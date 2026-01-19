Policías de CdMx detienen a 2 sujetos en Iztapalapa; llevaban 30 kilos de mariguana

Un hombre de 43 años y otro de 46 fueron detenidos en calles de la Alcaldía Iztapalapa, en la CdMx, por posesión de 30 kilos de mariguana.

Ciudad de México, 18 de enero (SinEmbargo).- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) detuvieron a dos sujetos en la Alcaldía Iztapalapa, a quienes les fueron asegurados paquetes con un estimado de 30 kilogramos de mariguana.

De acuerdo con un comunicado de la SSC-CdMx, la detención se llevó a cabo en la colonia El Paraíso, entre las calles Reyna Xóchitl y Cerrada de Totli, donde los detenidos transitaban con los paquetes, mismos que posteriormente guardaron al interior de un automóvil de color blanco.

Debido a la conducta sospechosa de ambas personas, se dio aviso a las autoridades, por lo que se enviaron agente a la zona para realizar una inspección.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | Como parte de las acciones para el combate a los delitos de alto impacto, uniformados de la #SSC detuvieron a dos sujetos en posesión de cuatro bultos confeccionados con plástico transparente, con alrededor de 30 kilogramos de aparente marihuana, en… pic.twitter.com/t87QfOXqIV — SSC CDMX (@SSC_CDMX) January 18, 2026

Detenidos intentaron huir

Tras el arribo de los uniformados los sujetos notaron su presencia "e intentaron huir del sitio, pero fueron interceptados y en apego al protocolo de actuación policial, les realizaron una revisión preventiva, tras la cual les aseguraron cuatro bultos confeccionados en plástico transparente y cinta, que contenían una hierba verde y seca a granel parecida a la mariguana y dos teléfonos celulares", detalló la dependencia capitalina.

La Secretaría informó que los dos hombres, uno de 43 años y otro de 46, fueron detenidos, se les informaron sobre sus derechos constitucionales y se les puso a disposición de un agente del Ministerio Público junto a la droga asegurada, con el objetivo de determinar su situación jurídica.

Por último, la SSC-CdMx indicó que el sujeto de 46 años ya cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud.

"Seguimos trabajando con acciones operativas, con recorridos permanentes y la atención de denuncias, para seguir construyendo una ciudad siempre más segura, más justa y en paz", indicó en redes sociales Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital.