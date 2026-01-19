El Gobierno debe hacer justicia a pueblos indígenas: CSP; insiste en pedirles perdón

Redacción/SinEmbargo

18/01/2026 - 6:36 pm

La Presidenta Sheinbaum recalcó que el Gobierno federal tiene la obligación de hacer justicia a favor de los pueblos indígenas.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Sheinbaum entrega apoyos a mujeres indígenas. "Eran las más olvidadas; ya no", afirma

DATOS ¬ ¿Quiénes son los más pobres de México? Los indígenas y los afrodescendientes

Plan de Justicia del Pueblo Yoreme-Mayo avanza; Gobierno federal invierte mil 364 mdp

La mandataria mexicana resaltó que los gobiernos de la 4T reconocieron los derechos de las comunidades indígenas e iniciaron con los planes de justicia a favor de los pueblos originarios.

Ciudad de México, 18 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recalcó este domingo que el Gobierno federal tiene la obligación de hacer justicia a favor de los pueblos indígenas, además de insistir en que debe pedírseles perdón. Esto al encabezar la entrega del documento que reconoce la creación del Ejido Nuevo Cruz del Palmar en Guanajuato, con lo que se da solución a un conflicto entre las comunidades Chichimeca y Otomí.

Durante su mensaje, la mandataria recalcó que con la llegada de la Cuarta Transformación (4T) al poder se reconocieron los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes en la Constitución Política, al tiempo que recalcó que esta acción no es suficiente para hacer justicia a los pueblos que fueron víctimas del despojo de sus tierras y otros agravios.

"Por eso se hacen los Planes de Justicia, porque no es suficiente con que quede en la letra de la Constitución, sino que el Gobierno tiene la obligación de hacer justicia para los pueblos", recalcó.

Además, la Presidenta Sheinbaum aseguró que seguirá insistiendo para que quienes hayan cometido algún agravio en su contra se los pueblos originarios de México reconozcan su falta y pidan perdón.

"Hay algunos, que deben reconocer que deben pedir perdón, y vamos a seguir insistiendo en ello", dijo.

Sheinbaum entrega reconocimiento oficial a ejido en Guanajuato

La Presidenta Sheinbaum encabezó este domingo el evento en el que se realizó la entrega de la documentación agraria que reconoce la creación del Ejido Nuevo Cruz del Palmar, acción que forma parte del Plan de Justicia de los Pueblos Chichimeca y Otomí en Guanajuato y Querétaro.

Con el reconocimiento oficial de esta nueva comunidad se da una solución pacífica a un conflicto agrario que se prolongó durante más de 80 años, resaltó la mandataria.

"Lo primero es el reconocimiento de su tierra, de su tierra originaria y por eso nos da muchísimo gusto que hoy estemos entregando este reconocimiento de un nuevo ejido, el Ejido Nuevo Cruz del Palmar, que es la resolución pacífica de un conflicto histórico y el reconocimiento de todos de que se requiere entregar tierra al ejido, el reconocimiento de las tierras”, recalcó.

El Ejido Nuevo Cruz del Palmar tiene una extensión de 569 hectáreas y se ubica a 12 kilómetros del centro histórico de San Miguel de Allende, Guanajuato.

Gobierno anuncia acciones a favor de comunidades indígenas

La Presidenta anunció que como parte del Plan de Justicia de los Pueblos Chichimeca y Otomí en Guanajuato y Querétaro, el Gobierno federal implementará distintas acciones en beneficio de las comunidades indígenas, entre las que se incluye:

  • La recuperación de la Capilla del Puerto de Calderón.
  • La construcción de cinco comedores escolares
  • La celebración de un Encuentro de Parteras en el nuevo Centro de Excelencia de Partería y Bienestar;
  • La entrega de mil 123 apoyos de vivienda.
  • Creación de un decreto y catálogo de lugares sagrados.
  • La restauración de capillas familiares y coecillos.
  • El reconocimiento de tierras ancestrales.
  • Obras para dotar a las comunidades de agua potable.
  • La continuidad del programa Sembrando Vida.
  • La construcción de Gasolineras del Bienestar .
  • Muevos caminos artesanales.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Amenazados por el yugo trumpista

"La relación de México frente a Estados Unidos ha cambiado radicalmente en el primer año de la...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

¡Libertad para Belén ya!

"La sororidad que unió al movimiento feminista en torno a Belén fue clave para lograr desarmar los...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Seguros de gastos médicos mayores

"El alto costo de los servicios médicos privados hace que los seguros también tengan precios altos. Los...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Ernesto Hernández Norzagaray

Autocracias y autócratas

"Así como hay de democracias a democracias, como lo demuestra con vastedad la literatura politológica, hay de...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
+ Sección

Opinión en Video

El panal del poder
Por Muna D. Buchahin

El panal del poder

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia
Por Alejandro Calvillo

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”
Por Héctor Alejandro Quintanar

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro
Por Pedro Mellado Rodríguez

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro

Clara Brugada: más allá de los perritos
Por Fabrizio Mejía Madrid

Clara Brugada: más allá de los perritos

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución
Por Juan Carlos Monedero

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe
Por Mario Campa

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe

El currículum amoroso
Por Óscar de la Borbolla

El currículum amoroso

Extorsiones trumpianas
Por Ana Lilia Pérez

Extorsiones trumpianas

Contra la censura
Por Álvaro Delgado Gómez

Contra la censura

+ Sección

Galileo

Jugar videojuegos más de 10 horas a la semana podría tener un impacto significativo en la dieta, el sueño y el peso corporal de los jóvenes, según un estudio.

¿Juegas videojuegos? Un estudio revela impacto de hacerlo más de 10 horas a la semana

Expertos de la UNAM colaborarán con la Semarnat para diseñar una estrategia eficaz para atender los derrames de combustible en las costas de Campeche.

La UNAM ayudará a crear estrategia para atender derrames de combustible en Campeche

Un ensayo clínico con la vacuna preventiva NOUS-209 ha demostrado estimular de manera eficaz la respuesta inmunitaria en personas con síndrome de Lynch.

Vacuna, en ensayo clínico, demuestra ser eficaz para atacar tumores y prevenir cáncer

Prébioticos y Posbióticos.

¿Prebióticos o posbióticos? La ciencia explica sus diferencias y beneficios

La personalidad no es una estructura rígida, ni una etiqueta inamovible, explica un psicólogo.

La personalidad no es definitiva y es mejor huir de las etiquetas, explica psicólogo

Especialistas expresaron preocupación por la privacidad y la seguridad de los datos de salud; además de que toda la información debe tener respaldo científico.

¿Compartes datos médicos con ChatGPT? ¡Cuidado! Especialistas alertan sobre riesgos

Estudio revela señal casi imperceptible que podría indicar problemas en los riñones

Los efectos del parto por cesárea pueden persistir durante meses y afectar la salud mental materna

Investigadores revelan que los partos por cesárea pueden generar estrés psicológico

Estudios revelan que un poco más actividad física se asocia a una menor mortalidad, especialmente en las personas con menores hábitos saludables.

Sólo 5 minutos más de ejercicio ayudan a vivir más tiempo, revelan nuevos estudios

Hay una herramienta clave para proteger la visión que muchas veces pasa desapercibida: la alimentación. Qué comemos y cómo lo hacemos puede hacer la diferencia.

¿Qué alimentos ayudan a proteger tu visión? Un oftalmólogo enlista algunos ejemplos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
CURP 2026
1

CURP Biométrica en Querétaro 2026: Dónde y cómo tramitarla

El Primer Ministro de Canadá alertó que las amenazas de Donald Trump sobre imponer aranceles a Europa para que le den Groenlandia es “una escalada preocupante”.
2

El ataque de Trump une a los 27 países de la Unión Europea: anuncian defensa conjunta

Al menos cinco personas fallecieron y varias están heridas tras descarrilar dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba, España.
3

Tren descarrila y choca con otro en Adamuz, España; reportan hasta ahora 21 muertos

El director del Infonavit informó que los cuatro millones 856 mil créditos impagables que habían cuando llegó la 4T ya fueron completamente reestructurados.
4

El Infonavit pone fin a créditos impagables con la reestructura de 4 millones 856 mil

El Presidente iraní, Masud Pezeshkian, advirtió que cualquier ataque contra el líder supremo, el Ayatolá Alí Jamenei, desencadenaría una guerra total con Irán.
5

Atacar a líder supremo desencadenaría una "guerra total", advierte Presidente de Irán

La Presidenta Sheinbaum aseguró que no hay registro de que la fuerza aérea de EU haya realizado operaciones militares en espacio aéreo de México.
6

“No hay nada, nada”, dice la Presidenta. Le preguntan de la alerta emitida por EU

curp 2026 renapo edomex
7

CURP biométrica en el Edomex: Dónde tramitarla en Ecatepec, Neza y Tlalnepantla

8

El aumento del pasaje en Jalisco prende un polvorín de inconformidad contra Lemus

Las hermanas de 10 y 16 años de edad, Mary Beabey y Sabine Yohumil, fueron localizadas por autoridades en la TAPO; se encontraban en calidad de desaparecidas.
9

Hermanas desaparecidas en Neza son halladas; sujeto las habría contactado por Roblox

10

ADELANTO ¬ Bush protegió a las armerías, el negocio creció y México pagó con vidas

La CURP biométrica ya esta disponible
11

CURP Biométrica en CdMx: estos son los 8 módulos donde puedes tramitarla

Lady lava colas
12

VIDEO ¬ Doctora agrede a enfermero en IMSS de Tlalnepantla, Edomex; instituto indaga

Gobierno anuncia registro voluntario de CURP; será oficial para instituciones
13

CURP biométrica 2026 en la ZMG: Dónde y cómo tramitarla

Artículo 19 México y Centroamérica condenó la agresión, las amenazas y la obstrucción al ejercicio periodístico cometidas contra tres periodistas de SinEmbargo.
14

Artículo 19 exige investigar agresión a periodistas de SinEmbargo y darles protección

Eric Antonio “N”, presunto feminicida de Teresa y su hija Cindy en el Estado de México (Edomex), fue detenido junto con un cómplice en Acapulco, Guerrero.
15

Eric Antonio “N”, presunto feminicida de Teresa y Cindy, cae con cómplice en Acapulco

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Presidenta Sheinbaum recalcó que el Gobierno federal tiene la obligación de hacer justicia a favor de los pueblos indígenas.
1

El Gobierno debe hacer justicia a pueblos indígenas: CSP; insiste en pedirles perdón

Vinculan a proceso a exrector de la Universidad de Campeche
2

El exrector de Campeche es vinculado a proceso, pero llevará su juicio en libertad

Al menos cinco personas fallecieron y varias están heridas tras descarrilar dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba, España.
3

Tren descarrila y choca con otro en Adamuz, España; reportan hasta ahora 21 muertos

La herramienta de inteligencia artificial Grok, desarrollada por xAI —la empresa de Elon Musk—, ha generado controversia internacional luego de que se diera a conocer que ha sido utilizada para crear imágenes sexualizadas de personas reales sin su consentimiento
4

Narrativas tóxicas y sexo sin editar: Grok se parece cada vez más a su amo, Elon Musk

El centro-sur de Chile vive una de las emergencias más graves de los últimos años con una veintena de incendios forestales que han dejado hasta 16 muertos.
5

Chile declara estado de catástrofe por fuertes incendios forestales; van 16 muertos

La Presidenta Sheinbaum aseguró que no hay registro de que la fuerza aérea de EU haya realizado operaciones militares en espacio aéreo de México.
6

“No hay nada, nada”, dice la Presidenta. Le preguntan de la alerta emitida por EU

Portugal acude a las urnas para elegir Presidente; todo apunta a una segunda vuelta entre el socialista António José Seguro y el ultraderechista André Ventura.
7

Portugal acude a urnas para elegir Presidente; todo apunta a que habrá segunda vuelta

Artículo 19 México y Centroamérica condenó la agresión, las amenazas y la obstrucción al ejercicio periodístico cometidas contra tres periodistas de SinEmbargo.
8

Artículo 19 exige investigar agresión a periodistas de SinEmbargo y darles protección

El Primer Ministro de Canadá alertó que las amenazas de Donald Trump sobre imponer aranceles a Europa para que le den Groenlandia es “una escalada preocupante”.
9

El ataque de Trump une a los 27 países de la Unión Europea: anuncian defensa conjunta

El Presidente iraní, Masud Pezeshkian, advirtió que cualquier ataque contra el líder supremo, el Ayatolá Alí Jamenei, desencadenaría una guerra total con Irán.
10

Atacar a líder supremo desencadenaría una "guerra total", advierte Presidente de Irán

Eric Antonio “N”, presunto feminicida de Teresa y su hija Cindy en el Estado de México (Edomex), fue detenido junto con un cómplice en Acapulco, Guerrero.
11

Eric Antonio “N”, presunto feminicida de Teresa y Cindy, cae con cómplice en Acapulco

La Fundación Nobel reiteró este domingo que el Premio Nobel de la Paz no puede ser transferido, compartido ni redistribuido, ni siquiera de manera simbólica.
12

Nobel no se puede compartir o transferir, pero sí regalar, vender o donar: Fundación