineamientos que definirán la actuación del organismo para el siguiente trienio; y su objetivo es fortalecer los mecanismos institucionales para fomentar la participación ciudadana, y garantizar el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de las y los capitalinos.

De acuerdo con lo expuesto por el Consejo General, el plan aprobado "es resultado de un proceso de planeación estratégica desarrollado bajo una metodología participativa, que permitió integrar diagnósticos, reflexiones y aportaciones del personal de las distintas áreas del Instituto".

El Consejo General del #IECM aprobó su Plan General de Desarrollo 2026-2029.

Las y los consejeros enriquecieron la perspectiva del Plan General con un análisis integral del contexto político, económico, social, normativo, tecnológico y organizacional en el que el IECM desarrolla sus funciones, de manera que el organismo cuente con altos estándares de calidad, transparencia y rendición de cuentas.

Objetivos y políticas prioritarias del Plan General

De acuerdo con un comunicado, el Instituto establece como objetivos principales la organización procesos electorales confiables e incluyentes; la promoción y administración de mecanismos e instrumentos de participación ciudadana; la realización de elecciones con un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y atención a grupos de población prioritaria.

El Plan General destaca cinco políticas generales orientadas al cumplimiento de los fines institucionales:

Adecuada administración de los instrumentos y mecanismos de participación ciudadana.

Gestión táctica de elecciones locales con enfoque de retorno social.

Fortalecimiento de la conciencia cívica y democrática.

Innovación en la mejora continua en el uso de los recursos.

Transparencia máxima y proactiva.

Asimismo, "el Plan incorpora siete ejes que deberán permear todas las actividades institucionales: comunicación con máxima transparencia; inclusión con perspectiva de género; enfoque de derechos humanos; gestión estratégica del talento; servicio a la ciudadanía; innovación con propósito; y sostenibilidad institucional", destacaron las y los consejeros.

Estos lineamientos pretenden asegurar que las acciones del Instituto se desarrollen con una visión integral, incluyente y orientada al valor público.

Por último, se informó la aprobación, por unanimidad, del ajuste al Programa Operativo Anual y Presupuesto de Egresos del organismo capitalino para el ejercicio fiscal 2026, con base en las asignaciones autorizadas por el Congreso de la Ciudad de México (CdMx).