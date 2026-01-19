Guatemala decreta estado de sitio y luto nacional tras motines y muerte de 7 policías

Redacción/SinEmbargo

18/01/2026 - 9:30 pm

El gobierno de Guatemala informó que al menos siete policías murieron en distintos ataques a raíz de los motines que se registraron en tres prisiones del país.

El Presidente Bernardo Arévalo decretó estado de sitio y tres días de luto nacional en Guatemala tras los disturbios en cárceles organizados por la pandilla Barrio 18.

Ciudad de México, 18 de enero (SinEmbargo).- El gobierno de Guatemala informó este domingo que al menos siete policías murieron en distintos ataques a raíz de los motines que se registraron en tres prisiones del país, los cuales fueron organizados por una pandilla.

Por su parte, el Presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, anunció que se decretó el estado de sitio en todo el país y luto nacional tras estos hechos violentos, además de que reiteró que "no negocia con criminales".

En conferencia de prensa, el Ministro de Gobernación de Guatemala, Marco Antonio Villeda, confirmó que el sábado se registraron disturbios en el Centro de Máxima Seguridad Renovación I, en Fraijanes II y en el Centro Preventivo de la zona 18.

Según el funcionario, los motines en las tres prisiones fueron organizados por la pandilla Barrio 18, con el propósito de presionar a las autoridades para que transfiera a prisioneros y de un trato especial a los líderes del grupo criminal que están encarcelados.

Durante los disturbios, los presos tomaron como rehenes a 46 personas, además de que se registraron diversos ataques contra policías que dejaron un saldo de siete uniformados muertos, confirmó el Ministro guatemalteco.

"Estos hechos son una reacción de estructuras criminales antes las acciones del Estado, que no cede ni negocia con terroristas", recalcó el Gobierno de Guatemala en un mensaje compartido en redes sociales.

El gobierno de Guatemala informó que al menos siete policías murieron en distintos ataques a raíz de los motines que se registraron en tres prisiones del país.
El gobierno de Guatemala señaló que la pandilla Barrio 18 organizó los motines en tres prisiones. Foto: Xinhua

Presidente de Guatemala declara estado de sitio y luto nacional tras motines

Tras los motines registrados en tres prisiones que dejaron al menos siete policías muertos, el Presidente Bernardo Arévalo dirigió un mensaje transmitido en cadena nacional en el que anunció que se decretó el estado de sitio en todo el país por 30 días .

El mandatario guatemalteco aseguró que las fuerzas de seguridad lograron retomar el control en las tres prisiones en las que se registraron los motines y liberar a todos los rehenes.

Además, Arévalo confirmó la suspensión de clases en todo el país y ordenó tres días de luto nacional en memoria de los siete elementos de la Policía Nacional asesinados en ataques de represalia, por lo que las banderas deberán ondear a media asta.

"Estos asesinatos se han realizado con la intención de aterrorizar a las fuerzas de seguridad y a la población para que cedamos en la lucha frontal contra las pandillas y su régimen de terror, pero fracasarán", aseveró el Presidente guatemalteco.

-Con información de Xinhua

