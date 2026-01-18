Tren descarrila y choca con otro en Adamuz, España; reportan hasta ahora 10 muertos

Por la vía contigua circulaba un tren procedente de Puerta de Atocha y con destino a Huelva, que también descarriló como consecuencia del incidente.

MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS).- La cifra de fallecidos se elevó a 10, según confirmaron a Europa Press fuentes cercanas al dispositivo de emergencias, tras el descarrilamiento registrado sobre las 19:45 horas de este domingo, 18 de enero, de un tren en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha, ocurrido en los desvíos de entrada a la vía uno de la estación de Adamuz (Córdoba), lo que provocó que el vehículo invadiera la vía contigua.

Además, 25 personas resultaron heridas, según ha informó el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en sus redes sociales, consultadas por Europa Press. Por su parte, la circulación de trenes de alta velocidad continúa suspendida.

Por la vía contigua circulaba un tren procedente de Puerta de Atocha y con destino a Huelva, que también descarriló como consecuencia del incidente, según informaba el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) a través de su cuenta oficial en la red social X, consultada por esta agencia.