El avión Hércules de EU que bajó en Toluca viene para capacitación, informa México

El Gobierno de México aclaró que un avión Hércules proveniente de Estados Unidos sí aterrizó en Toluca como parte de actividades de capacitación.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 18 de enero (SinEmbargo).- El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que un avión Hércules de las fuerzas armadas estadounidenses aterrizó en Toluca, Estado de México como parte de actividades de capacitación. Esto, luego de que circularan imágenes en redes sociales de la aeronave, lo cual generó dudas sobre su presencia en territorio nacional.

Por medio de redes sociales, el Gabinete de Seguridad indicó que el avistamiento del avión modelo Hércules C-130 obedece a "un vuelo autorizado por autoridades mexicanas, relacionado con actividades de capacitación".

Sin dar detalles específicos, se mencionó que el aterrizaje de la aeronave militar forma parte de actividades realizadas "conforme a los protocolos establecidos y en apego a los acuerdos de colaboración bilateral" que existe en materia de seguridad entre México y Estados Unidos (EU).