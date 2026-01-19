VIDEO ¬ Springsteen acusa que ICE usa "tácticas de la Gestapo"; dedica canción a Good

Redacción/SinEmbargo

18/01/2026 - 10:31 pm

Bruce Springsteen critica a Trump i al ICE

Durante un concierto, Bruce Springsteen lanzó nuevas críticas hacia Trump y dijo que el ICE debería largarse de Minneapolis.

Ciudad de México, 18 de enero (SinEmbargo).- El músico estadounidense Bruce Springsteen lanzó duras críticas contra la Administración de Donald Trump y su política antimigratoria durante una aparición sorpresa en un concierto benéfico realizado el sábado en Red Bank, Nueva Jersey, donde pidió explícitamente la expulsión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Minneapolis, al afirmar que usan tácticas como las de la Gestapo.

El icónico artista de 76 años se presentó de manera no anunciada en el Light of Day Winterfest, un evento anual que recauda fondos para la investigación de la enfermedad de Parkinson y otros trastornos neurodegenerativos, celebrado en el Count Basie Center for the Arts.

Ahí, Springsteen, conocido por su activismo político y su larga oposición a Trump, aprovechó el escenario para hacer un pronunciamiento político antes de interpretar su clásico de 1978 "The Promised Land", en el que citó al Alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, quien había exigido que ICE abandonara la ciudad tras el asesinato de Renee Nicole Good a manos de un agente.

En un discurso apasionado, el músico originario de Long Branch, Nueva Jersey, describió el momento actual como "tiempos increíblemente críticos", donde los ideales y valores estadounidenses de más de 250 años están siendo puestos a prueba "como nunca antes en tiempos modernos".

Criticó específicamente el despliegue de agentes de ICE en Minneapolis, refiriéndose a tácticas que comparó con las de la Gestapo (la policía secreta nazi), al hablar de "tropas federales fuertemente armadas y enmascaradas invadiendo una ciudad estadounidense" y usando "tácticas de Gestapo contra nuestros propios ciudadanos".

El "Boss", como se le conoce, exclamó: "Si crees en el poder de la ley y que nadie está por encima de ella, si te opones a tropas federales fuertemente armadas y enmascaradas invadiendo una ciudad estadounidense, usando tácticas de Gestapo contra nuestros conciudadanos, si crees que no mereces ser asesinado por ejercer tu derecho estadounidense a protestar, entonces envía un mensaje a este Presidente [Trump], como dijo el Alcalde de esa ciudad: ICE debería largarse de Minneapolis".

El comentario provocó aplausos ensordecedores entre la mayoría del público, aunque algunos asistentes expresaron disconformidad. Springsteen dedicó la canción "The Promised Land" a la memoria de Renee Nicole Good, una madre de tres hijos y ciudadana estadounidense de 37 años asesinada el 7 de enero por un agente de ICE, Jonathan Ross, durante una operación en Minneapolis.

El incidente, captado en video, ha generado protestas masivas y críticas generalizadas contra la agencia y las políticas antimigratorias de Trump.

Esta no es la primera vez que Springsteen arremete contra Trump. Durante su gira europea de 2025 con la E Street Band, lo calificó de "corrupto, incompetente y traicionero", lo que provocó respuestas del Presidente en redes sociales, incluyendo memes burlones.

El músico ha mantenido su postura crítica desde la campaña de 2016 y respaldó públicamente a Kamala Harris en 2024.

