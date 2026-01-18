Tren descarrila y choca con otro en Adamuz, España; reportan hasta ahora 21 muertos

Por la vía contigua circulaba un tren procedente de Puerta de Atocha y con destino a Huelva, que también descarriló como consecuencia del incidente.

MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS).- La cifra de fallecidos se elevó a 21, según confirmaron a Europa Press fuentes cercanas al dispositivo de emergencias, tras el descarrilamiento registrado sobre las 19:45 horas de este domingo, 18 de enero, de un tren en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha, ocurrido en los desvíos de entrada a la vía uno de la estación de Adamuz (Córdoba), lo que provocó que el vehículo invadiera la vía contigua.

Además, 25 personas resultaron heridas, según ha informó el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en sus redes sociales, consultadas por Europa Press. Por su parte, la circulación de trenes de alta velocidad continúa suspendida.

Por la vía contigua circulaba un tren procedente de Puerta de Atocha y con destino a Huelva, que también descarriló como consecuencia del incidente, según informaba el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) a través de su cuenta oficial en la red social X, consultada por esta agencia.

Asimismo, el 061 informó en sus redes sociales el despliegue de un amplio dispositivo ante el incidente, que incluye cinco Unidades de Vigilancia Intensiva móviles (UVIs), un vehículo de apoyo logístico y cuatro unidades del Dispositivo de Cuidados Críticos de Urgencia (DCCU), para atender a los heridos y coordinar la asistencia en el lugar.

Vamos en el Iryo de Córdoba a Madrid, y a unos 10 minutos de salir el tren ha empezado a temblar muchísimo, y ha descarrilado del coche 6 para atrás. Se ha ido la luz. Nosotros estamos en el vagón 5. Por suerte parece que todo el mundo está bien. pic.twitter.com/NbgYuaiigb — Carmen (@eleanorinthesky) January 18, 2026

Por su parte, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ante el incidente, elevó el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil en Andalucía en fase 1, afectando a Córdoba.

Asimismo, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía informó a través de una publicación en redes sociales que Adif habilitó el teléfono 900101020 para atender a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario. Además, activaron tres puntos de asistencia en Madrid, Huelva y Córdoba.

Por su lado, la Comunidad de Madrid puso a disposición de la Junta de Andalucía los hospitales madrileños y los equipos de Summa 112 de la región tras el accidente ferroviario producido este domingo en Adamuz (Córdoba) por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad.

Además, el Presidente del gobierno de España, aseguró que está "muy pendiente" del accidente. "El gobierno está trabajando con el resto de autoridades competentes y los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros", explicó en un mensaje en su cuenta de la red social X.

Muy pendiente del accidente entre dos trenes de alta velocidad que han descarrilado en Adamuz (Córdoba). El Gobierno está trabajando con el resto de autoridades competentes y los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros. https://t.co/7q7p9Pdn3K — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 18, 2026

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España, Óscar Puente, informó a través de sus redes sociales que sigue desde el Centro de Gestión de Red H24 de Adif "la información del grave accidente ferroviario en Adamuz", al tiempo que precisó que "la última información que llega es muy grave".

"Las últimas unidades del tren Iryo que iba dirección Madrid han descarrilado, invadiendo esos coches la vía contraria por la que en ese momento circulaba un tren de Renfe en dirección Huelva. El impacto ha sido terrible provocando que las dos primeras unidades del tren de Renfe salieran despedidas como consecuencia del mismo", detalló.

Mientras, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, manifestó en una publicación de X que el Servicio de Emergencias 112 Andalucía envió servicios de emergencia y apoyo logístico a la zona "para ayudar en todo lo que sea necesario". "Estamos muy pendientes de las personas afectadas", precisó.

Asimismo, la Vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, también a través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, indicó que están "muy pendientes" de los trabajos de emergencias en Adamuz. "Todo mi ánimo a los pasajeros de los trenes que han descarrilado; gracias a los profesionales que trabajan sobre el terreno", agregó.