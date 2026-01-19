El Gobierno debe hacer justicia a pueblos indígenas: CSP; insiste en pedirles perdón

La mandataria mexicana resaltó que los gobiernos de la 4T reconocieron los derechos de las comunidades indígenas e iniciaron con los planes de justicia a favor de los pueblos originarios.

Ciudad de México, 18 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recalcó este domingo que el Gobierno federal tiene la obligación de hacer justicia a favor de los pueblos indígenas, además de insistir en que debe pedírseles perdón. Esto al encabezar la entrega del documento que reconoce la creación del Ejido Nuevo Cruz del Palmar en Guanajuato, con lo que se da solución a un conflicto entre las comunidades Chichimeca y Otomí.

Durante su mensaje, la mandataria recalcó que con la llegada de la Cuarta Transformación (4T) al poder se reconocieron los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes en la Constitución Política, al tiempo que recalcó que esta acción no es suficiente para hacer justicia a los pueblos que fueron víctimas del despojo de sus tierras y otros agravios.

"Por eso se hacen los Planes de Justicia, porque no es suficiente con que quede en la letra de la Constitución, sino que el Gobierno tiene la obligación de hacer justicia para los pueblos", recalcó.

Además, la Presidenta Sheinbaum aseguró que seguirá insistiendo para que quienes hayan cometido algún agravio en su contra se los pueblos originarios de México reconozcan su falta y pidan perdón.

"Hay algunos, que deben reconocer que deben pedir perdón, y vamos a seguir insistiendo en ello", dijo.

Sheinbaum entrega reconocimiento oficial a ejido en Guanajuato

La Presidenta Sheinbaum encabezó este domingo el evento en el que se realizó la entrega de la documentación agraria que reconoce la creación del Ejido Nuevo Cruz del Palmar, acción que forma parte del Plan de Justicia de los Pueblos Chichimeca y Otomí en Guanajuato y Querétaro.

Con el reconocimiento oficial de esta nueva comunidad se da una solución pacífica a un conflicto agrario que se prolongó durante más de 80 años, resaltó la mandataria.

En San Miguel de Allende, Guanajuato, con el Plan de Justicia para los pueblos chichimeca y otomí saldamos una deuda histórica al entregar el reconocimiento al ejido Nuevo Cruz del Palmar; termina un conflicto agrario que se prolongó por más de 80 años. Los pueblos indígenas son… pic.twitter.com/XiEqzQqhDW — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 18, 2026

"Lo primero es el reconocimiento de su tierra, de su tierra originaria y por eso nos da muchísimo gusto que hoy estemos entregando este reconocimiento de un nuevo ejido, el Ejido Nuevo Cruz del Palmar, que es la resolución pacífica de un conflicto histórico y el reconocimiento de todos de que se requiere entregar tierra al ejido, el reconocimiento de las tierras”, recalcó.

El Ejido Nuevo Cruz del Palmar tiene una extensión de 569 hectáreas y se ubica a 12 kilómetros del centro histórico de San Miguel de Allende, Guanajuato.

Gobierno anuncia acciones a favor de comunidades indígenas

La Presidenta anunció que como parte del Plan de Justicia de los Pueblos Chichimeca y Otomí en Guanajuato y Querétaro, el Gobierno federal implementará distintas acciones en beneficio de las comunidades indígenas, entre las que se incluye: